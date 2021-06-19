RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7329733073317332
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:46

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.

Це все фантазії.
У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.
А економічно - подивись своє ж відео. :D :D 950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.
А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?

Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?

Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.
Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.
Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.

Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.
Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.

Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.
Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24338
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1991 раз.
Подякували: 3214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:40

  detroytred написав:Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?

Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.
Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.
Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.

Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.
Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.

Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.
Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС.

"Зливають" на якому проміжку часу? Ну порівняно з 1990 роком - так, зливають. Чому? Ну причин багато. Світ змінюється. Нічого вічного немає. І з Китаєм вони сильно лоханулись.

За спиною рашки Китай не стоїть - це маячня. Китай використовує рашку як ресурсну базу, не більше і не менше.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 11.11.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:47

  detroytred написав:Капіталізм відкрив двері, надав можливості саме активним (10-15% суспільства). А ви хочете довести, що вони в нас самі себе обмежують.
1 Я відношу себе до 5% найбагатших..тобто в перших 2 млн
Де ще 10% ?
2 Я можу на це відповісти
Вони в процесі формування, бо совок підприємництво вважав шкідливим і всіх активних тим чи іншим макаром множив на нуль(знищував конкуренцію кпрс)
3 Таким чином ви і подібні вам фантазери беруть приклад 10-15% успішних країн в світі, і не пояснюючи що в витоках цієї успішності 200 років цивілізаційного розвитку - переконують тутешніх пересічних що вони мають право жити як у Франції..працюючи і несучи відповідальність як в Україні.
4 Не я придумав
Поганому танцюристу фабержея заважають
Ви з одного боку розпинаєтесь що підприємництву вчити не треба бо все написано в підручниках
З другого вимагаєте якихось додаткових умов..щоб ті яких вчити не треба змогли працювати.
Скажу вам страшну річ
Говорити/писати ми всі вміємо з 2-10 років - а одиниці стають письменниками чи співаками
Малювати вміємо з 3 років - а ще менше стає художниками
Ходити можуть 99% з 7 млрд мешканців..а 100 м з 10 секунд вибігло менше 200 осіб
Місяць тому приїхав з Домінікани...
З точки зору підприємництва - рай....
Я гарантує що будь-хто активний і успішно продавший пару мішків насіння на базарі - зможе там заробити мільйон баксів...
От тільки незадача
Працювати йому прийдеться самостійно , бо в місцевих маньяна і транквілла..але живучи на 5 доларів в день вони живуть до 90 років....тому конкуренції нуль - перспектив вагон,законів не потрібно(додаткових) . ... єдине на це піде років 20
В них навіть на авто є тільки номери ззаду..
Пояснення геніальне
Сеньор,якщо щось станеться ви будете авто доганяти ззаду чи спереду?
То навіщо нам номер спереду,нам по барабану хто там їде якщо нічого не трапилось..
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24547
З нами з: 15.01.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 2631 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7329733073317332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32994)
19.06.2021 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.