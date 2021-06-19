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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7331733273337334> Додано: Нед 20 чер, 2021 09:14 В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів

В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів

В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів

В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів



Це говорить про те , що скиглики вже програли

Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.

Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази... budivelnik

Повідомлень: 24552 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 09:27 Будівельник

Знов казки.

Хто загнеться? Обивателі та навіть асоціальні елементи були і будуть.

Як було 15% активних інші пасивні, так і буде.

Як не були всл, вчителі, лікарі, наймані працівники мільйонерами, так і не будуть.

Але й жебраками теж не є і не будуть. Не загнуться. Бо якщо вони загнуться, то тільки разом з державою.

Ну то навіщо ви таку маячню несете? До чого ваші хателкі?



Ви ж знов тільки негативно інтерпретуєте думку. Вимагають сприятливих умов для розвитку -- це не хтось стоїть і вимагає!

Це вимога для того, щоб був цей розвиток більше й масовіше.



Для вас приклад -- посадіть 100 рослин. Вони самі! будуть рости.

Якщо за ними недоглядати (тобто не створювати цим рослинам сприятливим умов для розвитку), то 15 з них будуть і в таких умовах далі розвиватися (самі сильніші).

Більша ж частина буде ні те, ні се. Найповільно рости... і результат росту буде ніякий.

Частина загнеться.



А от якщо зробите цим рослинам сприятливі умови для розвитку (полив, затеніння, добрива, забор, захист від шкідників і т.д.), то в цих сприятливих умовах і сильні виростуть ще краще, і несильні дадуть значний ріст.



Розвиток ринку вимагає умов сприятливих. Розвиток.

Особисто ж ніхто не вимагає!!!!! Вільний капіталізм за віконцем.

Нехай й далі можновладці не створюють сприятливих умов, але розвитку ринку не буде.

Буде так, як і зараз. Повільніше нікуди.





Не мрійте. Без оцього загального розвитку ринку фігвам ви, ваші сини (тобто масові!!! підприємці) зможете суттєво!!! далі розвиватися.

Попит обмежений. І у ваше кахфе, магазин будуть йти ТІ Ж САМІ люди (з тими ж гаманцями). Ті ж обивателі, роботяги, пасивні.



Якщо особисто ви, ваш син розширеиеся, то ЗА РАХУНОК ТОГО, ЩО ВИТИСНЕТЕ З РИНКУ КОНКУРЕНТА.

кількість підприємців залишиться та ж!!!

А ви казки співаєте про збільшення))

Це ж абетка економіки ринку...





Ще раз по буквах: ви, совковий прапорщик, стали підприємцем. З'яявилися умови для підприємництва і з'явилися підприємці.

Вам надати цитати ваших розмірковувань, що підприємництво не така складна річ...?



Замість казок краще б відповіли: чому ж тоді ваші робітники (молоді не совкові), маючи ваші поради і наочний зразок під нісом, не біжать й не побіжать в підприємці???

Совок їм заважає?

Вашого впливу недостатньо?))

Чи може це об'єктива реальність.



Да-да... А нука покажіть, як ваші діти підприємцями стануть.

Починаючи з менеджера і закінчуючи лікарем.

Звідки попит то візьметься?

Та ще тоді, коли за вашими думками обивателі пасивні загнуться?



Скоріш підуть менеджерити та лікувати у чиїсь крупні приватні бізнеси (з виробництва, лікарні).

А молодший буде тягнути магазин.

В якому хто скуплятися буде, якщо обивателі пасивні загнуться?



Просто неймовірно. Підприємцю треба доводити, що розвиток бізнесу ВИМАГАЄ сприятливих умов.



Ну подобається вам, мільйонерам-мвльярдерам, жити працювати із своїми статками в таких умовах ...

Тому й так розвивається суспільство.

Ще раз -- мова про не особу, а про суспільство, ринок, державу.



З пасивних же що взяти? Вони такі, як є. Які умови їм створили активні (сильніші), в таких вони й живуть.

Звісно що до визначених меж.

Якщо обивателя прижати дуже (не забезпечити), то в масовому гніві бунт обивателя (сорі, революція - бунт, який скерований частиною можновладців) знесе кого завгодно і що завгодно.



І підприємців заодно...

Як магазини на Хрещатику.

