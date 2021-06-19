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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 чер, 2021 18:46
andrijk777 написав: unicdima написав:
Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.
Це все фантазії.
У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.
А економічно - подивись своє ж відео.
950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.
А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?
Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?
Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.
Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.
Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.
Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.
Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.
Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.
Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС.
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detroytred
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:40
detroytred написав:
Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?
Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.
Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.
Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.
Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.
Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.
Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.
Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС.
"Зливають" на якому проміжку часу? Ну порівняно з 1990 роком - так, зливають. Чому? Ну причин багато. Світ змінюється. Нічого вічного немає. І з Китаєм вони сильно лоханулись.
За спиною рашки Китай не стоїть - це маячня. Китай використовує рашку як ресурсну базу, не більше і не менше.
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andrijk777
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:47
detroytred написав:
Капіталізм відкрив двері, надав можливості саме активним (10-15% суспільства). А ви хочете довести, що вони в нас самі себе обмежують.
1 Я відношу себе до 5% найбагатших..тобто в перших 2 млн
Де ще 10% ?
2 Я можу на це відповісти
Вони в процесі формування, бо совок підприємництво вважав шкідливим і всіх активних тим чи іншим макаром множив на нуль(знищував конкуренцію кпрс)
3 Таким чином ви і подібні вам фантазери беруть приклад 10-15% успішних країн в світі, і не пояснюючи що в витоках цієї успішності 200 років цивілізаційного розвитку - переконують тутешніх пересічних що вони мають право жити як у Франції..працюючи і несучи відповідальність як в Україні.
4 Не я придумавПоганому танцюристу фабержея заважають
Ви з одного боку розпинаєтесь що підприємництву вчити не треба бо все написано в підручниках
З другого вимагаєте якихось додаткових умов..щоб ті яких вчити не треба змогли працювати.
Скажу вам страшну річ
Говорити/писати ми всі вміємо з 2-10 років - а одиниці стають письменниками чи співаками
Малювати вміємо з 3 років - а ще менше стає художниками
Ходити можуть 99% з 7 млрд мешканців..а 100 м з 10 секунд вибігло менше 200 осіб
Місяць тому приїхав з Домінікани...
З точки зору підприємництва - рай....
Я гарантує що будь-хто активний і успішно продавший пару мішків насіння на базарі - зможе там заробити мільйон баксів...
От тільки незадача
Працювати йому прийдеться самостійно , бо в місцевих маньяна і транквілла..але живучи на 5 доларів в день вони живуть до 90 років....тому конкуренції нуль - перспектив вагон,законів не потрібно(додаткових) . ... єдине на це піде років 20
В них навіть на авто є тільки номери ззаду..
Пояснення геніальнеСеньор,якщо щось станеться ви будете авто доганяти ззаду чи спереду?
То навіщо нам номер спереду,нам по барабану хто там їде якщо нічого не трапилось..
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budivelnik
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Додано: Суб 19 чер, 2021 22:14
budivelnik написав:
Дурень думкою багатіє
detroytred написав:
Зрозумійте, що етап первинного накопичування капіталу давно пройдений.
СтвОрите ви, активний, новий бізнес або розширите старий до більший зарплат, то дасте змогу пасивному найманому робітникові більше заробляти.
Звісно, що самі більше доходу отримаєте.
...ТМ(с)Народна Мудрість
1 Бізнес(його розвиток) обмежують тільки податки.
Саме тому корупційні бізнеси розвиваються швидше.
Вы не "бизнесмен" - Вы "свинка", которой дают возможность "нагулять жир".
budivelnik написав:
2 Чим вище піднімаєєшся - тим сильніший спротив оточення.
І саме цей спротив і є тим що тормозить розвиток
Почему не сказать прямо: "Приходит понимание происходящего"
budivelnik написав:
3 Держава це механізм який стабілізує систему і ця стабілізація досягається всього одним механізмом
Забрати в багатих ,перерозподіливши на користь бідних+під час перерорзподілу і їм перепаде.
Те що вам видається справедливим законом - на хлопський розум можна озвучити наступним чиномЗабрати в поганих багатих,віддати забране хорошим багатим..які зроблять стільки що й неробам вистарчить.
Говорите открыто: "Торговцам чужими собаками", "клоунам на самокатах", "ЛГБТ -артистам", проституткам и πдерастам, что в свою очередь выводят средства с Украины.
Хотя у них совершенно другая "обратная" функция.
Вам "парад независимости" при Зе показывали?
budivelnik написав:
4 Тепер про хороших можновладців
У світі близько 200 Держав
У скількох Державах по Вашому - хороші можновладці,а в скількох погані?
Що приходимо до тієї ж пропорції
10-15% Держав - хороші можновладці
85-90% - погані....
То може в негараздах винуваті не можновладці? а суспільства тих держав,які ще не пройшли певні етапи розвитку?
У Госслужащих иная задача - не красть, а приумножать.
Только как раз приумножают коррупцию, как раз тех, кто реально не производит не урегулирует, не контролирует,....(смотрящие)
- А крадёт там где и что "сторожит"
- Освобождён от ответственности за нарушения в своей сфере.
Именно тем "производства" и отличаются средства с прибыли уходят на развитие, мы же работаем, в условиях, когда средства с прибыли выводятся безвозвратно в офшор, ибо в Украине их невозможно легализовать в новые производства(бизнес), новые технологии, новые ....
- А население, действительно голодает!
- Реанимация Кравчука ввергла Украину в новую пропасть, из подобной вылазили в 90е.
