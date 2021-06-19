|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 чер, 2021 18:46
andrijk777 написав: unicdima написав:
Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.
Це все фантазії.
У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.
А економічно - подивись своє ж відео.
950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.
А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?
Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?
Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.
Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.
Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.
Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.
Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.
Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.
Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24338
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1991 раз.
- Подякували: 3214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:40
detroytred написав:
Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?
Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.
Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.
Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.
Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.
Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.
Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.
Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС.
"Зливають" на якому проміжку часу? Ну порівняно з 1990 роком - так, зливають. Чому? Ну причин багато. Світ змінюється. Нічого вічного немає. І з Китаєм вони сильно лоханулись.
За спиною рашки Китай не стоїть - це маячня. Китай використовує рашку як ресурсну базу, не більше і не менше.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3102
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:47
detroytred написав:
Капіталізм відкрив двері, надав можливості саме активним (10-15% суспільства). А ви хочете довести, що вони в нас самі себе обмежують.
1 Я відношу себе до 5% найбагатших..тобто в перших 2 млн
Де ще 10% ?
2 Я можу на це відповісти
Вони в процесі формування, бо совок підприємництво вважав шкідливим і всіх активних тим чи іншим макаром множив на нуль(знищував конкуренцію кпрс)
3 Таким чином ви і подібні вам фантазери беруть приклад 10-15% успішних країн в світі, і не пояснюючи що в витоках цієї успішності 200 років цивілізаційного розвитку - переконують тутешніх пересічних що вони мають право жити як у Франції..працюючи і несучи відповідальність як в Україні.
4 Не я придумавПоганому танцюристу фабержея заважають
Ви з одного боку розпинаєтесь що підприємництву вчити не треба бо все написано в підручниках
З другого вимагаєте якихось додаткових умов..щоб ті яких вчити не треба змогли працювати.
Скажу вам страшну річ
Говорити/писати ми всі вміємо з 2-10 років - а одиниці стають письменниками чи співаками
Малювати вміємо з 3 років - а ще менше стає художниками
Ходити можуть 99% з 7 млрд мешканців..а 100 м з 10 секунд вибігло менше 200 осіб
Місяць тому приїхав з Домінікани...
З точки зору підприємництва - рай....
Я гарантує що будь-хто активний і успішно продавший пару мішків насіння на базарі - зможе там заробити мільйон баксів...
От тільки незадача
Працювати йому прийдеться самостійно , бо в місцевих маньяна і транквілла..але живучи на 5 доларів в день вони живуть до 90 років....тому конкуренції нуль - перспектив вагон,законів не потрібно(додаткових) . ... єдине на це піде років 20
В них навіть на авто є тільки номери ззаду..
Пояснення геніальнеСеньор,якщо щось станеться ви будете авто доганяти ззаду чи спереду?
То навіщо нам номер спереду,нам по барабану хто там їде якщо нічого не трапилось..
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 24547
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 2631 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|