Потім побачеться, що торкається проблема обивателя-пасивного мільйонера умовно з Хрещатику активного. detroytred

Повідомлень: 24342 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 09:58 budivelnik написав: В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів

В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів

В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів

В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів



Це говорить про те , що скиглики вже програли

Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.

Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази... В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разівВ 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разівВ 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разівВ 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разівЦе говорить про те , що скиглики вже програлиПрацювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази...

Ви що прикалуєтесь?

Ви з чим зрівнюєте з періодом повного знецінення робочої сили в ринку.



Ви, як той Волгарь, вихопили клаптик загальної картини...

Один показник.



З цієї зарплатні він сплатить скільки і головне за яку якість товарів та послуг в порівнянні з розвинутою країною?

Черкаські мавпи і Сан-Антонио шпори.

Різниця не рази, а космос... Ви що прикалуєтесь?Ви з чим зрівнюєте з періодом повного знецінення робочої сили в ринку.Ви, як той Волгарь, вихопили клаптик загальної картини...Один показник.З цієї зарплатні він сплатить скільки і головне за яку якість товарів та послуг в порівнянні з розвинутою країною?Черкаські мавпи і Сан-Антонио шпори.Різниця не рази, а космос... detroytred

Повідомлень: 24342 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 10:09 budivelnik написав: detroytred написав: Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає? Мова про вас. Чому не розвиваєте далі? Що заважає? Я не хочу вічну голку до примусу...бо не збираюсь жити вічно

Мені не потрібні ще 5 млн до існуючих...бо і ті що є мені не витратити

Життя має кінцеві терміни..тому хочу прожити те що залишилось не для когось..хотілось би пожити й трохи для себе,тим більше що плацдарм для подальшого просування я вже створив дітям.

Якби мені зараз було 25-30( як моїм дітям) і в мене була голова мене сьогоднішнього - через 10 років(20) такі як ви проклинали б чергового олігарха. Я не хочу вічну голку до примусу...бо не збираюсь жити вічноМені не потрібні ще 5 млн до існуючих...бо і ті що є мені не витратитиЖиття має кінцеві терміни..тому хочу прожити те що залишилось не для когось..хотілось би пожити й трохи для себе,тим більше що плацдарм для подальшого просування я вже створив дітям.Якби мені зараз було 25-30( як моїм дітям) і в мене була голова мене сьогоднішнього - через 10 років(20) такі як ви проклинали б чергового олігарха.

І де коли я проклинав хоч когось, не кажучи про олігарха?



Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?

Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес.



Відповідь бізнесмена -- пожити для себе -- це вже відповідь пасивного обивателя. Відпрацював для досить для себе і на пиво... І де коли я проклинав хоч когось, не кажучи про олігарха?Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес.Відповідь бізнесмена -- пожити для себе -- це вже відповідь пасивного обивателя. Відпрацював для досить для себе і на пиво... detroytred

Повідомлень: 24342 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 10:48 Экс-президент Украины Петр Порошенко жжет на Анталийском дипломатическом форуме – в комментарии своему собственному телеканалу «Прямой» он заявил, что идея создания Крымской платформы - это практически его достижение. Мол, «мы начали эту инициативу в 2016 году».



В феврале этого года, когда у Зеленского начали подготовку к саммиту, Порошенко заявил, что Крымская платформа была поддержана Европарламентом в том же 2016 году.



Откровенно говоря, чувствуется какая-то нестыковка. Если Порошенко еще в 2016 году, якобы, созрел, до Крымской платформы, то почему он ее так и не провел за следующие три года?



Ой, знаем почему! Очередное «как управлять миром, не привлекая внимания санитаров». Когда там годовщина изобретения вами колеса, Петр Алексеевич, признавайтесь? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14757 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8024 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 11:24 unicdima написав: Ти зовсім не в темі.

Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?

Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються. Ти зовсім не в темі.Ну добре, назви тоді сучасні конфлікти, в яких стикалися інтереси США і Росії і де США вийшли переможцем?Авіаносці це добре коли є яйця, от в районі Перської затоки вони постійно лазять, а іранці там роблять що хочуть і навіть американських моряків беруть у полон і американці втираються.

Може я і не в темі, але тоді ти взагалі не розумієш що то за тема.

Я говорю фактами, а ти загальними фразами.

