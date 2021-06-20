Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7333733473357336> Додано: Нед 20 чер, 2021 22:52 Hotab написав: detroytred , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами". , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами".

Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.



Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе.

Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію.

Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу.

Про себе може хоч космічні байки генерити.



Ігнорити будівельника?

Да де ще можна такі купи перлів знайти?!

Гумористи відпочивають...



24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д.

Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику.

Да тут Шнобелів вагон.

Червоні букви -- практично гарантія.



Каюсь, не можу встояти. Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе.Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію.Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу.Про себе може хоч космічні байки генерити.Ігнорити будівельника?Да де ще можна такі купи перлів знайти?!Гумористи відпочивають...24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д.Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику.Да тут Шнобелів вагон.Червоні букви -- практично гарантія.Каюсь, не можу встояти. detroytred

Повідомлень: 24346 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 22:54 budivelnik написав: Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться

З іншого боку

З мого особистого досвіду

Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в

1995 - 100 разів

2000 - 80 разів

2005 - 50 разів

2010 - 25 разів

2015 - 10 разів

2020 - 7 разів

Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази ,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного

Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.



Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.

При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу. Як видно з попереднього мого повідомлення - навітьніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдастьсяЗ іншого бокуЗ мого особистого досвідуМої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в2015 - 10 разів2020 - 7 разівАле навіть при таких доходах,,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичногоВсі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.



честно говоря так я до конца и не понял почему не получилось накопить достаточные суммы капитала, зарабатывая якобы в 100 раз больше чем пересичный в 1995 году и якобы в 25 раз больше в 2010 году, при небольших расходах (в сравнении с теми же пересичными)... Куда заработанные (якобы) бабки деваются ? честно говоря так я до конца и не понял почему не получилось накопить достаточные суммы капитала, зарабатывая якобы в 100 раз больше чем пересичный в 1995 году и якобы в 25 раз больше в 2010 году, при небольших расходах (в сравнении с теми же пересичными)...Куда заработанные (якобы) бабки деваются ? Alex2007 1

Повідомлень: 3006 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 чер, 2021 22:59 Replay написав: budivelnikЧитал, ничего не понял!

В США, за 10-ть лет, если работать а не "курить", заработаешь в сотню раз больше, чем "пересiчний" в Украине!



В США - 18 млн миллионеров!

Причём тут Ваши персональные доходы сравнительно с доходами "пересiчного"?



Вы в 90-х были Круче, чем сейчас, сравнительно с "пересiчним"?

А если сравнить с "пересiчним" зимбабвийцем?



давайте проще считать?

Сравним численность населения в 1991-м и в 2021-м?

Сравним доступность качественной медицины, уровень образования, науки и пр. "рокетсайнс" относительно других стран!



ладно, Бог с ним!

давайте, просто, проанализируем перспективы?

На самом то деле, это более важно, чем то, что есть!

Вот, предположим, "Вы" имеете 1 млн долларов и хотите построить "фабрику по производству аккумуляторов"!

Насколько это реально? Вы сможете конкурировать на мировом рынке?

Вы уверены, что Ваш бизнес будет процветать?



Внимательно слушаю! Читал, ничего не понял!В США, за 10-ть лет, если работать а не "курить", заработаешь в сотню раз больше, чем "пересiчний" в Украине!В США - 18 млн миллионеров!Причём тут Ваши персональные доходы сравнительно с доходами "пересiчного"?Вы в 90-х были Круче, чем сейчас, сравнительно с "пересiчним"?А если сравнить с "пересiчним" зимбабвийцем?давайте проще считать?Сравним численность населения в 1991-м и в 2021-м?Сравним доступность качественной медицины, уровень образования, науки и пр. "рокетсайнс" относительно других стран!ладно, Бог с ним!давайте, просто, проанализируем перспективы?На самом то деле, это более важно, чем то, что есть!Вот, предположим, "Вы" имеете 1 млн долларов и хотите построить "фабрику по производству аккумуляторов"!Насколько это реально? Вы сможете конкурировать на мировом рынке?Вы уверены, что Ваш бизнес будет процветать?Внимательно слушаю!

Хвилиночку. Ліньки шукати, але є ціла поема, що ми живемо лише трошки гірше отих американців.



Порівняння відбувається за критерієм середньої очікуваної тривалості життя.

Просто, як двері, по одному показнику.



