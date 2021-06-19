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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 чер, 2021 09:14
В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів
В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів
В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів
В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів
Це говорить про те , що скиглики вже програли
Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.
Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази...
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budivelnik
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:27
Будівельник
Знов казки.
Хто загнеться? Обивателі та навіть асоціальні елементи були і будуть.
Як було 15% активних інші пасивні, так і буде.
Як не були всл, вчителі, лікарі, наймані працівники мільйонерами, так і не будуть.
Але й жебраками теж не є і не будуть. Не загнуться. Бо якщо вони загнуться, то тільки разом з державою.
Ну то навіщо ви таку маячню несете? До чого ваші хателкі?
Ви ж знов тільки негативно інтерпретуєте думку. Вимагають сприятливих умов для розвитку -- це не хтось стоїть і вимагає!
Це вимога для того, щоб був цей розвиток більше й масовіше.
Для вас приклад -- посадіть 100 рослин. Вони самі! будуть рости.
Якщо за ними недоглядати (тобто не створювати цим рослинам сприятливим умов для розвитку), то 15 з них будуть і в таких умовах далі розвиватися (самі сильніші).
Більша ж частина буде ні те, ні се. Найповільно рости... і результат росту буде ніякий.
Частина загнеться.
А от якщо зробите цим рослинам сприятливі умови для розвитку (полив, затеніння, добрива, забор, захист від шкідників і т.д.), то в цих сприятливих умовах і сильні виростуть ще краще, і несильні дадуть значний ріст.
Розвиток ринку вимагає умов сприятливих. Розвиток.
Особисто ж ніхто не вимагає!!!!! Вільний капіталізм за віконцем.
Нехай й далі можновладці не створюють сприятливих умов, але розвитку ринку не буде.
Буде так, як і зараз. Повільніше нікуди.
Не мрійте. Без оцього загального розвитку ринку фігвам ви, ваші сини (тобто масові!!! підприємці) зможете суттєво!!! далі розвиватися.
Попит обмежений. І у ваше кахфе, магазин будуть йти ТІ Ж САМІ люди (з тими ж гаманцями). Ті ж обивателі, роботяги, пасивні.
Якщо особисто ви, ваш син розширеиеся, то ЗА РАХУНОК ТОГО, ЩО ВИТИСНЕТЕ З РИНКУ КОНКУРЕНТА.
кількість підприємців залишиться та ж!!!
А ви казки співаєте про збільшення))
Це ж абетка економіки ринку...
Ще раз по буквах: ви, совковий прапорщик, стали підприємцем. З'яявилися умови для підприємництва і з'явилися підприємці.
Вам надати цитати ваших розмірковувань, що підприємництво не така складна річ...?
Замість казок краще б відповіли: чому ж тоді ваші робітники (молоді не совкові), маючи ваші поради і наочний зразок під нісом, не біжать й не побіжать в підприємці???
Совок їм заважає?
Вашого впливу недостатньо?))
Чи може це об'єктива реальність.
Да-да... А нука покажіть, як ваші діти підприємцями стануть.
Починаючи з менеджера і закінчуючи лікарем.
Звідки попит то візьметься?
Та ще тоді, коли за вашими думками обивателі пасивні загнуться?
Скоріш підуть менеджерити та лікувати у чиїсь крупні приватні бізнеси (з виробництва, лікарні).
А молодший буде тягнути магазин.
В якому хто скуплятися буде, якщо обивателі пасивні загнуться?
Просто неймовірно. Підприємцю треба доводити, що розвиток бізнесу ВИМАГАЄ сприятливих умов.
Ну подобається вам, мільйонерам-мвльярдерам, жити працювати із своїми статками в таких умовах ...
Тому й так розвивається суспільство.
Ще раз -- мова про не особу, а про суспільство, ринок, державу.
З пасивних же що взяти? Вони такі, як є. Які умови їм створили активні (сильніші), в таких вони й живуть.
Звісно що до визначених меж.
Якщо обивателя прижати дуже (не забезпечити), то в масовому гніві бунт обивателя (сорі, революція - бунт, який скерований частиною можновладців) знесе кого завгодно і що завгодно.
І підприємців заодно...
Як магазини на Хрещатику.
Потім побачеться, що торкається проблема обивателя-пасивного мільйонера умовно з Хрещатику активного.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:58
budivelnik написав:
В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів
В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів
В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів
В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів
Це говорить про те , що скиглики вже програли
Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.
Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази...
Ви що прикалуєтесь?
Ви з чим зрівнюєте з періодом повного знецінення робочої сили в ринку.
Ви, як той Волгарь, вихопили клаптик загальної картини...
Один показник.
З цієї зарплатні він сплатить скільки і головне за яку якість товарів та послуг в порівнянні з розвинутою країною?
Черкаські мавпи і Сан-Антонио шпори.
Різниця не рази, а космос...
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:09
budivelnik написав: detroytred написав:
Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає?
Я не хочу вічну голку до примусу...бо не збираюсь жити вічно
Мені не потрібні ще 5 млн до існуючих...бо і ті що є мені не витратити
Життя має кінцеві терміни..тому хочу прожити те що залишилось не для когось..хотілось би пожити й трохи для себе,тим більше що плацдарм для подальшого просування я вже створив дітям.
Якби мені зараз було 25-30( як моїм дітям) і в мене була голова мене сьогоднішнього - через 10 років(20) такі як ви проклинали б чергового олігарха.
І де коли я проклинав хоч когось, не кажучи про олігарха?
Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?
Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес.
Відповідь бізнесмена -- пожити для себе -- це вже відповідь пасивного обивателя. Відпрацював для досить для себе і на пиво...
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:48
Экс-президент Украины Петр Порошенко жжет на Анталийском дипломатическом форуме – в комментарии своему собственному телеканалу «Прямой» он заявил, что идея создания Крымской платформы - это практически его достижение. Мол, «мы начали эту инициативу в 2016 году».
В феврале этого года, когда у Зеленского начали подготовку к саммиту, Порошенко заявил, что Крымская платформа была поддержана Европарламентом в том же 2016 году.
Откровенно говоря, чувствуется какая-то нестыковка. Если Порошенко еще в 2016 году, якобы, созрел, до Крымской платформы, то почему он ее так и не провел за следующие три года?
Ой, знаем почему! Очередное «как управлять миром, не привлекая внимания санитаров». Когда там годовщина изобретения вами колеса, Петр Алексеевич, признавайтесь?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 11:24
unicdima написав:
Ти зовсім не в темі.
Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?
Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються.
Може я і не в темі, але тоді ти взагалі не розумієш що то за тема.
Я говорю фактами, а ти загальними фразами.
Розстріл Вагнерівців - 100% перемога США. Без втрат розстріляли 300 москалів.
Більше я "стикання інтересів США і Росії" не знаю. Ти знаєш - в студію.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 11:55
budivelnik написав:
В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів
В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів
В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів
В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів
Це говорить про те , що скиглики вже програли
Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.
Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази...
Ви в великій мірі маніпулюєте.
За 1990 не знаю. Але в 2000 - $20-$30 це брехня. 20-30 це 100-150 гривень - не було таких зарплат тоді(там де сьогодні платять 400). Середньою можна вважати десь $70. Саме 2000 рік є маніпулятивним, тому що в 1997-1999 був обвал гривні, так само як є маніпулятивні 2014-2015 роки.
Відповідно різниця в 2000 була не 50 разів а 14 разів.
Тепер ми можемо проаналізувати динаміку більш тверезо. Апроксимуємо:
2000 - 14 разів
2010 - 10 разів
2020 - 7 разів
2030 - 5 разів
2040 - 3,6 разів
2050 - 2,6 разів
Приблизно так. Тобто до 2-3 разів ми зменшимо різницю за 30 років, а не за 10-20.
І це звичайно в кращому випадку, тому що чим менша різниця, тим важче її подолати. Я думаю ми дійдемо до 4-5 разів, а далі без структурних реформ різниця зменшуватись не буде.
Наприклад, якщо різниця сягне 3 разів, масово на заробітки їздити перестануть. А це прямий удар по курсу.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Нед 20 чер, 2021 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:13
detroytred написав:
Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?
Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес.
Як мене задовбали паперові теоретики
Самі не продали навіть склянки насіння, всі знання про ринок з гугля..але думають що можуть когось навчити...
Спеціально для них на пальцяхПервинне накопичення капіталу
1 В 1990 році де юре первинного капіталу не було ні в кого.Всім володіла Держава,починався перерозподіл(кожен трошки крав там де сидів)
2 Зявилась легальна можливість з 20 м2 житла,акцій заводу вартістю в дві пляшки горілки і велосипеда - спробувати забезпечити себе і свою сімю нормальними умовами для життя.