Розстріл Вагнерівців - 100% перемога США. Без втрат розстріляли 300 москалів.

Більше я "стикання інтересів США і Росії" не знаю. Ти знаєш - в студію. Може я і не в темі, але тоді ти взагалі не розумієш що то за тема.Я говорю фактами, а ти загальними фразами.Розстріл Вагнерівців - 100% перемога США. Без втрат розстріляли 300 москалів.Більше я "стикання інтересів США і Росії" не знаю. Ти знаєш - в студію. andrijk777

Повідомлень: 3104 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 11:55 budivelnik написав: В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів

В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів

В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів

В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів



Це говорить про те , що скиглики вже програли

Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.

Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази... В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разівВ 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разівВ 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разівВ 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разівЦе говорить про те , що скиглики вже програлиПрацювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази...

Ви в великій мірі маніпулюєте.

За 1990 не знаю. Але в 2000 - $20-$30 це брехня. 20-30 це 100-150 гривень - не було таких зарплат тоді(там де сьогодні платять 400). Середньою можна вважати десь $70. Саме 2000 рік є маніпулятивним, тому що в 1997-1999 був обвал гривні, так само як є маніпулятивні 2014-2015 роки.

Відповідно різниця в 2000 була не 50 разів а 14 разів.

Тепер ми можемо проаналізувати динаміку більш тверезо. Апроксимуємо:

2000 - 14 разів

2010 - 10 разів

2020 - 7 разів

2030 - 5 разів

2040 - 3,6 разів

2050 - 2,6 разів

Приблизно так. Тобто до 2-3 разів ми зменшимо різницю за 30 років, а не за 10-20.

І це звичайно в кращому випадку, тому що чим менша різниця, тим важче її подолати. Я думаю ми дійдемо до 4-5 разів, а далі без структурних реформ різниця зменшуватись не буде.

Наприклад, якщо різниця сягне 3 разів, масово на заробітки їздити перестануть. А це прямий удар по курсу. Ви в великій мірі маніпулюєте.За 1990 не знаю. Але в 2000 - $20-$30 це брехня. 20-30 це 100-150 гривень - не було таких зарплат тоді(там де сьогодні платять 400). Середньою можна вважати десь $70. Саме 2000 рік є маніпулятивним, тому що в 1997-1999 був обвал гривні, так само як є маніпулятивні 2014-2015 роки.Відповідно різниця в 2000 була не 50 разів а 14 разів.Тепер ми можемо проаналізувати динаміку більш тверезо. Апроксимуємо:2000 - 14 разів2010 - 10 разів2020 - 7 разів2030 - 5 разів2040 - 3,6 разів2050 - 2,6 разівПриблизно так. Тобто до 2-3 разів ми зменшимо різницю за 30 років, а не за 10-20.І це звичайно в кращому випадку, тому що чим менша різниця, тим важче її подолати. Я думаю ми дійдемо до 4-5 разів, а далі без структурних реформ різниця зменшуватись не буде.Наприклад, якщо різниця сягне 3 разів, масово на заробітки їздити перестануть. А це прямий удар по курсу. Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 20 чер, 2021 12:06, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 3104 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 12:03 andrijk777 на кой фиг вы ввязались в такие неинформативные расчёты

страны не развиваются линейно в принципе, а экономика--в частности

это всё балибурда, которая не стоит и выеденного яйца на кой фиг вы ввязались в такие неинформативные расчётыстраны не развиваются линейно в принципе, а экономика--в частностиэто всё балибурда, которая не стоит и выеденного яйца clash Повідомлень: 554 З нами з: 30.01.21 Подякував: 213 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 15:13 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?

Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес. Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес. Як мене задовбали паперові теоретики

Самі не продали навіть склянки насіння, всі знання про ринок з гугля..але думають що можуть когось навчити...

Спеціально для них на пальцях

Первинне накопичення капіталу

1 В 1990 році де юре первинного капіталу не було ні в кого.Всім володіла Держава,починався перерозподіл(кожен трошки крав там де сидів)

2 Зявилась легальна можливість з 20 м2 житла,акцій заводу вартістю в дві пляшки горілки і велосипеда - спробувати забезпечити себе і свою сімю нормальними умовами для життя.

