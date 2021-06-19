Ага, тисячупітсот.
Ну вбили кілька десятків вагнерівців, але втратили можливість прибрати Асада і той більшу частину втраченого вже повернув.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:41
Ага, тисячупітсот.
Ну вбили кілька десятків вагнерівців, але втратили можливість прибрати Асада і той більшу частину втраченого вже повернув.
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:50
чи потрібна була додаткова підтримка від Держави до 2020 рок
Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться
З іншого боку
З мого особистого досвіду
Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в
1995 - 100 разів
2000 - 80 разів
2005 - 50 разів
2010 - 25 разів
2015 - 10 разів
2020 - 7 разів
Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази ,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного
Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.
Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.
При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу.
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:04
Re: Політичні дискусії
Американські адвокати Марк і Патрісія Макклоскі, які в червні 2020 року направляли зброю на протестувальників Black Lives Matter біля свого будинку в Сент-Луїсі і були зняті на камеру, визнали себе винними у вчиненні правопорушення, повідомляє BBC.
63-річний Марк Макклоскі визнав себе винним у нападі четвертого ступеня і був оштрафований на $750. Його 61-річну дружину звинуватили в переслідуванні і зобов’язали сплатити $2 000.
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Якби вони на це не згодились то їм світило по чотири роки тюрми.
отака ця американська дерьмократія
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