Дописувач Вам з легкістю доведе. Хвилиночку. Ліньки шукати, але є ціла поема, що ми живемо лише трошки гірше отих американців.Порівняння відбувається за критерієм середньої очікуваної тривалості життя.Просто, як двері, по одному показнику.Дописувач Вам з легкістю доведе. detroytred

Повідомлень: 24346 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 01:27 detroytred Хвилиночку. Ліньки шукати, але є ціла поема, що ми живемо лише трошки гірше отих американців.

Тарас Шевченко... СОН!

Вы это произведение имели ввиду? Тарас Шевченко... СОН!Вы это произведение имели ввиду? Replay

Повідомлень: 2284 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 07:17 Re: Політичні дискусії Replay написав: Тарас Шевченко... СОН! Тарас Шевченко... СОН!

У Федор Мизалыча Достоевского тоже есть кое-что , характеризующее нашего Будивельныка. И это не про Родиона Раскольникова. ))) У Федор Мизалыча Достоевского тоже есть кое-что , характеризующее нашего Будивельныка. И это не про Родиона Раскольникова. ))) Hotab

Повідомлень: 4003 З нами з: 15.02.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 1291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 09:11 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Первинне накопичення капіталу -- це не нїстільки накопичення для аля побудувати за свої кровні))))))) .

Це перерозподіл того, що було, є.

До умов ринку, до капіталізму. Первинне накопичення капіталу -- це не нїстільки накопичення для аля побудувати за свої кровні))))))) .Це перерозподіл того, що було, є.До умов ринку, до капіталізму. Ти не ржи

Ти скажи що було..

І чи могло це було,яка спроектоване під використання на 30-50% більше енергоносіїв - працювати в ринкових умовах..

А стіни гроші не створюють

Тому ще раз до паперових теоретиків

1 Совкове минуле - в топку,за виключенням кількох заводів..які привласнила десяток сімей

2 Масовий ринок - це багаті люди,які мають за що і знають що їм треба.

Таких в совку не було.

І поки 2 млн осіб не заробило по 3-5 млн,з яких 2-3 млн вклали в покращення своїх умов проживання, а те що залишилось(еквівалент 100 000 доларів) у бізнес...

І цим мізером почала заробляти те що називається капітал.

3 Не знаю як втовкти в голову пенсіонера.

Підприємців мало - бо в головах пересічного -підприємець це барига і спекулянт,якого треба розкуркулити і який хоч і має багато..але працює ще більше.

4 Для того щоб комусь/щось дати - треба в когось взяти.



Як я вже показав на прикладі 2 млн - в них забирати нічого

В сотні найбагатших - також не дуже то вже щось забереш.

То за чий рахунок банкет

В кого візьмемо гроші на дешеві кредити?

Кому дамо ці гроші і де він візьме знання щоб купити нові технології

Хто буде працювати найманим?

У нас не безробіття

У нас дефіцит кадрів. Ти не ржиТи скажи що було..І чи могло це було,яка спроектоване під використання на 30-50% більше енергоносіїв - працювати в ринкових умовах..А стіни гроші не створюютьТому ще раз до паперових теоретиків1 Совкове минуле - в топку,за виключенням кількох заводів..які привласнила десяток сімей2 Масовий ринок - це багаті люди,які мають за що і знають що їм треба.Таких в совку не було.І поки 2 млн осіб не заробило по 3-5 млн,з яких 2-3 млн вклали в покращення своїх умов проживання, а те що залишилось(еквівалент 100 000 доларів) у бізнес...І цим мізером почала заробляти те що називається капітал.3 Не знаю як втовкти в голову пенсіонера.Підприємців мало - бо в головах пересічного -підприємець це барига і спекулянт,якого треба розкуркулити і який хоч і має багато..але працює ще більше.4 Для того щоб комусь/щось дати - треба в когось взяти.Як я вже показав на прикладі 2 млн - в них забирати нічогоВ сотні найбагатших - також не дуже то вже щось забереш.То за чий рахунок банкетВ кого візьмемо гроші на дешеві кредити?Кому дамо ці гроші і де він візьме знання щоб купити нові технологіїХто буде працювати найманим?У нас не безробіттяУ нас дефіцит кадрів. budivelnik

Повідомлень: 24555 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 09:11 detroytred написав: Hotab написав: detroytred , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами". , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами".

Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.



Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе.

Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію.

Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу.

Про себе може хоч космічні байки генерити.



Ігнорити будівельника?

Да де ще можна такі купи перлів знайти?!