Європа каже - для середньостатистичного треба

30 м2 на особу + авто не старше 5 років+відпочинок раз в рік(бажано 2)

Отже на сімю з 4-х осіб( двоє яких не потрапили під приватизацію) треба було заробити (в сьогоднішніх цінах) на 80м2 житла=60000 доларів+авто вартістю в 20000 доларів+ нехай якийсь магазинчик(склад/цех) вартістю в 100 000 доларів...

Підмумовуємо

З 1990 по 2020 -30 років = 180 000 доларів+30 поїздок на море(30000 доларів)+навчання двох дітей(20 000 доларів)+ харчування 300 000 доларів(наголошую в сьогоднішніх цінах)=530 000 доларів...

Що маємо? 1700 в місяць і....жодної вільної копійки інвестиційного капіталу.

Це прокляття першого покоління, бо у всьому світі це питання вирішувалось сотні років(кілька поколінь) у нас 5% найзубатіших вирішили це за 30 років на протязі одного покоління,не чекаючи законів

Накопичення інвестиційного капіталу

Отже було 5% ,які створили умови для двох своїх дітей(тобто збільшили кількість підприємців у 2 рази з 5% до 10% від загальної кількості населення)

1 Тепер ,кожен з новостворенних підприємців, працюючи так само як і його предки в першому поколінні, і заробляючи по тих самих 2000(1700 з урахуванням інфляції=2000), витрачаючи на проживання 1000 , ще 1000/в місяць можуть реінвестувати і до 2030 року в них буде ПЕРВИННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ в 120 000 доларів=3+млн грн



Тобто

Якщо тато працював 30 років і дав всього три речі

квартиру

місце для бізнесу

освіту

То дитина зможе за 10 років з точки зору промислових інвестицій заінвестувати те на що тато заробляв 30 років....



Але поверххапайкам,які не розуміють (не мають зеленого уявлення про реальні процеси) хіба це поясниш? Як мене задовбали паперові теоретикиСамі не продали навіть склянки насіння, всі знання про ринок з гугля..але думають що можуть когось навчити...Спеціально для них на пальцях1 В 1990 році де юре первинного капіталу не було ні в кого.Всім володіла Держава,починався перерозподіл(кожен трошки крав там де сидів)2 Зявилась легальна можливість з 20 м2 житла,акцій заводу вартістю в дві пляшки горілки і велосипеда - спробувати забезпечити себе і свою сімю нормальними умовами для життя.Європа каже - для середньостатистичного треба30 м2 на особу + авто не старше 5 років+відпочинок раз в рік(бажано 2)Отже на сімю з 4-х осіб( двоє яких не потрапили під приватизацію) треба було заробити (в сьогоднішніх цінах) на 80м2 житла=60000 доларів+авто вартістю в 20000 доларів+ нехай якийсь магазинчик(склад/цех) вартістю в 100 000 доларів...ПідмумовуємоЗ 1990 по 2020 -30 років = 180 000 доларів+30 поїздок на море(30000 доларів)+навчання двох дітей(20 000 доларів)+ харчування 300 000 доларів(наголошую в сьогоднішніх цінах)=530 000 доларів...Що маємо? 1700 в місяць і....жодної вільної копійки інвестиційного капіталу.Це прокляття першого покоління, бо у всьому світі це питання вирішувалось сотні років(кілька поколінь) у насвирішили це за 30 років на протязі одного покоління,не чекаючи законівОтже було 5% ,які створили умови для двох своїх дітей(тобто збільшили кількість підприємців у 2 рази з 5% до 10% від загальної кількості населення)1 Тепер ,кожен з новостворенних підприємців, працюючи так само як і його предки в першому поколінні, і заробляючи по тих самих 2000(1700 з урахуванням інфляції=2000), витрачаючи на проживання 1000 , ще 1000/в місяць можуть реінвестувати і до 2030 року в них будеТобтоЯкщо тато працював 30 років і дав всього три речіквартирумісце для бізнесуосвітуТо дитина зможе за 10 років з точки зору промислових інвестицій заінвестувати те на що тато заробляв 30 років....Але поверххапайкам,які не розуміють (не мають зеленого уявлення про реальні процеси) хіба це поясниш? budivelnik

Повідомлень: 24552 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 15:37 Tegularius написав: Где США и где Персидский залив?

Это иранцы шастают у берегов США или наоборот?

Америка всё еще единственная мировая сверхдержава.

