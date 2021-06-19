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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7330733173327333 Додано: Нед 20 чер, 2021 09:14 В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів

В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів

В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів

В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів



Це говорить про те , що скиглики вже програли

Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.

Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази... budivelnik

Повідомлень: 24550 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 09:27 Будівельник

Знов казки.

Хто загнеться? Обивателі та навіть асоціальні елементи були і будуть.

Як було 15% активних інші пасивні, так і буде.

Як не були всл, вчителі, лікарі, наймані працівники мільйонерами, так і не будуть.

Але й жебраками теж не є і не будуть. Не загнуться. Бо якщо вони загнуться, то тільки разом з державою.

Ну то навіщо ви таку маячню несете? До чого ваші хателкі?



Ви ж знов тільки негативно інтерпретуєте думку. Вимагають сприятливих умов для розвитку -- це не хтось стоїть і вимагає!

Це вимога для того, щоб був цей розвиток більше й масовіше.



Для вас приклад -- посадіть 100 рослин. Вони самі! будуть рости.

Якщо за ними недоглядати (тобто не створювати цим рослинам сприятливим умов для розвитку), то 15 з них будуть і в таких умовах далі розвиватися (самі сильніші).

Більша ж частина буде ні те, ні се. Найповільно рости... і результат росту буде ніякий.

Частина загнеться.



А от якщо зробите цим рослинам сприятливі умови для розвитку (полив, затеніння, добрива, забор, захист від шкідників і т.д.), то в цих сприятливих умовах і сильні виростуть ще краще, і несильні дадуть значний ріст.



Розвиток ринку вимагає умов сприятливих. Розвиток.

Особисто ж ніхто не вимагає!!!!! Вільний капіталізм за віконцем.

Нехай й далі можновладці не створюють сприятливих умов, але розвитку ринку не буде.

Буде так, як і зараз. Повільніше нікуди.





Не мрійте. Без оцього загального розвитку ринку фігвам ви, ваші сини (тобто масові!!! підприємці) зможете суттєво!!! далі розвиватися.

Попит обмежений. І у ваше кахфе, магазин будуть йти ТІ Ж САМІ люди (з тими ж гаманцями). Ті ж обивателі, роботяги, пасивні.



Якщо особисто ви, ваш син розширеиеся, то ЗА РАХУНОК ТОГО, ЩО ВИТИСНЕТЕ З РИНКУ КОНКУРЕНТА.

кількість підприємців залишиться та ж!!!

А ви казки співаєте про збільшення))

Це ж абетка економіки ринку...





Ще раз по буквах: ви, совковий прапорщик, стали підприємцем. З'яявилися умови для підприємництва і з'явилися підприємці.

Вам надати цитати ваших розмірковувань, що підприємництво не така складна річ...?



Замість казок краще б відповіли: чому ж тоді ваші робітники (молоді не совкові), маючи ваші поради і наочний зразок під нісом, не біжать й не побіжать в підприємці???

Совок їм заважає?

Вашого впливу недостатньо?))

Чи може це об'єктива реальність.



Да-да... А нука покажіть, як ваші діти підприємцями стануть.

Починаючи з менеджера і закінчуючи лікарем.

Звідки попит то візьметься?

Та ще тоді, коли за вашими думками обивателі пасивні загнуться?



Скоріш підуть менеджерити та лікувати у чиїсь крупні приватні бізнеси (з виробництва, лікарні).

А молодший буде тягнути магазин.

В якому хто скуплятися буде, якщо обивателі пасивні загнуться?



Просто неймовірно. Підприємцю треба доводити, що розвиток бізнесу ВИМАГАЄ сприятливих умов.



Ну подобається вам, мільйонерам-мвльярдерам, жити працювати із своїми статками в таких умовах ...

Тому й так розвивається суспільство.

Ще раз -- мова про не особу, а про суспільство, ринок, державу.



З пасивних же що взяти? Вони такі, як є. Які умови їм створили активні (сильніші), в таких вони й живуть.

Звісно що до визначених меж.

Якщо обивателя прижати дуже (не забезпечити), то в масовому гніві бунт обивателя (сорі, революція - бунт, який скерований частиною можновладців) знесе кого завгодно і що завгодно.



І підприємців заодно...

Як магазини на Хрещатику.

