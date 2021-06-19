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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7331733273337334
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:41

  andrijk777 написав:Може я і не в темі, але тоді ти взагалі не розумієш що то за тема.
Я говорю фактами, а ти загальними фразами.
Розстріл Вагнерівців - 100% перемога США. Без втрат розстріляли 300 москалів.
Більше я "стикання інтересів США і Росії" не знаю. Ти знаєш - в студію.

Ага, тисячупітсот.
Ну вбили кілька десятків вагнерівців, але втратили можливість прибрати Асада і той більшу частину втраченого вже повернув.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:50

чи потрібна була додаткова підтримка від Держави до 2020 рок

Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться
З іншого боку
З мого особистого досвіду
Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в
1995 - 100 разів
2000 - 80 разів
2005 - 50 разів
2010 - 25 разів
2015 - 10 разів
2020 - 7 разів
Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази ,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного
Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.

Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.
При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:04

Re: Політичні дискусії

Зображення
Американські адвокати Марк і Патрісія Макклоскі, які в червні 2020 року направляли зброю на протестувальників Black Lives Matter біля свого будинку в Сент-Луїсі і були зняті на камеру, визнали себе винними у вчиненні правопорушення, повідомляє BBC.

63-річний Марк Макклоскі визнав себе винним у нападі четвертого ступеня і був оштрафований на $750. Його 61-річну дружину звинуватили в переслідуванні і зобов’язали сплатити $2 000.
--------------------------------------------------------------
Якби вони на це не згодились то їм світило по чотири роки тюрми.
отака ця американська дерьмократія
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:41


Лохотрон для нарида под названием "борьба с олигархами" продолжается.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 20 чер, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:43

  clash написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів
В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів
В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів
В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів

Це говорить про те , що скиглики вже програли
Працювати треба було тоді,коли ніяких правил підтримки бізнесу не існувало.
Наступних 10-20 років , ми зменшимо різницю між зарплатами в Україні і в розвинутих країнах в 2-3 рази...

Ви в великій мірі маніпулюєте.
За 1990 не знаю. Але в 2000 - $20-$30 це брехня. 20-30 це 100-150 гривень - не було таких зарплат тоді(там де сьогодні платять 400). Середньою можна вважати десь $70. Саме 2000 рік є маніпулятивним, тому що в 1997-1999 був обвал гривні, так само як є маніпулятивні 2014-2015 роки.
Відповідно різниця в 2000 була не 50 разів а 14 разів.
Тепер ми можемо проаналізувати динаміку більш тверезо. Апроксимуємо:
2000 - 14 разів
2010 - 10 разів
2020 - 7 разів
2030 - 5 разів
2040 - 3,6 разів
2050 - 2,6 разів
Приблизно так. Тобто до 2-3 разів ми зменшимо різницю за 30 років, а не за 10-20.
І це звичайно в кращому випадку, тому що чим менша різниця, тим важче її подолати. Я думаю ми дійдемо до 4-5 разів, а далі без структурних реформ різниця зменшуватись не буде.
Наприклад, якщо різниця сягне 3 разів, масово на заробітки їздити перестануть. А це прямий удар по курсу.
andrijk777 на кой фиг вы ввязались в такие неинформативные расчёты :lol:
страны не развиваются линейно в принципе, а экономика--в частности
это всё балибурда, которая не стоит и выеденного яйца :lol: :lol: :lol:
Ви якось визначтесь...
Оповідання з цифрами
багато,мало,недостатньо...-Вас влаштовують
А цифровий ряд хоч якийсь - ні.
Алеж андрійчик777 взяв мої цифри, показав з чим він не погоджується і виклав свої, на його думку більш точні.
Як на мене це нормальна дискусія, і Ви можете або долучитись до неї вказавши якісь свої уточнення, або ігнорувати...
А критиків без конкретики тут як і всюди - завжди вистарчає.

ПС
Країни розвиваються не лінійно,але
На найближчих 30 років , можуть бути зміни місць в першій трійці(якось вони між собою поміняються)
Зміни місць в першій двадцятці..але точно не буде того ,що країна яка сьогодні двадцята - через 20 років буде третя....
Так само
Ті хто сьогодні на низькому старті ( і Україна в тому числі) - будуть розвиватись швидше ніж перша трійка..тобто відстань між Україною( як країною яка займає десь 30-50 місце) і першою трійкою-скоротиться
А от на скільки залежить як від нас так і від мешканців інших країн.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:08

