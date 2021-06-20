Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав:detroytred , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами".
Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.
Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе. Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію. Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу. Про себе може хоч космічні байки генерити.
Ігнорити будівельника? Да де ще можна такі купи перлів знайти?! Гумористи відпочивають...
24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д. Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику. Да тут Шнобелів вагон. Червоні букви -- практично гарантія.
budivelnik написав:Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться З іншого боку З мого особистого досвіду Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в 1995 - 100 разів 2000 - 80 разів 2005 - 50 разів 2010 - 25 разів 2015 - 10 разів 2020 - 7 разів Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази ,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.
Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги. При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу.
честно говоря так я до конца и не понял почему не получилось накопить достаточные суммы капитала, зарабатывая якобы в 100 раз больше чем пересичный в 1995 году и якобы в 25 раз больше в 2010 году, при небольших расходах (в сравнении с теми же пересичными)... Куда заработанные (якобы) бабки деваются ?
Replay написав:budivelnikЧитал, ничего не понял! В США, за 10-ть лет, если работать а не "курить", заработаешь в сотню раз больше, чем "пересiчний" в Украине!
В США - 18 млн миллионеров! Причём тут Ваши персональные доходы сравнительно с доходами "пересiчного"?
Вы в 90-х были Круче, чем сейчас, сравнительно с "пересiчним"? А если сравнить с "пересiчним" зимбабвийцем?
давайте проще считать? Сравним численность населения в 1991-м и в 2021-м? Сравним доступность качественной медицины, уровень образования, науки и пр. "рокетсайнс" относительно других стран!
ладно, Бог с ним! давайте, просто, проанализируем перспективы? На самом то деле, это более важно, чем то, что есть! Вот, предположим, "Вы" имеете 1 млн долларов и хотите построить "фабрику по производству аккумуляторов"! Насколько это реально? Вы сможете конкурировать на мировом рынке? Вы уверены, что Ваш бизнес будет процветать?
Внимательно слушаю!
Хвилиночку. Ліньки шукати, але є ціла поема, що ми живемо лише трошки гірше отих американців.
Порівняння відбувається за критерієм середньої очікуваної тривалості життя. Просто, як двері, по одному показнику.
detroytred написав:Первинне накопичення капіталу -- це не нїстільки накопичення для аля побудувати за свої кровні))))))) . Це перерозподіл того, що було, є. До умов ринку, до капіталізму.
Ти не ржи Ти скажи що було.. І чи могло це було,яка спроектоване під використання на 30-50% більше енергоносіїв - працювати в ринкових умовах.. А стіни гроші не створюють Тому ще раз до паперових теоретиків 1 Совкове минуле - в топку,за виключенням кількох заводів..які привласнила десяток сімей 2 Масовий ринок - це багаті люди,які мають за що і знають що їм треба. Таких в совку не було. І поки 2 млн осіб не заробило по 3-5 млн,з яких 2-3 млн вклали в покращення своїх умов проживання, а те що залишилось(еквівалент 100 000 доларів) у бізнес... І цим мізером почала заробляти те що називається капітал. 3 Не знаю як втовкти в голову пенсіонера. Підприємців мало - бо в головах пересічного -підприємець це барига і спекулянт,якого треба розкуркулити і який хоч і має багато..але працює ще більше. 4 Для того щоб комусь/щось дати - треба в когось взяти.
Як я вже показав на прикладі 2 млн - в них забирати нічого В сотні найбагатших - також не дуже то вже щось забереш. То за чий рахунок банкет В кого візьмемо гроші на дешеві кредити? Кому дамо ці гроші і де він візьме знання щоб купити нові технології Хто буде працювати найманим? У нас не безробіття У нас дефіцит кадрів.
Hotab написав:detroytred , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами".
Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.
Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе. Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію. Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу. Про себе може хоч космічні байки генерити.
Ігнорити будівельника? Да де ще можна такі купи перлів знайти?! Гумористи відпочивають...
