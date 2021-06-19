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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7330733173327333> Додано: Суб 19 чер, 2021 18:46 andrijk777 написав: unicdima написав: Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС. Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.

Це все фантазії.

У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.

А економічно - подивись своє ж відео. 950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.

А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд? Це все фантазії.У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.А економічно - подивись своє ж відео.950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?

Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?



Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.

Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.

Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.



Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.

Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.



Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.

Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС. Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС. detroytred

Повідомлень: 24342 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 19:40 detroytred написав: Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?



Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.

Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.

Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.



Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.

Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.



Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.

Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС. Тоді виникає ключове питання: чому США наявне зливають і зливають свої позиції?Імхо. Це в нас усе подається, як рашка і рашка, тільки рашка. А так за спиною рашки стоїть Китай.Ситуація трохи! нагадує перед 2-ою Світовою.Набуваючі силу США (Китай), попередній світовий лідер Британія (США), войовнича Німеччина (рашка), яку використовують агресором, бабця беззуба, але богата Європа.Воювати, маю надію, що не будуть, але схарчать економічно-політично попередній і новий лідери Європу з рашкою.Європі та рашці не хочеться (вони й між собою не проти домовитись, як Німеччина з СССР), але прийдеться.Ця об'єднана в ЕС Європа може такий же попередчасний штучний проект, як тоді СССР.Ну й хитрющі британці недарма вискочили з ЕС.

"Зливають" на якому проміжку часу? Ну порівняно з 1990 роком - так, зливають. Чому? Ну причин багато. Світ змінюється. Нічого вічного немає. І з Китаєм вони сильно лоханулись.



За спиною рашки Китай не стоїть - це маячня. Китай використовує рашку як ресурсну базу, не більше і не менше. "Зливають" на якому проміжку часу? Ну порівняно з 1990 роком - так, зливають. Чому? Ну причин багато. Світ змінюється. Нічого вічного немає. І з Китаєм вони сильно лоханулись.За спиною рашки Китай не стоїть - це маячня. Китай використовує рашку як ресурсну базу, не більше і не менше. andrijk777

Повідомлень: 3102 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 20:47 detroytred написав: Капіталізм відкрив двері, надав можливості саме активним (10-15% суспільства). А ви хочете довести, що вони в нас самі себе обмежують. Капіталізм відкрив двері, надав можливості саме активним (10-15% суспільства). А ви хочете довести, що вони в нас самі себе обмежують. 1 Я відношу себе до 5% найбагатших..тобто в перших 2 млн

Де ще 10% ?

2 Я можу на це відповісти

Вони в процесі формування, бо совок підприємництво вважав шкідливим і всіх активних тим чи іншим макаром множив на нуль(знищував конкуренцію кпрс)

3 Таким чином ви і подібні вам фантазери беруть приклад 10-15% успішних країн в світі, і не пояснюючи що в витоках цієї успішності 200 років цивілізаційного розвитку - переконують тутешніх пересічних що вони мають право жити як у Франції..працюючи і несучи відповідальність як в Україні.

4 Не я придумав

Поганому танцюристу фабержея заважають

Ви з одного боку розпинаєтесь що підприємництву вчити не треба бо все написано в підручниках

З другого вимагаєте якихось додаткових умов..щоб ті яких вчити не треба змогли працювати.

Скажу вам страшну річ

Говорити/писати ми всі вміємо з 2-10 років - а одиниці стають письменниками чи співаками

Малювати вміємо з 3 років - а ще менше стає художниками

Ходити можуть 99% з 7 млрд мешканців..а 100 м з 10 секунд вибігло менше 200 осіб

Місяць тому приїхав з Домінікани...

З точки зору підприємництва - рай....

Я гарантує що будь-хто активний і успішно продавший пару мішків насіння на базарі - зможе там заробити мільйон баксів...

От тільки незадача

Працювати йому прийдеться самостійно , бо в місцевих маньяна і транквілла..але живучи на 5 доларів в день вони живуть до 90 років....тому конкуренції нуль - перспектив вагон,законів не потрібно(додаткових) . ... єдине на це піде років 20

В них навіть на авто є тільки номери ззаду..

