budivelnikЧитал, ничего не понял!
В США, за 10-ть лет, если работать а не "курить", заработаешь в сотню раз больше, чем "пересiчний" в Украине!
В США - 18 млн миллионеров!
Причём тут Ваши персональные доходы сравнительно с доходами "пересiчного"?
Вы в 90-х были Круче, чем сейчас, сравнительно с "пересiчним"?
А если сравнить с "пересiчним" зимбабвийцем?
давайте проще считать?
Сравним численность населения в 1991-м и в 2021-м?
Сравним доступность качественной медицины, уровень образования, науки и пр. "рокетсайнс" относительно других стран!
ладно, Бог с ним!
давайте, просто, проанализируем перспективы?
На самом то деле, это более важно, чем то, что есть!
Вот, предположим, "Вы" имеете 1 млн долларов и хотите построить "фабрику по производству аккумуляторов"!
Насколько это реально? Вы сможете конкурировать на мировом рынке?
Вы уверены, что Ваш бизнес будет процветать?
Внимательно слушаю!