Гумористи відпочивають...



24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д.

Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику.

Да тут Шнобелів вагон.

Червоні букви -- практично гарантія.



Каюсь, не можу встояти. Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе.Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію.Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу.Про себе може хоч космічні байки генерити.24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д.Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику.Да тут Шнобелів вагон.Червоні букви -- практично гарантія.Каюсь, не можу встояти.

Об этом уже не однократно говорил.

Большая глупость!

Он тот же наш до последней капли крови.

Но, вавка у него в голове,:-

За результатом дурного влияния "Геббельсовщины", что нас разделяет на Запад и Восток, что бы Править.



Он тот же украинец до последнего доверчевый и трудолюбивый, в обществе, в котором он живёт.

Вам, как пример к пониманию:

Возьмите к примеру Львовский Завод ЛАЗ. Когда то это было товарной маркой Украины - качественные автобусы - из совковых времён до сих пор бегают по дорогам Украины. они качественны и ремонтопригодны.

Продали завод россиянам... Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам. Хотя работали там львовяне! Отрубили сук, на котором сами сидели. И налоги получал город.

Кто оказался плательщиком воя этих кликуш про "зарабатывающих на ЛАЗе россиян?"

Немцы, чехи, китайцы, русские, и свои "барыги" что стали собирать копеечные автобусики в Украине.

Немцы и чехи сплавили за дорого свой секондхенд.

Стали русские и китайцы поставлять в Украину свои автобусы.



Во Львове лёг ЛАЗ и десятки сопутствующих предприятий.

- Форево?

Так, что дайте Будивельнику поблажки он живёт в обществе, где в любое время суток можно развернуться и за пару часов дременуть в Европу.



Он не понимает, что зарабатывал бы на порядок больше, и жил бы в сытом обществе, если торговал бы автобусами, с торговой маркой ЛАЗ по всему миру. И пришлось бы открывать больше кафешек там где живут работники ЛАЗа, ибо они имели бы большую покупательную способность, а так тратят всё в Польше, или там где они на заработках. Об этом уже не однократно говорил.Большая глупость!Он тот же наш до последней капли крови.Но, вавка у него в голове,:-За результатом дурного влияния "Геббельсовщины", что нас разделяет на Запад и Восток, что бы Править.Он тот же украинец до последнего доверчевый и трудолюбивый, в обществе, в котором он живёт.Возьмите к примеру Львовский Завод ЛАЗ. Когда то это было товарной маркой Украины - качественные автобусы - из совковых времён до сих пор бегают по дорогам Украины. они качественны и ремонтопригодны.Продали завод россиянам... Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам. Хотя работали там львовяне! Отрубили сук, на котором сами сидели. И налоги получал город.Кто оказался плательщиком воя этих кликуш про "зарабатывающих на ЛАЗе россиян?"Немцы, чехи, китайцы, русские, и свои "барыги" что стали собирать копеечные автобусики в Украине.Немцы и чехи сплавили за дорого свой секондхенд.Стали русские и китайцы поставлять в Украину свои автобусы.Во Львове лёг ЛАЗ и десятки сопутствующих предприятий.Так, что дайте Будивельнику поблажки он живёт в обществе, где в любое время суток можно развернуться и за пару часов дременуть в Европу.Он не понимает, что зарабатывал бы на порядок больше, и жил бы в сытом обществе, если торговал бы автобусами, с торговой маркой ЛАЗ по всему миру. И пришлось бы открывать больше кафешек там где живут работники ЛАЗа, ибо они имели бы большую покупательную способность, а так тратят всё в Польше, или там где они на заработках. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 21 чер, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз. Kudrjavuy

Повідомлень: 8820 З нами з: 20.09.12 Подякував: 709 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 09:24 Alex2007 написав: budivelnik написав: Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться

З іншого боку

З мого особистого досвіду

Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в

1995 - 100 разів

2000 - 80 разів

2005 - 50 разів

2010 - 25 разів

2015 - 10 разів

2020 - 7 разів

Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази ,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного

Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.



Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.

При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу. Як видно з попереднього мого повідомлення - навітьніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдастьсяЗ іншого бокуЗ мого особистого досвідуМої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в2015 - 10 разів2020 - 7 разівАле навіть при таких доходах,,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичногоВсі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.