Пояснення геніальне

Сеньор,якщо щось станеться ви будете авто доганяти ззаду чи спереду?

То навіщо нам номер спереду,нам по барабану хто там їде якщо нічого не трапилось.. 1 Я відношу себе до 5% найбагатших..тобто в перших 2 млнДе ще 10% ?2 Я можу на це відповістиВони в процесі формування, бо совок підприємництво вважав шкідливим і всіх активних тим чи іншим макаром множив на нуль(знищував конкуренцію кпрс)3 Таким чином ви і подібні вам фантазери беруть приклад 10-15% успішних країн в світі, і не пояснюючи що в витоках цієї успішності 200 років цивілізаційного розвитку - переконують тутешніх пересічних що вони мають право жити як у Франції..працюючи і несучи відповідальність як в Україні.4 Не я придумавВи з одного боку розпинаєтесь що підприємництву вчити не треба бо все написано в підручникахЗ другого вимагаєте якихось додаткових умов..щоб ті яких вчити не треба змогли працювати.Скажу вам страшну річГоворити/писати ми всі вміємо з 2-10 років - а одиниці стають письменниками чи співакамиМалювати вміємо з 3 років - а ще менше стає художникамиХодити можуть 99% з 7 млрд мешканців..а 100 м з 10 секунд вибігло менше 200 осібМісяць тому приїхав з Домінікани...З точки зору підприємництва - рай....Я гарантує що будь-хто активний і успішно продавший пару мішків насіння на базарі - зможе там заробити мільйон баксів...От тільки незадачаПрацювати йому прийдеться самостійно , бо в місцевих маньяна і транквілла..але живучи на 5 доларів в день вони живуть до 90 років....тому конкуренції нуль - перспектив вагон,законів не потрібно(додаткових) . ... єдине на це піде років 20В них навіть на авто є тільки номери ззаду..Пояснення геніальнеСеньор,якщо щось станеться ви будете авто доганяти ззаду чи спереду?То навіщо нам номер спереду,нам по барабану хто там їде якщо нічого не трапилось.. budivelnik

Повідомлень: 24550 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 23:08 andrijk777 написав: unicdima написав: Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС. Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.

Це все фантазії.

У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.

А економічно - подивись своє ж відео. 950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.

А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд? Це все фантазії.У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.А економічно - подивись своє ж відео.950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?

Ти зовсім не в темі.

Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?

Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються. Ти зовсім не в темі.Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються. unicdima

Повідомлень: 1582 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 23:13 pavilion_dv написав: Schmit написав: Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.

https://www.youtube.com/watch?v=RL6UDe0s_yM&t=60s

На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників. Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників.



Це точно якесь дивне в нас "населеніє" - то майдан, то мовчать, як риби



Росіянський ГазПром платить за транзит газу по нашій ГТС ~8 коп./м3



Громадянам України начислюють ~ 1.7 грн./м3 це приблизно в 20 разів більше !!!



УкрГазВидобування сьогодні добуває бідьше 15 млрд. м3 газу при собівартості газу ~2.5грн. з урахуванням прибутку 30% для компанії ,



але ... нам розповідають казки про закупівлю газу по найдорожчим цінам ...



І "мудрий гордий волелюбний народ" мовчить і "хаває" все це ... Це точно якесь дивне в нас "населеніє" - то майдан, то мовчать, як рибиРосіянський ГазПром платить за транзит газу по нашій ГТС ~8 коп./м3Громадянам України начислюють ~ 1.7 грн./м3 це приблизно в 20 разів більше !!!УкрГазВидобування сьогодні добуває бідьше 15 млрд. м3 газу при собівартості газу ~2.5грн. з урахуванням прибутку 30% для компанії ,але ... нам розповідають казки про закупівлю газу по найдорожчим цінам ...І "мудрий гордий волелюбний народ" мовчить і "хаває" все це ...



