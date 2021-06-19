Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.
Це все фантазії. У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері. А економічно - подивись своє ж відео. 950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$. А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?
Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?
Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай. Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою. Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.
Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою. Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.
Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР. Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС.
detroytred написав:Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?
Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай. Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою. Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.
Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою. Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.
Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР. Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС.
"Зливають" на якому проміжку часу? Ну порівняно з 1990 роком - так, зливають. Чому? Ну причин багато. Світ змінюється. Нічого вічного немає. І з Китаєм вони сильно лоханулись.
За спиною рашки Китай не стоїть - це маячня. Китай використовує рашку як ресурсну базу, не більше і не менше.
detroytred написав:Капіталізм відкрив двері, надав можливості саме активним (10-15% суспільства). А ви хочете довести, що вони в нас самі себе обмежують.
1 Я відношу себе до 5% найбагатших..тобто в перших 2 млн Де ще 10% ? 2 Я можу на це відповісти Вони в процесі формування, бо совок підприємництво вважав шкідливим і всіх активних тим чи іншим макаром множив на нуль(знищував конкуренцію кпрс) 3 Таким чином ви і подібні вам фантазери беруть приклад 10-15% успішних країн в світі, і не пояснюючи що в витоках цієї успішності 200 років цивілізаційного розвитку - переконують тутешніх пересічних що вони мають право жити як у Франції..працюючи і несучи відповідальність як в Україні. 4 Не я придумав Поганому танцюристу фабержея заважають Ви з одного боку розпинаєтесь що підприємництву вчити не треба бо все написано в підручниках З другого вимагаєте якихось додаткових умов..щоб ті яких вчити не треба змогли працювати. Скажу вам страшну річ Говорити/писати ми всі вміємо з 2-10 років - а одиниці стають письменниками чи співаками Малювати вміємо з 3 років - а ще менше стає художниками Ходити можуть 99% з 7 млрд мешканців..а 100 м з 10 секунд вибігло менше 200 осіб Місяць тому приїхав з Домінікани... З точки зору підприємництва - рай.... Я гарантує що будь-хто активний і успішно продавший пару мішків насіння на базарі - зможе там заробити мільйон баксів... От тільки незадача Працювати йому прийдеться самостійно , бо в місцевих маньяна і транквілла..але живучи на 5 доларів в день вони живуть до 90 років....тому конкуренції нуль - перспектив вагон,законів не потрібно(додаткових) . ... єдине на це піде років 20 В них навіть на авто є тільки номери ззаду.. Пояснення геніальне Сеньор,якщо щось станеться ви будете авто доганяти ззаду чи спереду? То навіщо нам номер спереду,нам по барабану хто там їде якщо нічого не трапилось..
detroytred написав:Зрозумійте, що етап первинного накопичування капіталу давно пройдений. СтвОрите ви, активний, новий бізнес або розширите старий до більший зарплат, то дасте змогу пасивному найманому робітникові більше заробляти. Звісно, що самі більше доходу отримаєте.
Дурень думкою багатіє...ТМ(с)Народна Мудрість 1 Бізнес(його розвиток) обмежують тільки податки. Саме тому корупційні бізнеси розвиваються швидше.
Вы не "бизнесмен" - Вы "свинка", которой дают возможность "нагулять жир".
budivelnik написав:2 Чим вище піднімаєєшся - тим сильніший спротив оточення. І саме цей спротив і є тим що тормозить розвиток
Почему не сказать прямо: "Приходит понимание происходящего"
budivelnik написав:3 Держава це механізм який стабілізує систему і ця стабілізація досягається всього одним механізмом Забрати в багатих ,перерозподіливши на користь бідних+під час перерорзподілу і їм перепаде. Те що вам видається справедливим законом - на хлопський розум можна озвучити наступним чином Забрати в поганих багатих,віддати забране хорошим багатим..які зроблять стільки що й неробам вистарчить.