честно говоря так я до конца и не понял почему не получилось накопить достаточные суммы капитала, зарабатывая якобы в 100 раз больше чем пересичный в 1995 году и якобы в 25 раз больше в 2010 году, при небольших расходах (в сравнении с теми же пересичными)... Куда заработанные (якобы) бабки деваются ? честно говоря так я до конца и не понял почему не получилось накопить достаточные суммы капитала, зарабатывая якобы в 100 раз больше чем пересичный в 1995 году и якобы в 25 раз больше в 2010 году, при небольших расходах (в сравнении с теми же пересичными)...Куда заработанные (якобы) бабки деваются ? А що тут не зрозумілого?

Ви поставте в табличці ці середні суми заробітків пересічного і отримаєте на виході мої заробітки в доларах -виділив зеленим

1995 - 100 разів * 10 доларів = 1000

2000 - 80 разів * 30 доларів = 2400

2005 - 50 разів *

2010 - 25 разів * 200 доларів = 5000

2015 - 10 разів

2020 - 7 разів * 400 доларів = 2800



В 1990 зарплата становила 2-3 долара ______в розвинутих країнах 600____300разів

В 2000 платив продавцям 20-30 доларів ____в розвинутих країнах 1000___50 разів

В 2010 платив продавцям 200 доларів ______в розвинутих країнах 2000___10разів

В 2021 плачу продавцям 400 доларів _______в розвинутих країнах 3000___7разів

А далі можете прикинути самі куди вони йшли, з 1995 по 2020 це

приблизно 300 місяців * приблизно 3000 доларів в місяць=0,9 млн доларів всіх заробітків

- утримання сімї за 300 місяців

- три квартири (за 30 років, на три сімї і ще дві дівчинки поки що без житла)

- амортизаційні розходи обладнання

= приблизно 200 000 доларів в оборотному капіталі+комерційні приміщення.



Як бачите візуально доходи дико великі, а в реалі навіть такі доходи не перетворювали людину на нувориша з кишень якого гроші просто розсипаються.

При цьому

Тепер мої діти в найближчих 20 років не мають потреб заробляти на житло собі, а значить в них реально зявиться капітал ,який вони зможуть направити у свій розвиток, при чому

старший веде стандартний образ життя високооплачуваного найманого і працює не на мене

молодший з дружиною,будучи власниками комерційних приміщень - працюють зі мною

Маю надію що років за 10 їх статки і можливості( я маю на увазі як підприємців) збільшаться вдвоє. А що тут не зрозумілого?Ви поставте в табличці ці середні суми заробітків пересічного і отримаєте на виході мої заробітки в доларах -виділив зеленимА далі можете прикинути самі куди вони йшли, з 1995 по 2020 цеприблизно 300 місяців * приблизно 3000 доларів в місяць=0,9 млн доларів всіх заробітків- утримання сімї за 300 місяців- три квартири (за 30 років, на три сімї і ще дві дівчинки поки що без житла)- амортизаційні розходи обладнання= приблизно 200 000 доларів в оборотному капіталі+комерційні приміщення.Як бачите візуально доходи дико великі, а в реалі навіть такі доходи не перетворювали людину на нувориша з кишень якого гроші просто розсипаються.При цьомуТепер мої діти в найближчих 20 років не мають потреб заробляти на житло собі, а значить в них реально зявиться капітал ,який вони зможуть направити у свій розвиток, при чомустарший веде стандартний образ життя високооплачуваного найманого і працює не на менемолодший з дружиною,будучи власниками комерційних приміщень - працюють зі мноюМаю надію що років за 10 їх статки і можливості( я маю на увазі як підприємців) збільшаться вдвоє. Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 21 чер, 2021 09:30, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24555 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 09:29 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy написав: Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам. Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам.

Вы переврали ситуацию, российский ЛАЗ брал деньги за транспорт - а троллейбусы и автобусы не поставлял.

https://varianty.lviv.ua/4006-sevastopo ... a-iz-lazom

https://mega-misto.com.ua/me-r-ternopol ... z-v-n/amp/ Вы переврали ситуацию, российский ЛАЗ брал деньги за транспорт - а троллейбусы и автобусы не поставлял. BIGor

Повідомлень: 4969 З нами з: 19.09.10 Подякував: 835 раз. Подякували: 1090 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 09:33 budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності? BIGor

Повідомлень: 4969 З нами з: 19.09.10 Подякував: 835 раз. Подякували: 1090 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7333733473357336> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Kudrjavuy і 1 гістьМодератори: Ірина_, Модератор