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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7330733173327333
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:14

В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів
В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів
В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів
В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів

Це говорить про те , що скиглики вже програли
Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.
Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:27

Будівельник
Знов казки.
Хто загнеться? Обивателі та навіть асоціальні елементи були і будуть.
Як було 15% активних інші пасивні, так і буде.
Як не були всл, вчителі, лікарі, наймані працівники мільйонерами, так і не будуть.
Але й жебраками теж не є і не будуть. Не загнуться. Бо якщо вони загнуться, то тільки разом з державою.
Ну то навіщо ви таку маячню несете? До чого ваші хателкі?

Ви ж знов тільки негативно інтерпретуєте думку. Вимагають сприятливих умов для розвитку -- це не хтось стоїть і вимагає!
Це вимога для того, щоб був цей розвиток більше й масовіше.

Для вас приклад -- посадіть 100 рослин. Вони самі! будуть рости.
Якщо за ними недоглядати (тобто не створювати цим рослинам сприятливим умов для розвитку), то 15 з них будуть і в таких умовах далі розвиватися (самі сильніші).
Більша ж частина буде ні те, ні се. Найповільно рости... і результат росту буде ніякий.
Частина загнеться.

А от якщо зробите цим рослинам сприятливі умови для розвитку (полив, затеніння, добрива, забор, захист від шкідників і т.д.), то в цих сприятливих умовах і сильні виростуть ще краще, і несильні дадуть значний ріст.

Розвиток ринку вимагає умов сприятливих. Розвиток.
Особисто ж ніхто не вимагає!!!!! Вільний капіталізм за віконцем.
Нехай й далі можновладці не створюють сприятливих умов, але розвитку ринку не буде.
Буде так, як і зараз. Повільніше нікуди.


Не мрійте. Без оцього загального розвитку ринку фігвам ви, ваші сини (тобто масові!!! підприємці) зможете суттєво!!! далі розвиватися.
Попит обмежений. І у ваше кахфе, магазин будуть йти ТІ Ж САМІ люди (з тими ж гаманцями). Ті ж обивателі, роботяги, пасивні.

Якщо особисто ви, ваш син розширеиеся, то ЗА РАХУНОК ТОГО, ЩО ВИТИСНЕТЕ З РИНКУ КОНКУРЕНТА.
кількість підприємців залишиться та ж!!!
А ви казки співаєте про збільшення))
Це ж абетка економіки ринку...


Ще раз по буквах: ви, совковий прапорщик, стали підприємцем. З'яявилися умови для підприємництва і з'явилися підприємці.
Вам надати цитати ваших розмірковувань, що підприємництво не така складна річ...?

Замість казок краще б відповіли: чому ж тоді ваші робітники (молоді не совкові), маючи ваші поради і наочний зразок під нісом, не біжать й не побіжать в підприємці???
Совок їм заважає?
Вашого впливу недостатньо?))
Чи може це об'єктива реальність.

Да-да... А нука покажіть, як ваші діти підприємцями стануть.
Починаючи з менеджера і закінчуючи лікарем.
Звідки попит то візьметься?
Та ще тоді, коли за вашими думками обивателі пасивні загнуться?

Скоріш підуть менеджерити та лікувати у чиїсь крупні приватні бізнеси (з виробництва, лікарні).
А молодший буде тягнути магазин.
В якому хто скуплятися буде, якщо обивателі пасивні загнуться?

Просто неймовірно. Підприємцю треба доводити, що розвиток бізнесу ВИМАГАЄ сприятливих умов.

Ну подобається вам, мільйонерам-мвльярдерам, жити працювати із своїми статками в таких умовах ...
Тому й так розвивається суспільство.
Ще раз -- мова про не особу, а про суспільство, ринок, державу.

З пасивних же що взяти? Вони такі, як є. Які умови їм створили активні (сильніші), в таких вони й живуть.
Звісно що до визначених меж.
Якщо обивателя прижати дуже (не забезпечити), то в масовому гніві бунт обивателя (сорі, революція - бунт, який скерований частиною можновладців) знесе кого завгодно і що завгодно.

І підприємців заодно...
Як магазини на Хрещатику.
Потім побачеться, що торкається проблема обивателя-пасивного мільйонера умовно з Хрещатику активного.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:58

  budivelnik написав:В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів
В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів
В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів
В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів

Це говорить про те , що скиглики вже програли
Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.
Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази...

Ви що прикалуєтесь?
Ви з чим зрівнюєте з періодом повного знецінення робочої сили в ринку.

Ви, як той Волгарь, вихопили клаптик загальної картини...
Один показник.

З цієї зарплатні він сплатить скільки і головне за яку якість товарів та послуг в порівнянні з розвинутою країною?
Черкаські мавпи і Сан-Антонио шпори.
Різниця не рази, а космос...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає?
Я не хочу вічну голку до примусу...бо не збираюсь жити вічно
Мені не потрібні ще 5 млн до існуючих...бо і ті що є мені не витратити
Життя має кінцеві терміни..тому хочу прожити те що залишилось не для когось..хотілось би пожити й трохи для себе,тим більше що плацдарм для подальшого просування я вже створив дітям.
Якби мені зараз було 25-30( як моїм дітям) і в мене була голова мене сьогоднішнього - через 10 років(20) такі як ви проклинали б чергового олігарха.

І де коли я проклинав хоч когось, не кажучи про олігарха?

Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?
Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес.

Відповідь бізнесмена -- пожити для себе -- це вже відповідь пасивного обивателя. Відпрацював для досить для себе і на пиво...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:48

Экс-президент Украины Петр Порошенко жжет на Анталийском дипломатическом форуме – в комментарии своему собственному телеканалу «Прямой» он заявил, что идея создания Крымской платформы - это практически его достижение. Мол, «мы начали эту инициативу в 2016 году».

В феврале этого года, когда у Зеленского начали подготовку к саммиту, Порошенко заявил, что Крымская платформа была поддержана Европарламентом в том же 2016 году.

Откровенно говоря, чувствуется какая-то нестыковка. Если Порошенко еще в 2016 году, якобы, созрел, до Крымской платформы, то почему он ее так и не провел за следующие три года?

Ой, знаем почему! Очередное «как управлять миром, не привлекая внимания санитаров». Когда там годовщина изобретения вами колеса, Петр Алексеевич, признавайтесь?
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:24

  unicdima написав:Ти зовсім не в темі.
Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?
Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються.

Може я і не в темі, але тоді ти взагалі не розумієш що то за тема.
Я говорю фактами, а ти загальними фразами.
Розстріл Вагнерівців - 100% перемога США. Без втрат розстріляли 300 москалів.
Більше я "стикання інтересів США і Росії" не знаю. Ти знаєш - в студію.
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