Говорите открыто: "Торговцам чужими собаками", "клоунам на самокатах", "ЛГБТ -артистам", проституткам и πдерастам, что в свою очередь выводят средства с Украины. Хотя у них совершенно другая "обратная" функция. Вам "парад независимости" при Зе показывали?
budivelnik написав:4 Тепер про хороших можновладців У світі близько 200 Держав У скількох Державах по Вашому - хороші можновладці,а в скількох погані? Що приходимо до тієї ж пропорції 10-15% Держав - хороші можновладці 85-90% - погані.... То може в негараздах винуваті не можновладці? а суспільства тих держав,які ще не пройшли певні етапи розвитку?
У Госслужащих иная задача - не красть, а приумножать. Только как раз приумножают коррупцию, как раз тех, кто реально не производит не урегулирует, не контролирует,....(смотрящие) - А крадёт там где и что "сторожит" - Освобождён от ответственности за нарушения в своей сфере. Именно тем "производства" и отличаются средства с прибыли уходят на развитие, мы же работаем, в условиях, когда средства с прибыли выводятся безвозвратно в офшор, ибо в Украине их невозможно легализовать в новые производства(бизнес), новые технологии, новые .... - А население, действительно голодает! - Реанимация Кравчука ввергла Украину в новую пропасть, из подобной вылазили в 90е. Выход для сохранения Украины возможен только один: - Тиран.
Открыто: Сегодня мы стоим на пороге Остаточного разрушения клоунами Государства Украина.
Сохранением его может быть только жестокая тирания - и вновь "за счёт населения". Задача это сделать за счёт организованного криминала, что давно с совковых времён сросся с органами Государственной власти Украины. И что с этой целью вывел, и выводит средства за предел Украины. Население понимая бесперспективность этой страны и жизни в ней вынуждено искать лучшей жизни на чужбине.
В стране, где собственное платёжное средство не обеспечено производством - не может быть собственной валюты.
unicdima написав:Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.
Це все фантазії. У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері. А економічно - подивись своє ж відео. 950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$. А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?
Ти зовсім не в темі. Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем? Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються.
Замість того, щоб щось відповісти за такі викрутаси (то тільки податки, а потім оточення. То влада, можновладці не торкаються, то заважають розвитку силовики, суди, рейдери. То однаково стригуть американець і українець, але отримують по-різному, то криворукі наші), почали хфілософію зі стелі про право когось жити, як у Франції (коли мова йде про реформи і темпи розвитку), про те, що я переконую тутешніх пересічних, про танцюристів і т.д.
Сприятливих умов для подальшого розвитку вимагають усі й всюди. Ви ж самі вказуєте на УМОВИ, що заважають розвитку -- розмір податків, силовики, суди, рейдери, заборони-дозволи влади. І такого ще цілий перелік.
Ваша страшна річ про говорити-писати можуть всі ну овсім недоречна!!! Мова про що? Про підприємців, які вже сталися, як підприємці. Про ЇХ ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК. Ви предмети, про які йде мова, дивіться.
Про пару мішків насіння і мільйони баксів -- якийсь сюр...
Зи. Відносно 15% активних. Ви тролите? Да за тільки ці пару днів я вже не раз вказав, що 10-15% активних в суспільстві -- це взагалі всіх. Ці 15% активних розподіляються на політиків, бізнесменів, всл, вчителів і т.д.
І в совку теж було 10-15% активних. Тільки займалися вони не приватним підприємництвом. А в перебудову масово потяглися в тому числі в підприємці. Ви ж самі!!! з військового при совку поперли в підприємці. І таких у 90-ті було маса. Самі активніші досягли результатів. Все. Перерозподілилися.
Вкотре уточнюю: питання, як розвиватися вам і Ко далі?! Мова про вас і Ко. А ви стрілки переводити знов на пасивних. Щоб вони стали активними. І відсоток активних в чудо-Україні перевищив значно 15%. Це маячня...
Так, як і коммі не змогли з пасивних обивателів зробити активних (будівників соціалізму), так і зараз неможливо з обивателя зробити активного капіталіста. Влада, активні повинні за нього створити йому нормальну судову, страхову, накопичувальну пенсійну, фонди і т.д. І робоче місце на Фонді...
А він гарно! відпрацював, попив пива, подивився бейсбол і проголосував що за Трампа, що за Байдена в залежності від того, хто його вдаліше!!! умовив і Бейонсе на свій бік узяв. І що того обрав, що іншого, за великим рахунком йому пофіг, добре.
