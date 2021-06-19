Додано: Нед 20 чер, 2021 17:08

budivelnik написав: detroytred написав: Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?

Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес. Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес. Як мене задовбали паперові теоретики

Самі не продали навіть склянки насіння, всі знання про ринок з гугля..але думають що можуть когось навчити...

Спеціально для них на пальцях

Первинне накопичення капіталу

1 В 1990 році де юре первинного капіталу не було ні в кого.Всім володіла Держава,починався перерозподіл(кожен трошки крав там де сидів)

2 Зявилась легальна можливість з 20 м2 житла,акцій заводу вартістю в дві пляшки горілки і велосипеда - спробувати забезпечити себе і свою сімю нормальними умовами для життя.

Європа каже - для середньостатистичного треба

30 м2 на особу + авто не старше 5 років+відпочинок раз в рік(бажано 2)

Отже на сімю з 4-х осіб( двоє яких не потрапили під приватизацію) треба було заробити (в сьогоднішніх цінах) на 80м2 житла=60000 доларів+авто вартістю в 20000 доларів+ нехай якийсь магазинчик(склад/цех) вартістю в 100 000 доларів...

Підмумовуємо

З 1990 по 2020 -30 років = 180 000 доларів+30 поїздок на море(30000 доларів)+навчання двох дітей(20 000 доларів)+ харчування 300 000 доларів(наголошую в сьогоднішніх цінах)=530 000 доларів...

Що маємо? 1700 в місяць і....жодної вільної копійки інвестиційного капіталу.

Це прокляття першого покоління, бо у всьому світі це питання вирішувалось сотні років(кілька поколінь) у нас 5% найзубатіших вирішили це за 30 років на протязі одного покоління,не чекаючи законів

Накопичення інвестиційного капіталу

Отже було 5% ,які створили умови для двох своїх дітей(тобто збільшили кількість підприємців у 2 рази з 5% до 10% від загальної кількості населення)

1 Тепер ,кожен з новостворенних підприємців, працюючи так само як і його предки в першому поколінні, і заробляючи по тих самих 2000(1700 з урахуванням інфляції=2000), витрачаючи на проживання 1000 , ще 1000/в місяць можуть реінвестувати і до 2030 року в них буде ПЕРВИННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ в 120 000 доларів=3+млн грн



Тобто

Якщо тато працював 30 років і дав всього три речі

квартиру

місце для бізнесу

освіту

То дитина зможе за 10 років з точки зору промислових інвестицій заінвестувати те на що тато заробляв 30 років....



Але поверххапайкам,які не розуміють (не мають зеленого уявлення про реальні процеси) хіба це поясниш? Як мене задовбали паперові теоретикиСамі не продали навіть склянки насіння, всі знання про ринок з гугля..але думають що можуть когось навчити...Спеціально для них на пальцях1 В 1990 році де юре первинного капіталу не було ні в кого.Всім володіла Держава,починався перерозподіл(кожен трошки крав там де сидів)2 Зявилась легальна можливість з 20 м2 житла,акцій заводу вартістю в дві пляшки горілки і велосипеда - спробувати забезпечити себе і свою сімю нормальними умовами для життя.Європа каже - для середньостатистичного треба30 м2 на особу + авто не старше 5 років+відпочинок раз в рік(бажано 2)Отже на сімю з 4-х осіб( двоє яких не потрапили під приватизацію) треба було заробити (в сьогоднішніх цінах) на 80м2 житла=60000 доларів+авто вартістю в 20000 доларів+ нехай якийсь магазинчик(склад/цех) вартістю в 100 000 доларів...ПідмумовуємоЗ 1990 по 2020 -30 років = 180 000 доларів+30 поїздок на море(30000 доларів)+навчання двох дітей(20 000 доларів)+ харчування 300 000 доларів(наголошую в сьогоднішніх цінах)=530 000 доларів...Що маємо? 1700 в місяць і....жодної вільної копійки інвестиційного капіталу.Це прокляття першого покоління, бо у всьому світі це питання вирішувалось сотні років(кілька поколінь) у насвирішили це за 30 років на протязі одного покоління,не чекаючи законівОтже було 5% ,які створили умови для двох своїх дітей(тобто збільшили кількість підприємців у 2 рази з 5% до 10% від загальної кількості населення)1 Тепер ,кожен з новостворенних підприємців, працюючи так само як і його предки в першому поколінні, і заробляючи по тих самих 2000(1700 з урахуванням інфляції=2000), витрачаючи на проживання 1000 , ще 1000/в місяць можуть реінвестувати і до 2030 року в них будеТобтоЯкщо тато працював 30 років і дав всього три речіквартирумісце для бізнесуосвітуТо дитина зможе за 10 років з точки зору промислових інвестицій заінвестувати те на що тато заробляв 30 років....Але поверххапайкам,які не розуміють (не мають зеленого уявлення про реальні процеси) хіба це поясниш?

)))) Ржунимагу.Якась відсеб'ятіну від бізнесмена, який має критерій розвитку - щоб витратити вспів, для себе досить.Я ж вам трішки натякнув, що така логіка -- це аля обиватель. Стали обивателем, пасивним.Первинне накопичення капіталу -- це не нїстільки накопичення для аля побудувати за свої кровні))))))) .Це перерозподіл того, що було, є.До умов ринку, до капіталізму.Ну ви дійсно якусь отсебятину видаєте.Тому перерозподіл закінчився в 90-ті.І за цей час навіть кровних понакопичували відповідно до стану.Вам, що? Нагадати ваші слова про гроші є, але бажання не має?До того ж в сприятливих умовах ринку розвиток йде на зайомних грошах. Доступних таких грошах.Про умови й мова... Сприятливі.Ну дійсно смішно, як ви інтерпретували гроші на розвиток бізнесу в як дитині підприємця одразу 3+ млн. грн.От тільки не менш 3+ млн. грн.))А як же пісні продай квартиру, купи дешевше та живи? В нашому випадку - інвестуй.Про те й мова, що грошей в ринку до біса...Нема бізнесу, в який їх інвестувати.Не розвивається він.Нема умов. Нема сприятливих умов.Тому гроші йдуть куди: від такого, як у вас, на себе до ОВГЗ.Процент в ринку великий, тому що знов -- умови в ринку такі. Ризики великі.Проблема з грошима. Не накопичили))) --- ну вигадали...Проблема з грошима під малий % -- да.Про те й мова...З.и. що за маячня, що найзубатвші не чекали законів?Ще й як чекали.Бо й досі би підривали-стріляли один одного, гроші друкувалися, як заманулось, рейдерили аж гуло.От коли перерозподіл пройшов, то навіть донецькі бандобізнесмени вирішили, що треба по законам.Щоб далі розвиватися.Отак і відбувається -- як тільки ресурс росту для існуючих умов вичерпався, то для подальшого розвитку треба покращувати умови.Ну це ж абетка...З.И. так що робити-то будем з влада не торкає і влада (силовики, суди, рейдери) заважають розвитку.Не замовчуйте-то отаке своє пояснення.А тут он вже й проблему з інвестиційними грошима намалювали.Доступність інвестицій в ринку від кого залежить-то?Це умова чи що?!))Ну прям цирк якийсь.І знов вчетверте питаю -- про ваших працівників, яким мабуть совок не дає стати підприємцями.Хоча вони його й не бачили))