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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7332733373347335
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:10

budivelnikЧитал, ничего не понял!
В США, за 10-ть лет, если работать а не "курить", заработаешь в сотню раз больше, чем "пересiчний" в Украине!

В США - 18 млн миллионеров!
Причём тут Ваши персональные доходы сравнительно с доходами "пересiчного"?

Вы в 90-х были Круче, чем сейчас, сравнительно с "пересiчним"?
А если сравнить с "пересiчним" зимбабвийцем? :D

давайте проще считать?
Сравним численность населения в 1991-м и в 2021-м?
Сравним доступность качественной медицины, уровень образования, науки и пр. "рокетсайнс" относительно других стран!

ладно, Бог с ним!
давайте, просто, проанализируем перспективы?
На самом то деле, это более важно, чем то, что есть!
Вот, предположим, "Вы" имеете 1 млн долларов и хотите построить "фабрику по производству аккумуляторов"!
Насколько это реально? Вы сможете конкурировать на мировом рынке?
Вы уверены, что Ваш бизнес будет процветать?

Внимательно слушаю!
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