Выход для сохранения Украины возможен только один:
- Тиран.Открыто:
Сегодня мы стоим на пороге Остаточного разрушения клоунами Государства Украина.
Сохранением его может быть только жестокая тирания - и вновь "за счёт населения".
Задача это сделать за счёт организованного криминала, что давно с совковых времён сросся с органами Государственной власти Украины.
И что с этой целью вывел, и выводит средства за предел Украины.
Население понимая бесперспективность этой страны и жизни в ней вынуждено искать лучшей жизни на чужбине.
В стране, где собственное платёжное средство не обеспечено производством - не может быть собственной валюты.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:08
andrijk777 написав: unicdima написав:
Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.
Це все фантазії.
У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.
А економічно - подивись своє ж відео.
950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.
А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?
Ти зовсім не в темі.
Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?
Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:13
pavilion_dv написав:
Це точно якесь дивне в нас "населеніє" - то майдан, то мовчать, як риби
Росіянський ГазПром платить за транзит газу по нашій ГТС ~8 коп./м3
Громадянам України начислюють ~ 1.7 грн./м3 це приблизно в 20 разів більше !!!
УкрГазВидобування сьогодні добуває бідьше 15 млрд. м3 газу при собівартості газу ~2.5грн. з урахуванням прибутку 30% для компанії ,
але ... нам розповідають казки про закупівлю газу по найдорожчим цінам ...
І "мудрий гордий волелюбний народ" мовчить і "хаває" все це ...
Зхаває і це:
Я так понимаю, посольство позвонило, и сообщило свои решения по итогам торгов Бидона
Сергею Лещенко, который уже собрался с 20 июня увольняться из набсовета Укрзализныци, Кабмин продлил полномочия ещё на три месяца.
До тех пор, пока не найдут замену ему. Видимо пока не могут подыскать столь же «ценного специалиста-железнодорожника».
Причём, что характерно, решение о продлении полномочий Лещенко Кабмин принял под номером 666.
Как раз тот случай, когда говорят «не к ночи будет помянут».
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:29
Будівельник
От смішний ви...
Замість того, щоб щось відповісти за такі викрутаси (то тільки податки, а потім оточення. То влада, можновладці не торкаються, то заважають розвитку силовики, суди, рейдери. То однаково стригуть американець і українець, але отримують по-різному, то криворукі наші), почали хфілософію зі стелі про право когось жити, як у Франції (коли мова йде про реформи і темпи розвитку), про те, що я переконую тутешніх пересічних, про танцюристів і т.д.
Сприятливих умов для подальшого розвитку вимагають усі й всюди.
Ви ж самі вказуєте на УМОВИ, що заважають розвитку -- розмір податків, силовики, суди, рейдери, заборони-дозволи влади. І такого ще цілий перелік.
Ваша страшна річ про говорити-писати можуть всі ну овсім недоречна!!!
Мова про що?
Про підприємців, які вже сталися, як підприємці. Про ЇХ ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК.
Ви предмети, про які йде мова, дивіться.
Про пару мішків насіння і мільйони баксів -- якийсь сюр...
Зи. Відносно 15% активних.
Ви тролите?
Да за тільки ці пару днів я вже не раз вказав, що 10-15% активних в суспільстві -- це взагалі всіх.
Ці 15% активних розподіляються на політиків, бізнесменів, всл, вчителів і т.д.
І в совку теж було 10-15% активних.
Тільки займалися вони не приватним підприємництвом.
А в перебудову масово потяглися в тому числі в підприємці.
Ви ж самі!!! з військового при совку поперли в підприємці.
І таких у 90-ті було маса.
Самі активніші досягли результатів.
Все. Перерозподілилися.
Вкотре уточнюю: питання, як розвиватися вам і Ко далі?!
Мова про вас і Ко.
А ви стрілки переводити знов на пасивних.
Щоб вони стали активними.
І відсоток активних в чудо-Україні перевищив значно 15%.
Це маячня...
Так, як і коммі не змогли з пасивних обивателів зробити активних (будівників соціалізму), так і зараз неможливо з обивателя зробити активного капіталіста.
Влада, активні повинні за нього створити йому нормальну судову, страхову, накопичувальну пенсійну, фонди і т.д.
І робоче місце на Фонді...
А він гарно! відпрацював, попив пива, подивився бейсбол і проголосував що за Трампа, що за Байдена в залежності від того, хто його вдаліше!!! умовив і Бейонсе на свій бік узяв.
І що того обрав, що іншого, за великим рахунком йому пофіг, добре.
Ще раз по буквах -- мова про вас, активних, підприємців.
Чому не розвиваєте свій бізнес далі?
Тільки не маячню, що детройт та пасивні (наймані працівники) самі повинні розвивати свій бізнес, самі більше заробляти, самі стати активними підприємцями.
Ви. Своїх робітників, що поруч з вами. Не можете зробити вдалими підприємцями. Ніш (равлики і т.д.)кажете бачите багато, а втягнути їх не можете.
Вони (ці молоді люди) чи совки?!
Чи дурні?! Чи криворукі?! Чи навчити їх складно?
Так ви самі співали, що підприємництво не така й складна річ...
Вони такі, як є...
Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає?
Питання вже риторічні. Ви вже відповіли. Підтвердивши моє -- умови в ринку. Умови, які в сфері влади.
Знов хфілософію нову почннете про танцюристів, Домінікану і тещр?))
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