Зхаває і це:

Я так понимаю, посольство позвонило, и сообщило свои решения по итогам торгов Бидона



Сергею Лещенко, который уже собрался с 20 июня увольняться из набсовета Укрзализныци, Кабмин продлил полномочия ещё на три месяца.



До тех пор, пока не найдут замену ему. Видимо пока не могут подыскать столь же «ценного специалиста-железнодорожника».



Причём, что характерно, решение о продлении полномочий Лещенко Кабмин принял под номером 666.



Как раз тот случай, когда говорят «не к ночи будет помянут». Зхаває і це:Я так понимаю, посольство позвонило, и сообщило свои решения по итогам торгов Бидона Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14756 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8023 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 23:29 Будівельник

От смішний ви...



Замість того, щоб щось відповісти за такі викрутаси (то тільки податки, а потім оточення. То влада, можновладці не торкаються, то заважають розвитку силовики, суди, рейдери. То однаково стригуть американець і українець, але отримують по-різному, то криворукі наші), почали хфілософію зі стелі про право когось жити, як у Франції (коли мова йде про реформи і темпи розвитку), про те, що я переконую тутешніх пересічних, про танцюристів і т.д.



Сприятливих умов для подальшого розвитку вимагають усі й всюди.

Ви ж самі вказуєте на УМОВИ, що заважають розвитку -- розмір податків, силовики, суди, рейдери, заборони-дозволи влади. І такого ще цілий перелік.





Ваша страшна річ про говорити-писати можуть всі ну овсім недоречна!!!

Мова про що?

Про підприємців, які вже сталися, як підприємці. Про ЇХ ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК.

Ви предмети, про які йде мова, дивіться.



Про пару мішків насіння і мільйони баксів -- якийсь сюр...



Зи. Відносно 15% активних.

Ви тролите?

Да за тільки ці пару днів я вже не раз вказав, що 10-15% активних в суспільстві -- це взагалі всіх.

Ці 15% активних розподіляються на політиків, бізнесменів, всл, вчителів і т.д.



І в совку теж було 10-15% активних.

Тільки займалися вони не приватним підприємництвом.

А в перебудову масово потяглися в тому числі в підприємці.

Ви ж самі!!! з військового при совку поперли в підприємці.

І таких у 90-ті було маса.

Самі активніші досягли результатів.

Все. Перерозподілилися.



Вкотре уточнюю: питання, як розвиватися вам і Ко далі?!

Мова про вас і Ко.

А ви стрілки переводити знов на пасивних.

Щоб вони стали активними.

І відсоток активних в чудо-Україні перевищив значно 15%.

Це маячня...



Так, як і коммі не змогли з пасивних обивателів зробити активних (будівників соціалізму), так і зараз неможливо з обивателя зробити активного капіталіста.

Влада, активні повинні за нього створити йому нормальну судову, страхову, накопичувальну пенсійну, фонди і т.д.

І робоче місце на Фонді...



А він гарно! відпрацював, попив пива, подивився бейсбол і проголосував що за Трампа, що за Байдена в залежності від того, хто його вдаліше!!! умовив і Бейонсе на свій бік узяв.

І що того обрав, що іншого, за великим рахунком йому пофіг, добре.





Ще раз по буквах -- мова про вас, активних, підприємців.

Чому не розвиваєте свій бізнес далі?

Тільки не маячню, що детройт та пасивні (наймані працівники) самі повинні розвивати свій бізнес, самі більше заробляти, самі стати активними підприємцями.



Ви. Своїх робітників, що поруч з вами. Не можете зробити вдалими підприємцями. Ніш (равлики і т.д.)кажете бачите багато, а втягнути їх не можете.

Вони (ці молоді люди) чи совки?!

Чи дурні?! Чи криворукі?! Чи навчити їх складно?

Так ви самі співали, що підприємництво не така й складна річ...



Вони такі, як є...

Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає?

