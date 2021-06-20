RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7333733473357336>
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 22:52

  Hotab написав:detroytred , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами".

Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.

Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе.
Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію.
Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу.
Про себе може хоч космічні байки генерити.

Ігнорити будівельника?
Да де ще можна такі купи перлів знайти?!
Гумористи відпочивають...

24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д.
Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику.
Да тут Шнобелів вагон.
Червоні букви -- практично гарантія.

Каюсь, не можу встояти.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24346
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1991 раз.
Подякували: 3214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 22:54

  budivelnik написав:Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться
З іншого боку
З мого особистого досвіду
Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в
1995 - 100 разів
2000 - 80 разів
2005 - 50 разів
2010 - 25 разів
2015 - 10 разів
2020 - 7 разів
Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази ,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного
Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.

Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.
При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу.


честно говоря так я до конца и не понял почему не получилось накопить достаточные суммы капитала, зарабатывая якобы в 100 раз больше чем пересичный в 1995 году и якобы в 25 раз больше в 2010 году, при небольших расходах (в сравнении с теми же пересичными)... :? Куда заработанные (якобы) бабки деваются ? :roll:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3006
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 22:59

  Replay написав:budivelnikЧитал, ничего не понял!
В США, за 10-ть лет, если работать а не "курить", заработаешь в сотню раз больше, чем "пересiчний" в Украине!

В США - 18 млн миллионеров!
Причём тут Ваши персональные доходы сравнительно с доходами "пересiчного"?

Вы в 90-х были Круче, чем сейчас, сравнительно с "пересiчним"?
А если сравнить с "пересiчним" зимбабвийцем? :D

давайте проще считать?
Сравним численность населения в 1991-м и в 2021-м?
Сравним доступность качественной медицины, уровень образования, науки и пр. "рокетсайнс" относительно других стран!

ладно, Бог с ним!
давайте, просто, проанализируем перспективы?
На самом то деле, это более важно, чем то, что есть!
Вот, предположим, "Вы" имеете 1 млн долларов и хотите построить "фабрику по производству аккумуляторов"!
Насколько это реально? Вы сможете конкурировать на мировом рынке?
Вы уверены, что Ваш бизнес будет процветать?

Внимательно слушаю!

Хвилиночку. Ліньки шукати, але є ціла поема, що ми живемо лише трошки гірше отих американців.

Порівняння відбувається за критерієм середньої очікуваної тривалості життя.
Просто, як двері, по одному показнику.

Дописувач Вам з легкістю доведе.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24346
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1991 раз.
Подякували: 3214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 01:27

detroytred Хвилиночку. Ліньки шукати, але є ціла поема, що ми живемо лише трошки гірше отих американців.

Тарас Шевченко... СОН!
Вы это произведение имели ввиду?
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2284
З нами з: 20.06.08
Подякував: 135 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:17

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Тарас Шевченко... СОН!

У Федор Мизалыча Достоевского тоже есть кое-что , характеризующее нашего Будивельныка. И это не про Родиона Раскольникова. )))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4003
З нами з: 15.02.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:11

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Первинне накопичення капіталу -- це не нїстільки накопичення для аля побудувати за свої кровні))))))) .
Це перерозподіл того, що було, є.
До умов ринку, до капіталізму.
Ти не ржи
Ти скажи що було..
І чи могло це було,яка спроектоване під використання на 30-50% більше енергоносіїв - працювати в ринкових умовах..
А стіни гроші не створюють
Тому ще раз до паперових теоретиків
1 Совкове минуле - в топку,за виключенням кількох заводів..які привласнила десяток сімей
2 Масовий ринок - це багаті люди,які мають за що і знають що їм треба.
Таких в совку не було.
І поки 2 млн осіб не заробило по 3-5 млн,з яких 2-3 млн вклали в покращення своїх умов проживання, а те що залишилось(еквівалент 100 000 доларів) у бізнес...
І цим мізером почала заробляти те що називається капітал.
3 Не знаю як втовкти в голову пенсіонера.
Підприємців мало - бо в головах пересічного -підприємець це барига і спекулянт,якого треба розкуркулити і який хоч і має багато..але працює ще більше.
4 Для того щоб комусь/щось дати - треба в когось взяти.

Як я вже показав на прикладі 2 млн - в них забирати нічого
В сотні найбагатших - також не дуже то вже щось забереш.
То за чий рахунок банкет
В кого візьмемо гроші на дешеві кредити?
Кому дамо ці гроші і де він візьме знання щоб купити нові технології
Хто буде працювати найманим?
У нас не безробіття
У нас дефіцит кадрів.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24555
З нами з: 15.01.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 2631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:11

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred , вы повелись на неразумную ерунду. Вы предоставили платформу и подогреваете обычное гадкое тщеславие и свойственное ему дерьмо вашего оппонента. Вы видите,как в каждом его посте сквозит "ты нищий неудачник, ты ничего не понимаешь и даже права голоса не имеешь". И тут ему совершенно не важно, что он понятия не имеет, сколько у кого из присутствующих есть денег. Он просто стремится рассказать "а вот я...". Обычное тщеславие вчерашнего прапорщика, который умом остался прапорщиком, и кичится по его мнению перед прапорщиками из своего батальона.А уж коль вы далеко не прапорщик, то ему втройне приятно , что он считает как вас макает своими "богатствами".

Цілком згоден. Цілком влучно відобразили.

Пояснити свою таку поведінку я можу. Він вважає, що макає мене, я ж вважаю, що він оцим всим макає сам себе.
Ну а те, що торкаючись лайна, сам неодмінно вимажеся, теж розумію.
Тому поставив обмеження -- не брехати на особисту адресу.
Про себе може хоч космічні байки генерити.

Ігнорити будівельника?
Да де ще можна такі купи перлів знайти?!
Гумористи відпочивають...

