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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:10
budivelnik
Читал, ничего не понял!
В США, за 10-ть лет, если работать а не "курить", заработаешь в сотню раз больше, чем "пересiчний" в Украине!
В США - 18 млн миллионеров!
Причём тут Ваши персональные доходы сравнительно с доходами "пересiчного"?
Вы в 90-х были Круче, чем сейчас, сравнительно с "пересiчним"?
А если сравнить с "пересiчним" зимбабвийцем?
давайте проще считать?
Сравним численность населения в 1991-м и в 2021-м?
Сравним доступность качественной медицины, уровень образования, науки и пр. "рокетсайнс" относительно других стран!
ладно, Бог с ним!
давайте, просто, проанализируем перспективы?
На самом то деле, это более важно, чем то, что есть!
Вот, предположим, "Вы" имеете 1 млн долларов и хотите построить "фабрику по производству аккумуляторов"!
Насколько это реально? Вы сможете конкурировать на мировом рынке?
Вы уверены, что Ваш бизнес будет процветать?
Внимательно слушаю!
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Додано: Нед 20 чер, 2021 22:52
Hotab написав:detroytred
, вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами".
Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.
Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе.
Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію.
Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу.
Про себе може хоч космічні байки генерити.
Ігнорити будівельника?
Да де ще можна такі купи перлів знайти?!
Гумористи відпочивають...
24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д.
Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику.
Да тут Шнобелів вагон.
Червоні букви -- практично гарантія.
Каюсь, не можу встояти.
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detroytred
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Додано: Нед 20 чер, 2021 22:54
budivelnik написав:
Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше
ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться
З іншого боку
З мого особистого досвіду
Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в1995 - 100 разів
2000 - 80 разів
2005 - 50 разів
2010 - 25 разів
2015 - 10 разів
2020 - 7 разів
Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази
,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного
Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.
Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу.
честно говоря так я до конца и не понял почему не получилось накопить достаточные суммы капитала, зарабатывая якобы в 100 раз больше чем пересичный в 1995 году и якобы в 25 раз больше в 2010 году, при небольших расходах (в сравнении с теми же пересичными)...
Куда заработанные (якобы) бабки деваются ?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 22:59
Replay написав:budivelnik
Читал, ничего не понял!
В США, за 10-ть лет, если работать а не "курить", заработаешь в сотню раз больше, чем "пересiчний" в Украине!
В США - 18 млн миллионеров!
Причём тут Ваши персональные доходы сравнительно с доходами "пересiчного"?
Вы в 90-х были Круче, чем сейчас, сравнительно с "пересiчним"?
А если сравнить с "пересiчним" зимбабвийцем?
давайте проще считать?
Сравним численность населения в 1991-м и в 2021-м?
Сравним доступность качественной медицины, уровень образования, науки и пр. "рокетсайнс" относительно других стран!
ладно, Бог с ним!
давайте, просто, проанализируем перспективы?
На самом то деле, это более важно, чем то, что есть!
Вот, предположим, "Вы" имеете 1 млн долларов и хотите построить "фабрику по производству аккумуляторов"!
Насколько это реально? Вы сможете конкурировать на мировом рынке?
Вы уверены, что Ваш бизнес будет процветать?
Внимательно слушаю!
Хвилиночку. Ліньки шукати, але є ціла поема, що ми живемо лише трошки гірше отих американців.
Порівняння відбувається за критерієм середньої очікуваної тривалості життя.
Просто, як двері, по одному показнику.
Дописувач Вам з легкістю доведе.
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detroytred
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