Питання вже риторічні. Ви вже відповіли. Підтвердивши моє -- умови в ринку. Умови, які в сфері влади.



Знов хфілософію нову почннете про танцюристів, Домінікану і тещр?)) detroytred

Повідомлень: 24342 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 23:34 unicdima написав: Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?

Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються. Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються.

Где США и где Персидский залив?

Это иранцы шастают у берегов США или наоборот?

Америка всё еще единственная мировая сверхдержава.

Другое дело: по-сравнению с 90-х их глобальное доминирование немного снизилось.

Опять же, где США и где Украина. Но американцы тем не менее весьма активны.

Если брать Китай: вот Мьянма в подбрюшье Китая, и уже полвека главный, порой и единственный сателлит Пекина в юго-восточной Азии. Но вот именно сейчас Америка активно раскачивает там волнения, с которой тамошняя власть (клиент Китая) пока что справляется с трудом.

Да и в самом Китае Америка пытается влиять: Фалуньгун, затем массовые протесты в Гонконге (под американскими флагами). Можно ли представить такого рода влияние Китая на американскую внутреннюю политику7



Что до России: она намного слабее Китая. Что имеем в последнее время: Россия полностью потеряла влияние на Украину, "компенсировав" это Крымом с непризнаным статусом и Донбассом-"чемоданом без ручки".

Теперь уже закачался последний российский сателлит в Европе - Белоруссия. Первый "наскок" Россия отразила, как дальше пойдет неизвестно.



Так что я бы не говорил так сразу об ослаблении позиции Америки в мире. Она по-прежнему доминирует и временами небезуспешно это доминирование усиливает. Где США и гдезалив?Это иранцы шастают у берегов США или наоборот?Америка всё еще единственная мировая сверхдержава.Другое дело: по-сравнению с 90-х их глобальное доминирование немного снизилось.Опять же, где США и где Украина. Но американцы тем не менее весьма активны.Если брать Китай: вот Мьянма в подбрюшье Китая, и уже полвека главный, порой и единственный сателлит Пекина в юго-восточной Азии. Но вот именно сейчас Америка активно раскачивает там волнения, с которой тамошняя власть (клиент Китая) пока что справляется с трудом.Да и в самом Китае Америка пытается влиять: Фалуньгун, затем массовые протесты в Гонконге (под американскими флагами). Можно ли представить такого рода влияние Китая на американскую внутреннюю политику7Что до России: она намного слабее Китая. Что имеем в последнее время: Россия полностью потеряла влияние на Украину, "компенсировав" это Крымом с непризнаным статусом и Донбассом-"чемоданом без ручки".Теперь уже закачался последний российский сателлит в Европе - Белоруссия. Первый "наскок" Россия отразила, как дальше пойдет неизвестно.Так что я бы не говорил так сразу об ослаблении позиции Америки в мире. Она по-прежнему доминирует и временами небезуспешно это доминирование усиливает. Tegularius Повідомлень: 1556 З нами з: 11.02.14 Подякував: 207 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 07:43 detroytred написав: Сприятливих умов для подальшого розвитку вимагають усі й всюди. Сприятливих умов для подальшого розвитку вимагають усі й всюди. Ви можете вимагати все що завгодно

Ви навіть можете шукати крайніх і відповідальних...

Єдине чого ви не можете - це змінити реалії

Реалії наступні

1 Совок винищив підприємців

2 Свято місце пусто не буває і підприємці відновлять свою кількість в популяції країн бувшого совка,але на це потрібен час

3 В 1990 почався перехід від неефективних власників до ефективних, який продовжується і до сьогодні

4 Та мізерна кількість ефективних власників ,почала не класти животи на будівництві вузкоколійки як павка корчагін..і не з накопичення ПРОМИСЛОВОГО капіталу..а з створення умов для нормального проживання себе й своїх рідних

В мене особисто підтягування моєї сімї до якості життя середньоєвропейської - зайняло 27 років.