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Невже ви вважаєте, що долярові мільйонери-мільярдери можуть витратити на себе?
Але чомусь намагаються (не проти) розвивати далі бізнес.
Як мене задовбали паперові теоретики
Самі не продали навіть склянки насіння, всі знання про ринок з гугля..але думають що можуть когось навчити...
Спеціально для них на пальцях
Первинне накопичення капіталу
1 В 1990 році де юре первинного капіталу не було ні в кого.Всім володіла Держава,починався перерозподіл(кожен трошки крав там де сидів)
2 Зявилась легальна можливість з 20 м2 житла,акцій заводу вартістю в дві пляшки горілки і велосипеда - спробувати забезпечити себе і свою сімю нормальними умовами для життя.
Європа каже - для середньостатистичного треба
30 м2 на особу + авто не старше 5 років+відпочинок раз в рік(бажано 2)
Отже на сімю з 4-х осіб( двоє яких не потрапили під приватизацію) треба було заробити (в сьогоднішніх цінах) на 80м2 житла=60000 доларів+авто вартістю в 20000 доларів+ нехай якийсь магазинчик(склад/цех) вартістю в 100 000 доларів...
Підмумовуємо
З 1990 по 2020 -30 років = 180 000 доларів+30 поїздок на море(30000 доларів)+навчання двох дітей(20 000 доларів)+ харчування 300 000 доларів(наголошую в сьогоднішніх цінах)=530 000 доларів...
Що маємо? 1700 в місяць і....жодної вільної копійки інвестиційного капіталу.
Це прокляття першого покоління, бо у всьому світі це питання вирішувалось сотні років(кілька поколінь) у нас 5% найзубатіших вирішили це за 30 років на протязі одного покоління,не чекаючи законів
Накопичення інвестиційного капіталу
Отже було 5% ,які створили умови для двох своїх дітей(тобто збільшили кількість підприємців у 2 рази з 5% до 10% від загальної кількості населення)
1 Тепер ,кожен з новостворенних підприємців, працюючи так само як і його предки в першому поколінні, і заробляючи по тих самих 2000(1700 з урахуванням інфляції=2000), витрачаючи на проживання 1000 , ще 1000/в місяць можуть реінвестувати і до 2030 року в них буде ПЕРВИННИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ в 120 000 доларів=3+млн грн

Тобто
Якщо тато працював 30 років і дав всього три речі
квартиру
місце для бізнесу
освіту
То дитина зможе за 10 років з точки зору промислових інвестицій заінвестувати те на що тато заробляв 30 років....

Але поверххапайкам,які не розуміють (не мають зеленого уявлення про реальні процеси) хіба це поясниш?

)))) Ржунимагу.
Якась відсеб'ятіну від бізнесмена, який має критерій розвитку - щоб витратити вспів, для себе досить.

Я ж вам трішки натякнув, що така логіка -- це аля обиватель. Стали обивателем, пасивним.

Первинне накопичення капіталу -- це не нїстільки накопичення для аля побудувати за свої кровні))))))) .
Це перерозподіл того, що було, є.
До умов ринку, до капіталізму.

Ну ви дійсно якусь отсебятину видаєте.
Тому перерозподіл закінчився в 90-ті.
І за цей час навіть кровних понакопичували відповідно до стану.

Вам, що? Нагадати ваші слова про гроші є, але бажання не має?
До того ж в сприятливих умовах ринку розвиток йде на зайомних грошах. Доступних таких грошах.
Про умови й мова... Сприятливі.

Ну дійсно смішно, як ви інтерпретували гроші на розвиток бізнесу в як дитині підприємця одразу 3+ млн. грн.
От тільки не менш 3+ млн. грн.))

А як же пісні продай квартиру, купи дешевше та живи? В нашому випадку - інвестуй.


Про те й мова, що грошей в ринку до біса...
Нема бізнесу, в який їх інвестувати.
Не розвивається він.
Нема умов. Нема сприятливих умов.
Тому гроші йдуть куди: від такого, як у вас, на себе до ОВГЗ.

Процент в ринку великий, тому що знов -- умови в ринку такі. Ризики великі.
Проблема з грошима. Не накопичили))) --- ну вигадали...
Проблема з грошима під малий % -- да.
Про те й мова...

З.и. що за маячня, що найзубатвші не чекали законів?
Ще й як чекали.
Бо й досі би підривали-стріляли один одного, гроші друкувалися, як заманулось, рейдерили аж гуло.
От коли перерозподіл пройшов, то навіть донецькі бандобізнесмени вирішили, що треба по законам.
Щоб далі розвиватися.

Отак і відбувається -- як тільки ресурс росту для існуючих умов вичерпався, то для подальшого розвитку треба покращувати умови.
Ну це ж абетка...

З.И. так що робити-то будем з влада не торкає і влада (силовики, суди, рейдери) заважають розвитку.
Не замовчуйте-то отаке своє пояснення.
А тут он вже й проблему з інвестиційними грошима намалювали.
Доступність інвестицій в ринку від кого залежить-то?
Це умова чи що?!))

Ну прям цирк якийсь.
І знов вчетверте питаю -- про ваших працівників, яким мабуть совок не дає стати підприємцями.
Хоча вони його й не бачили))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:24

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Ті хто сьогодні на низькому старті ( і Україна в тому числі) - будуть розвиватись швидше ніж перша трійка..тобто відстань між Україною( як країною яка займає десь 30-50 місце) і першою трійкою-скоротиться

В якому це рейтингу Україна зараз займає 30-50 місце?
Бачу 86 місце по ВВП на душу населення (UDS 35 957) (джерело https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... y_GDP_(PPP)_per_capita).
Польща - 39 місце (UDS 13 943).
BIGor
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