Потім побачеться, що торкається проблема обивателя-пасивного мільйонера умовно з Хрещатику активного. detroytred

Повідомлень: 24342 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 09:58 budivelnik написав: В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів

В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів

В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів

В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів



Це говорить про те , що скиглики вже програли

Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.

Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази... В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разівВ 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разівВ 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разівВ 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разівЦе говорить про те , що скиглики вже програлиПрацювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази...

Ви що прикалуєтесь?

Ви з чим зрівнюєте з періодом повного знецінення робочої сили в ринку.



Ви, як той Волгарь, вихопили клаптик загальної картини...

Один показник.



З цієї зарплатні він сплатить скільки і головне за яку якість товарів та послуг в порівнянні з розвинутою країною?

Черкаські мавпи і Сан-Антонио шпори.

Різниця не рази, а космос... Ви що прикалуєтесь?Ви з чим зрівнюєте з періодом повного знецінення робочої сили в ринку.Ви, як той Волгарь, вихопили клаптик загальної картини...Один показник.З цієї зарплатні він сплатить скільки і головне за яку якість товарів та послуг в порівнянні з розвинутою країною?Черкаські мавпи і Сан-Антонио шпори.Різниця не рази, а космос... detroytred

Повідомлень: 24342 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 10:09 budivelnik написав: detroytred написав: Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає? Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає? Я не хочу вічну голку до примусу...бо не збираюсь жити вічно

Мені не потрібні ще 5 млн до існуючих...бо і ті що є мені не витратити

Життя має кінцеві терміни..тому хочу прожити те що залишилось не для когось..хотілось би пожити й трохи для себе,тим більше що плацдарм для подальшого просування я вже створив дітям.

Якби мені зараз було 25-30( як моїм дітям) і в мене була голова мене сьогоднішнього - через 10 років(20) такі як ви проклинали б чергового олігарха. Я не хочу вічну голку до примусу...бо не збираюсь жити вічноМені не потрібні ще 5 млн до існуючих...бо і ті що є мені не витратитиЖиття має кінцеві терміни..тому хочу прожити те що залишилось не для когось..хотілось би пожити й трохи для себе,тим більше що плацдарм для подальшого просування я вже створив дітям.Якби мені зараз було 25-30( як моїм дітям) і в мене була голова мене сьогоднішнього - через 10 років(20) такі як ви проклинали б чергового олігарха.

І де коли я проклинав хоч когось, не кажучи про олігарха?



Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?

Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес.



Відповідь бізнесмена -- пожити для себе -- це вже відповідь пасивного обивателя. Відпрацював для досить для себе і на пиво... І де коли я проклинав хоч когось, не кажучи про олігарха?Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес.Відповідь бізнесмена -- пожити для себе -- це вже відповідь пасивного обивателя. Відпрацював для досить для себе і на пиво... detroytred

Повідомлень: 24342 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 10:48 Экс-президент Украины Петр Порошенко жжет на Анталийском дипломатическом форуме – в комментарии своему собственному телеканалу «Прямой» он заявил, что идея создания Крымской платформы - это практически его достижение. Мол, «мы начали эту инициативу в 2016 году».



В феврале этого года, когда у Зеленского начали подготовку к саммиту, Порошенко заявил, что Крымская платформа была поддержана Европарламентом в том же 2016 году.



Откровенно говоря, чувствуется какая-то нестыковка. Если Порошенко еще в 2016 году, якобы, созрел, до Крымской платформы, то почему он ее так и не провел за следующие три года?



Ой, знаем почему! Очередное «как управлять миром, не привлекая внимания санитаров». Когда там годовщина изобретения вами колеса, Петр Алексеевич, признавайтесь? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14757 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8024 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 11:24 unicdima написав: Ти зовсім не в темі.

Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?

Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються. Ти зовсім не в темі.Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються.

Може я і не в темі, але тоді ти взагалі не розумієш що то за тема.

Я говорю фактами, а ти загальними фразами.

Розстріл Вагнерівців - 100% перемога США. Без втрат розстріляли 300 москалів.

Більше я "стикання інтересів США і Росії" не знаю. Ти знаєш - в студію. Може я і не в темі, але тоді ти взагалі не розумієш що то за тема.Я говорю фактами, а ти загальними фразами.Розстріл Вагнерівців - 100% перемога США. Без втрат розстріляли 300 москалів.Більше я "стикання інтересів США і Росії" не знаю. Ти знаєш - в студію. andrijk777

Повідомлень: 3103 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7330733173327333 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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