Ще раз по буквах -- мова про вас, активних, підприємців. Чому не розвиваєте свій бізнес далі? Тільки не маячню, що детройт та пасивні (наймані працівники) самі повинні розвивати свій бізнес, самі більше заробляти, самі стати активними підприємцями.
Ви. Своїх робітників, що поруч з вами. Не можете зробити вдалими підприємцями. Ніш (равлики і т.д.)кажете бачите багато, а втягнути їх не можете. Вони (ці молоді люди) чи совки?! Чи дурні?! Чи криворукі?! Чи навчити їх складно? Так ви самі співали, що підприємництво не така й складна річ...
Вони такі, як є... Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає? Питання вже риторічні. Ви вже відповіли. Підтвердивши моє -- умови в ринку. Умови, які в сфері влади.
Знов хфілософію нову почннете про танцюристів, Домінікану і тещр?))
unicdima написав:Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем? Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються.
Где США и где Персидский залив? Это иранцы шастают у берегов США или наоборот? Америка всё еще единственная мировая сверхдержава. Другое дело: по-сравнению с 90-х их глобальное доминирование немного снизилось. Опять же, где США и где Украина. Но американцы тем не менее весьма активны. Если брать Китай: вот Мьянма в подбрюшье Китая, и уже полвека главный, порой и единственный сателлит Пекина в юго-восточной Азии. Но вот именно сейчас Америка активно раскачивает там волнения, с которой тамошняя власть (клиент Китая) пока что справляется с трудом. Да и в самом Китае Америка пытается влиять: Фалуньгун, затем массовые протесты в Гонконге (под американскими флагами). Можно ли представить такого рода влияние Китая на американскую внутреннюю политику7
Что до России: она намного слабее Китая. Что имеем в последнее время: Россия полностью потеряла влияние на Украину, "компенсировав" это Крымом с непризнаным статусом и Донбассом-"чемоданом без ручки". Теперь уже закачался последний российский сателлит в Европе - Белоруссия. Первый "наскок" Россия отразила, как дальше пойдет неизвестно.
Так что я бы не говорил так сразу об ослаблении позиции Америки в мире. Она по-прежнему доминирует и временами небезуспешно это доминирование усиливает.
"Повторюсь у сотий раз: реалізація так званих Мінських угод - це розгромний програш у російсько-українській війні та знищення державності України. Цього украінці не мають допустити ні в якому разі… Наша Війна за Незалежність завершиться перемогою, щоб там не планували собі вороги, боягузи, "какаяразніца", дурні тощо. Інші варіанти відсутні. Слава Україні!", - написав Ярош.
detroytred написав:Зрозумійте, що етап первинного накопичування капіталу давно пройдений. СтвОрите ви, активний, новий бізнес або розширите старий до більший зарплат, то дасте змогу пасивному найманому робітникові більше заробляти. Звісно, що самі більше доходу отримаєте.
Этап "накопления капитала" закончился в 91м! С этого периода идёт "этап перераспределения", в условиях "принудительной самоликвидации". При чём, в Украине где нет официального Права на "Капитал" и его наличие. Где Государство не гарантирует его существование, что вынуждает "капитал" бежать под иную юрисдикцию. На это есть Прецедентное Решение ЕСПЧ против Украины.(мою эту колонку на Форуме Финанса большинство так и не "поняло", обидно даже за мондеров) "Процесс вывода капитала". Самым Замечательным Государственным Деятелем, что сумел это использовать на благо Страны - Шарль Де Голль. Когда обменял корабль с бумажными долларами на банковское золото, чем самым сделав Франк валютой первой категории.
В то же время, существует непреодолимая пропасть в Ваших изречениях - между "зарабатывать" и "получать" нет ничего общего. В Украине по сути с 1991 года в сфере реального производства, торговли, услуг,.... - "феодальный строй", что упирается в budivelnik(а). Который в свою очередь - "несёт выше" - имеет такие же "Права"...- перед очередным "смотрящим", что в случае необходимости "устанавливает свои Законы"