Європа каже - для середньостатистичного треба
30 м2 на особу + авто не старше 5 років+відпочинок раз в рік(бажано 2)
Отже на сімю з 4-х осіб( двоє яких не потрапили під приватизацію) треба було заробити (в сьогоднішніх цінах) на 80м2 житла=60000 доларів+авто вартістю в 20000 доларів+ нехай якийсь магазинчик(склад/цех) вартістю в 100 000 доларів...
Підмумовуємо
З 1990 по 2020 -30 років = 180 000 доларів+30 поїздок на море(30000 доларів)+навчання двох дітей(20 000 доларів)+ харчування 300 000 доларів(наголошую в сьогоднішніх цінах)=530 000 доларів...
Що маємо? 1700 в місяць і....жодної вільної копійки інвестиційного капіталу.
Це прокляття першого покоління, бо у всьому світі це питання вирішувалось сотні років(кілька поколінь) у нас 5% найзубатіших
вирішили це за 30 років на протязі одного покоління,не чекаючи законівНакопичення інвестиційного капіталу
Отже було 5% ,які створили умови для двох своїх дітей(тобто збільшили кількість підприємців у 2 рази з 5% до 10% від загальної кількості населення)
1 Тепер ,кожен з новостворенних підприємців, працюючи так само як і його предки в першому поколінні, і заробляючи по тих самих 2000(1700 з урахуванням інфляції=2000), витрачаючи на проживання 1000 , ще 1000/в місяць можуть реінвестувати і до 2030 року в них буде ПЕРВИННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ
в 120 000 доларів=3+млн грн
Тобто
Якщо тато працював 30 років і дав всього три речі
квартиру
місце для бізнесу
освіту
То дитина зможе за 10 років з точки зору промислових інвестицій заінвестувати те на що тато заробляв 30 років....
Але поверххапайкам,які не розуміють (не мають зеленого уявлення про реальні процеси) хіба це поясниш?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 15:37
Tegularius написав:
Где США и где Персидский
залив?
Это иранцы шастают у берегов США или наоборот?
Америка всё еще единственная мировая сверхдержава.
Другое дело: по-сравнению с 90-х их глобальное доминирование немного снизилось.
Опять же, где США и где Украина. Но американцы тем не менее весьма активны.
Если брать Китай: вот Мьянма в подбрюшье Китая, и уже полвека главный, порой и единственный сателлит Пекина в юго-восточной Азии. Но вот именно сейчас Америка активно раскачивает там волнения, с которой тамошняя власть (клиент Китая) пока что справляется с трудом.
Да и в самом Китае Америка пытается влиять: Фалуньгун, затем массовые протесты в Гонконге (под американскими флагами). Можно ли представить такого рода влияние Китая на американскую внутреннюю политику7
Что до России: она намного слабее Китая. Что имеем в последнее время: Россия полностью потеряла влияние на Украину, "компенсировав" это Крымом с непризнаным статусом и Донбассом-"чемоданом без ручки".
Теперь уже закачался последний российский сателлит в Европе - Белоруссия. Первый "наскок" Россия отразила, как дальше пойдет неизвестно.
Так что я бы не говорил так сразу об ослаблении позиции Америки в мире. Она по-прежнему доминирует и временами небезуспешно это доминирование усиливает.
Ну шастають там американці, а де результат? А його нема, зовсім, іранці роблять, що хочуть в Іраку, Сирії, Йемені, навіть в Палестину постачають зброю. Китайці взагалі роблять свої справи і на американців не звертають уваги.
Як бачим американці повністю облажались в Сирії, втратили позиції в Іраку, зараз почався вивід військ з багатьох країн БС.
Тікають американці і з Афганістану, а зберегти свою військову присутність поблизу десь в Середній Азії просто нема де.
Облажались американці навіть у Венесуелі.
Втратили сильного союзника Турцію.
Злились по Північному потоку-2.
Я не бачу якихось успіхів США взагалі.
Щодо Росії то захоплення Криму набагато важливіше тимчасової втрати впливу на Україну.
А Донбас це аналог Південної Осетії, Абхазії, Придністров`я, якими Росія цілеспрямовано оточує свої кордони і робить проблеми сусідам.
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