Другое дело: по-сравнению с 90-х их глобальное доминирование немного снизилось.

Опять же, где США и где Украина. Но американцы тем не менее весьма активны.

Если брать Китай: вот Мьянма в подбрюшье Китая, и уже полвека главный, порой и единственный сателлит Пекина в юго-восточной Азии. Но вот именно сейчас Америка активно раскачивает там волнения, с которой тамошняя власть (клиент Китая) пока что справляется с трудом.

Да и в самом Китае Америка пытается влиять: Фалуньгун, затем массовые протесты в Гонконге (под американскими флагами). Можно ли представить такого рода влияние Китая на американскую внутреннюю политику7



Что до России: она намного слабее Китая. Что имеем в последнее время: Россия полностью потеряла влияние на Украину, "компенсировав" это Крымом с непризнаным статусом и Донбассом-"чемоданом без ручки".

Теперь уже закачался последний российский сателлит в Европе - Белоруссия. Первый "наскок" Россия отразила, как дальше пойдет неизвестно.



Так что я бы не говорил так сразу об ослаблении позиции Америки в мире. Она по-прежнему доминирует и временами небезуспешно это доминирование усиливает. Где США и гдезалив?Это иранцы шастают у берегов США или наоборот?Америка всё еще единственная мировая сверхдержава.Другое дело: по-сравнению с 90-х их глобальное доминирование немного снизилось.Опять же, где США и где Украина. Но американцы тем не менее весьма активны.Если брать Китай: вот Мьянма в подбрюшье Китая, и уже полвека главный, порой и единственный сателлит Пекина в юго-восточной Азии. Но вот именно сейчас Америка активно раскачивает там волнения, с которой тамошняя власть (клиент Китая) пока что справляется с трудом.Да и в самом Китае Америка пытается влиять: Фалуньгун, затем массовые протесты в Гонконге (под американскими флагами). Можно ли представить такого рода влияние Китая на американскую внутреннюю политику7Что до России: она намного слабее Китая. Что имеем в последнее время: Россия полностью потеряла влияние на Украину, "компенсировав" это Крымом с непризнаным статусом и Донбассом-"чемоданом без ручки".Теперь уже закачался последний российский сателлит в Европе - Белоруссия. Первый "наскок" Россия отразила, как дальше пойдет неизвестно.Так что я бы не говорил так сразу об ослаблении позиции Америки в мире. Она по-прежнему доминирует и временами небезуспешно это доминирование усиливает.

Ну шастають там американці, а де результат? А його нема, зовсім, іранці роблять, що хочуть в Іраку, Сирії, Йемені, навіть в Палестину постачають зброю. Китайці взагалі роблять свої справи і на американців не звертають уваги.

Як бачим американці повністю облажались в Сирії, втратили позиції в Іраку, зараз почався вивід військ з багатьох країн БС.

Тікають американці і з Афганістану, а зберегти свою військову присутність поблизу десь в Середній Азії просто нема де.

Облажались американці навіть у Венесуелі.

Втратили сильного союзника Турцію.

Злились по Північному потоку-2.

Я не бачу якихось успіхів США взагалі.



Щодо Росії то захоплення Криму набагато важливіше тимчасової втрати впливу на Україну.

А Донбас це аналог Південної Осетії, Абхазії, Придністров`я, якими Росія цілеспрямовано оточує свої кордони і робить проблеми сусідам. Ну шастають там американці, а де результат? А його нема, зовсім, іранці роблять, що хочуть в Іраку, Сирії, Йемені, навіть в Палестину постачають зброю. Китайці взагалі роблять свої справи і на американців не звертають уваги.Як бачим американці повністю облажались в Сирії, втратили позиції в Іраку, зараз почався вивід військ з багатьох країн БС.Тікають американці і з Афганістану, а зберегти свою військову присутність поблизу десь в Середній Азії просто нема де.Облажались американці навіть у Венесуелі.Втратили сильного союзника Турцію.Злились по Північному потоку-2.Я не бачу якихось успіхів США взагалі.Щодо Росії то захоплення Криму набагато важливіше тимчасової втрати впливу на Україну.А Донбас це аналог Південної Осетії, Абхазії, Придністров`я, якими Росія цілеспрямовано оточує свої кордони і робить проблеми сусідам. unicdima

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