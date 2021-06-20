Hotab написав:detroytred , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами".
Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.
Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе.
Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію.
Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу.
Про себе може хоч космічні байки генерити.
Ігнорити будівельника?
Да де ще можна такі купи перлів знайти?!
Гумористи відпочивають...
24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д.
Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику.
Да тут Шнобелів вагон.
Червоні букви -- практично гарантія.
Каюсь, не можу встояти.