5 Тепер мої діти , починають робити те,що особисто ви вважаєте вже зробленим

Живучи в Україні по Європейським стандартам(житло/авто/відпочинок) - накопичувати первинний капітал.Я прогнозую що на це піде їх активних 20-30 років

6 Таким чином приблизно в 2040-2050 , 5% зубрів,які працювали в оточенні законів створених при соціалізмі,але змогли щось зробити - перетворяться в 10% підприємців з

а - накопиченим первинним капіталом

б - ринковими законами

в - без протистояння совків



Тому

До 2040-2050

- ви і вам подібні - загнуться

- Підприємці відновлять свою кількість в популяції природнім шляхом

- так як підриємці першої(я) і другої(мої діти) хвилі перейдуть з стану працівник на власному підприємстві до стану власник..то зявиться 5-6 млн робочих місць для висококваліфікованих ( і високооплачуваних) найманих Ви можете вимагати все що завгодноВи навіть можете шукати крайніх і відповідальних...Єдине чого ви не можете - це змінити реаліїРеалії наступні1 Совок винищив підприємців2 Свято місце пусто не буває і підприємці відновлять свою кількість в популяції країн бувшого совка,але на це потрібен час3 В 1990 почався перехід від неефективних власників до ефективних, який продовжується і до сьогодні4 Та мізерна кількість ефективних власників ,почала не класти животи на будівництві вузкоколійки як павка корчагін..і не з накопичення ПРОМИСЛОВОГО капіталу..а з створення умов для нормального проживання себе й своїх ріднихВ мене особисто підтягування моєї сімї до якості життя середньоєвропейської - зайняло 27 років.5 Тепер мої діти , починають робити те,що особисто ви вважаєте вже зробленимЖивучи в Україні по Європейським стандартам(житло/авто/відпочинок) - накопичувати первинний капітал.Я прогнозую що на це піде їх активних 20-30 років6 Таким чином приблизно в 2040-2050 , 5% зубрів,які працювали в оточенні законів створених при соціалізмі,але змогли щось зробити - перетворяться в 10% підприємців за - накопиченим первинним капіталомб - ринковими законамив - без протистояння совківТомуДо 2040-2050- ви і вам подібні - загнуться- Підприємці відновлять свою кількість в популяції природнім шляхом- так як підриємці першої(я) і другої(мої діти) хвилі перейдуть з стану працівник на власному підприємстві до стану власник..то зявиться 5-6 млн робочих місць для висококваліфікованих ( і високооплачуваних) найманих budivelnik

Повідомлень: 24550 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 08:42 Re: Політичні дискусії



Умер украинский блогер и писатель Святослав Носов, более известный как Gorky Look



здесь его даже цитировали грустная неожиданная новостьздесь его даже цитировали Shaman Повідомлень: 1012 З нами з: 29.09.19 Подякував: 108 раз. Подякували: 225 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 08:58 detroytred написав: Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає? Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає? Я не хочу вічну голку до примусу...бо не збираюсь жити вічно

Мені не потрібні ще 5 млн до існуючих...бо і ті що є мені не витратити

Життя має кінцеві терміни..тому хочу прожити те що залишилось не для когось..хотілось би пожити й трохи для себе,тим більше що плацдарм для подальшого просування я вже створив дітям.

Якби мені зараз було 25-30( як моїм дітям) і в мене була голова мене сьогоднішнього - через 10 років(20) такі як ви проклинали б чергового олігарха. Я не хочу вічну голку до примусу...бо не збираюсь жити вічноМені не потрібні ще 5 млн до існуючих...бо і ті що є мені не витратитиЖиття має кінцеві терміни..тому хочу прожити те що залишилось не для когось..хотілось би пожити й трохи для себе,тим більше що плацдарм для подальшого просування я вже створив дітям.Якби мені зараз було 25-30( як моїм дітям) і в мене була голова мене сьогоднішнього - через 10 років(20) такі як ви проклинали б чергового олігарха. budivelnik

Повідомлень: 24550 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7330733173327333> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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