24:8; ВВП сума цін товарів; всім працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень; рахування середнього віку померлих, доживання; якість життя по середній тривалості життя; генерація нових думок пачками, переваги відкритих над нікнеймами і т.д.
Ну а логічні ланцюжки - це щось з єралашику.
Да тут Шнобелів вагон.
Червоні букви -- практично гарантія.

Каюсь, не можу встояти.

Об этом уже не однократно говорил.
Большая глупость!
Он тот же наш до последней капли крови.
Но, вавка у него в голове,:-
За результатом дурного влияния "Геббельсовщины", что нас разделяет на Запад и Восток, что бы Править.

Он тот же украинец до последнего доверчевый и трудолюбивый, в обществе, в котором он живёт.
Вам, как пример к пониманию:
Возьмите к примеру Львовский Завод ЛАЗ. Когда то это было товарной маркой Украины - качественные автобусы - из совковых времён до сих пор бегают по дорогам Украины. они качественны и ремонтопригодны.
Продали завод россиянам... Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам. Хотя работали там львовяне! Отрубили сук, на котором сами сидели. И налоги получал город.
Кто оказался плательщиком воя этих кликуш про "зарабатывающих на ЛАЗе россиян?"
Немцы, чехи, китайцы, русские, и свои "барыги" что стали собирать копеечные автобусики в Украине.
Немцы и чехи сплавили за дорого свой секондхенд.
Стали русские и китайцы поставлять в Украину свои автобусы.

Во Львове лёг ЛАЗ и десятки сопутствующих предприятий.
- Форево?
Так, что дайте Будивельнику поблажки он живёт в обществе, где в любое время суток можно развернуться и за пару часов дременуть в Европу.

Он не понимает, что зарабатывал бы на порядок больше, и жил бы в сытом обществе, если торговал бы автобусами, с торговой маркой ЛАЗ по всему миру. И пришлось бы открывать больше кафешек там где живут работники ЛАЗа, ибо они имели бы большую покупательную способность, а так тратят всё в Польше, или там где они на заработках.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 21 чер, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8820
З нами з: 20.09.12
Подякував: 709 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:24

  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:Як видно з попереднього мого повідомлення - навіть заробляючи у 10 разів більше ніж середньостатистичний - накопичити за 30 років якісь серьозні статки - не вдасться
З іншого боку
З мого особистого досвіду
Мої доходи перевищували доходи середньостатистичного мешканця України в
1995 - 100 разів
2000 - 80 разів
2005 - 50 разів
2010 - 25 разів
2015 - 10 разів
2020 - 7 разів
Але навіть при таких доходах, мої розходи поточні на проживання перевищували розходи середньостатистичного максимум в 3-5 рази ,а якщо з цих розходів викреслити розходи на авто(покупку+обслуговування) бо авто для мене був інструментом - то мої розходи були не вище ніж в 1,5-2 рази більшими від розходів середньостатистичного
Всі інші суми були направлені на покращення житлових умов і створення та розвитку бізнесу.

Думаю що дуже мало тут присутніх заявить що для тих в кого доходи були в 10-50 разів вищими від доходів середньостатистичних - потрібні були якісь додаткові пільги.
При цьому не складно помітити,що навіть такі супердоходи не були в змозі створити достатні суми інвестиційного капіталу.


честно говоря так я до конца и не понял почему не получилось накопить достаточные суммы капитала, зарабатывая якобы в 100 раз больше чем пересичный в 1995 году и якобы в 25 раз больше в 2010 году, при небольших расходах (в сравнении с теми же пересичными)... :? Куда заработанные (якобы) бабки деваются ? :roll:
А що тут не зрозумілого?
Ви поставте в табличці ці середні суми заробітків пересічного і отримаєте на виході мої заробітки в доларах -виділив зеленим
1995 - 100 разів * 10 доларів = 1000
2000 - 80 разів * 30 доларів=2400
2005 - 50 разів *
2010 - 25 разів * 200 доларів=5000
2015 - 10 разів
2020 - 7 разів * 400 доларів = 2800

В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів
В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів
В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів
В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів

А далі можете прикинути самі куди вони йшли, з 1995 по 2020 це
приблизно 300 місяців * приблизно 3000 доларів в місяць=0,9 млн доларів всіх заробітків
- утримання сімї за 300 місяців
- три квартири (за 30 років, на три сімї і ще дві дівчинки поки що без житла)
- амортизаційні розходи обладнання
= приблизно 200 000 доларів в оборотному капіталі+комерційні приміщення.

Як бачите візуально доходи дико великі, а в реалі навіть такі доходи не перетворювали людину на нувориша з кишень якого гроші просто розсипаються.
При цьому
Тепер мої діти в найближчих 20 років не мають потреб заробляти на житло собі, а значить в них реально зявиться капітал ,який вони зможуть направити у свій розвиток, при чому
старший веде стандартний образ життя високооплачуваного найманого і працює не на мене
молодший з дружиною,будучи власниками комерційних приміщень - працюють зі мною
Маю надію що років за 10 їх статки і можливості( я маю на увазі як підприємців) збільшаться вдвоє.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 21 чер, 2021 09:30, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24555
З нами з: 15.01.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 2631 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:29

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам.

Вы переврали ситуацию, российский ЛАЗ брал деньги за транспорт - а троллейбусы и автобусы не поставлял.
https://varianty.lviv.ua/4006-sevastopo ... a-iz-lazom
https://mega-misto.com.ua/me-r-ternopol ... z-v-n/amp/
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4969
З нами з: 19.09.10
Подякував: 835 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:33

budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4969
З нами з: 19.09.10
Подякував: 835 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7333733473357336>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kudrjavuy і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95530)
21.06.2021 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.