24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д. Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику. Да тут Шнобелів вагон. Червоні букви -- практично гарантія.
Каюсь, не можу встояти.
Об этом уже не однократно говорил. Большая глупость! Он тот же наш до последней капли крови. Но, вавка у него в голове,:- За результатом дурного влияния "Геббельсовщины", что нас разделяет на Запад и Восток, что бы Править.
Он тот же украинец до последнего доверчевый и трудолюбивый, в обществе, в котором он живёт. Вам, как пример к пониманию: Возьмите к примеру Львовский Завод ЛАЗ. Когда то это было товарной маркой Украины - качественные автобусы - из совковых времён до сих пор бегают по дорогам Украины. они качественны и ремонтопригодны. Продали завод россиянам... Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам. Хотя работали там львовяне! Отрубили сук, на котором сами сидели. И налоги получал город. Кто оказался плательщиком воя этих кликуш про "зарабатывающих на ЛАЗе россиян?" Немцы, чехи, китайцы, русские, и свои "барыги" что стали собирать копеечные автобусики в Украине. Немцы и чехи сплавили за дорого свой секондхенд. Стали русские и китайцы поставлять в Украину свои автобусы.
Во Львове лёг ЛАЗ и десятки сопутствующих предприятий. - Форево? Так, что дайте Будивельнику поблажки он живёт в обществе, где в любое время суток можно развернуться и за пару часов дременуть в Европу.
Он не понимает, что зарабатывал бы на порядок больше, и жил бы в сытом обществе, если торговал бы автобусами, с торговой маркой ЛАЗ по всему миру. И пришлось бы открывать больше кафешек там где живут работники ЛАЗа, ибо они имели бы большую покупательную способность, а так тратят всё в Польше, или там где они на заработках.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 21 чер, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться З іншого боку З мого особистого досвіду Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в 1995 - 100 разів 2000 - 80 разів 2005 - 50 разів 2010 - 25 разів 2015 - 10 разів 2020 - 7 разів Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази ,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.
Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги. При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу.
честно говоря так я до конца и не понял почему не получилось накопить достаточные суммы капитала, зарабатывая якобы в 100 раз больше чем пересичный в 1995 году и якобы в 25 раз больше в 2010 году, при небольших расходах (в сравнении с теми же пересичными)... Куда заработанные (якобы) бабки деваются ?
А що тут не зрозумілого? Ви поставте в табличці ці середні суми заробітків пересічного і отримаєте на виході мої заробітки в доларах -виділив зеленим
1995 - 100 разів * 10 доларів = 1000 2000 - 80 разів * 30 доларів=2400 2005 - 50 разів * 2010 - 25 разів * 200 доларів=5000 2015 - 10 разів 2020 - 7 разів * 400 доларів = 2800
В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів
А далі можете прикинути самі куди вони йшли, з 1995 по 2020 це приблизно 300 місяців * приблизно 3000 доларів в місяць=0,9 млн доларів всіх заробітків - утримання сімї за 300 місяців - три квартири (за 30 років, на три сімї і ще дві дівчинки поки що без житла) - амортизаційні розходи обладнання = приблизно 200 000 доларів в оборотному капіталі+комерційні приміщення.
Як бачите візуально доходи дико великі, а в реалі навіть такі доходи не перетворювали людину на нувориша з кишень якого гроші просто розсипаються. При цьому Тепер мої діти в найближчих 20 років не мають потреб заробляти на житло собі, а значить в них реально зявиться капітал ,який вони зможуть направити у свій розвиток, при чому старший веде стандартний образ життя високооплачуваного найманого і працює не на мене молодший з дружиною,будучи власниками комерційних приміщень - працюють зі мною Маю надію що років за 10 їх статки і можливості( я маю на увазі як підприємців) збільшаться вдвоє.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 21 чер, 2021 09:30, всього редагувалось 1 раз.