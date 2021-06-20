Ага, тисячупітсот.
Ну вбили кілька десятків вагнерівців, але втратили можливість прибрати Асада і той більшу частину втраченого вже повернув.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:41
Ага, тисячупітсот.
Ну вбили кілька десятків вагнерівців, але втратили можливість прибрати Асада і той більшу частину втраченого вже повернув.
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:50
чи потрібна була додаткова підтримка від Держави до 2020 рок
Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться
З іншого боку
З мого особистого досвіду
Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в
1995 - 100 разів
2000 - 80 разів
2005 - 50 разів
2010 - 25 разів
2015 - 10 разів
2020 - 7 разів
Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази ,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного
Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.
Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.
При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу.
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:04
Re: Політичні дискусії
Американські адвокати Марк і Патрісія Макклоскі, які в червні 2020 року направляли зброю на протестувальників Black Lives Matter біля свого будинку в Сент-Луїсі і були зняті на камеру, визнали себе винними у вчиненні правопорушення, повідомляє BBC.
63-річний Марк Макклоскі визнав себе винним у нападі четвертого ступеня і був оштрафований на $750. Його 61-річну дружину звинуватили в переслідуванні і зобов’язали сплатити $2 000.
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Якби вони на це не згодились то їм світило по чотири роки тюрми.
отака ця американська дерьмократія
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:41
Лохотрон для нарида под названием "борьба с олигархами" продолжается.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 20 чер, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 чер, 2021 16:43
Ви якось визначтесь...
Оповідання з цифрами
багато,мало,недостатньо...-Вас влаштовують
А цифровий ряд хоч якийсь - ні.
Алеж андрійчик777 взяв мої цифри, показав з чим він не погоджується і виклав свої, на його думку більш точні.
Як на мене це нормальна дискусія, і Ви можете або долучитись до неї вказавши якісь свої уточнення, або ігнорувати...
А критиків без конкретики тут як і всюди - завжди вистарчає.
ПС
Країни розвиваються не лінійно,але
На найближчих 30 років , можуть бути зміни місць в першій трійці(якось вони між собою поміняються)
Зміни місць в першій двадцятці..але точно не буде того ,що країна яка сьогодні двадцята - через 20 років буде третя....
Так само
Ті хто сьогодні на низькому старті ( і Україна в тому числі) - будуть розвиватись швидше ніж перша трійка..тобто відстань між Україною( як країною яка займає десь 30-50 місце) і першою трійкою-скоротиться
А от на скільки залежить як від нас так і від мешканців інших країн.
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:08
)))) Ржунимагу.
Якась відсеб'ятіну від бізнесмена, який має критерій розвитку - щоб витратити вспів, для себе досить.
Я ж вам трішки натякнув, що така логіка -- це аля обиватель. Стали обивателем, пасивним.
Первинне накопичення капіталу -- це не нїстільки накопичення для аля побудувати за свої кровні))))))) .
Це перерозподіл того, що було, є.
До умов ринку, до капіталізму.
Ну ви дійсно якусь отсебятину видаєте.
Тому перерозподіл закінчився в 90-ті.
І за цей час навіть кровних понакопичували відповідно до стану.
Вам, що? Нагадати ваші слова про гроші є, але бажання не має?
До того ж в сприятливих умовах ринку розвиток йде на зайомних грошах. Доступних таких грошах.
Про умови й мова... Сприятливі.
Ну дійсно смішно, як ви інтерпретували гроші на розвиток бізнесу в як дитині підприємця одразу 3+ млн. грн.
От тільки не менш 3+ млн. грн.))
А як же пісні продай квартиру, купи дешевше та живи? В нашому випадку - інвестуй.
Про те й мова, що грошей в ринку до біса...
Нема бізнесу, в який їх інвестувати.
Не розвивається він.
Нема умов. Нема сприятливих умов.
Тому гроші йдуть куди: від такого, як у вас, на себе до ОВГЗ.
Процент в ринку великий, тому що знов -- умови в ринку такі. Ризики великі.
Проблема з грошима. Не накопичили))) --- ну вигадали...
Проблема з грошима під малий % -- да.
Про те й мова...
З.и. що за маячня, що найзубатвші не чекали законів?
Ще й як чекали.
Бо й досі би підривали-стріляли один одного, гроші друкувалися, як заманулось, рейдерили аж гуло.
От коли перерозподіл пройшов, то навіть донецькі бандобізнесмени вирішили, що треба по законам.
Щоб далі розвиватися.
Отак і відбувається -- як тільки ресурс росту для існуючих умов вичерпався, то для подальшого розвитку треба покращувати умови.
Ну це ж абетка...
З.И. так що робити-то будем з влада не торкає і влада (силовики, суди, рейдери) заважають розвитку.
Не замовчуйте-то отаке своє пояснення.
А тут он вже й проблему з інвестиційними грошима намалювали.
Доступність інвестицій в ринку від кого залежить-то?
Це умова чи що?!))
Ну прям цирк якийсь.
І знов вчетверте питаю -- про ваших працівників, яким мабуть совок не дає стати підприємцями.
Хоча вони його й не бачили))
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:24
Re: Політичні дискусії
В якому це рейтингу Україна зараз займає 30-50 місце?
Бачу 86 місце по ВВП на душу населення (UDS 35 957) (джерело
Польща - 39 місце (UDS 13 943).
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:57
То це факт перемоги Росії над США?
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:11
Будівельник
Тримайте реальну картинку, а не свої казочки зі стелі про те, що кількість підприємців буде рости... обивателі зникнуть.
Малі підприємці є показником того, наскільки легко та вигідно займатися бізнесом в державі, адже саме фізичні особи-підприємці (ФОП) та інші дрібні бізнесмени змушені самі дбати про розвиток власної справи. «Слово і діло» дослідило, скільки ФОПів та інших суб’єктів господарювання зареєстрували в Україні у 2013-2020 роках.
Зи. Ви поперд кобили кількість підприємців ставите.
Умови. Умови є першими. А кількість -- це ПОКАЗНИК умов в ринку.
Умови створюють можновладці, регулятори ринку.
В вас четверо. В підприємця. І скільки стане підприємцем навіть в підприємця?)))
Все. Перерозподіл давно пройшов. Кількість підприжмців і якість (їх розвиток, їх бізнесу) визначаються умовами в ринку.
А не папередниками))
Сприятливі -- новий піпл йде в підприємці, старі далі розвиваються.
Несприятливі -- навіть старі тікають й не розвивають.
Це реальність, а не хфілософські казки оповідання...
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:30
detroytred , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами".
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