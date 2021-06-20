Додано: Пон 21 чер, 2021 09:35

BIGor написав: Kudrjavuy написав: Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам. Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам.

Вы переврали ситуацию, российский ЛАЗ брал деньги за транспорт - а троллейбусы и автобусы не поставлял.

https://varianty.lviv.ua/4006-sevastopo ... a-iz-lazom

https://mega-misto.com.ua/me-r-ternopol ... z-v-n/amp/ Вы переврали ситуацию, российский ЛАЗ брал деньги за транспорт - а троллейбусы и автобусы не поставлял.

И физические цены на те же автобусы возрастает в десятки раз.

"Коррупция"

И называетсяВ пример Вам "".- Это есть Война против Украины!И схемы по выводу средств.То же самое со "строительством дорог в Украине"- китайцами, белорусами, югославами, турками, американцами,.... - Это ни что более, чем вывод средств из Украины "чёрной коррупцией"То же самое с "американскими паровозами"То же самое с вертолётами...То же самое с трамваями...- Со всем!С Украиной.Я забыл упомянуть, как лиц заинтересованных "Белорусов" и торговцев МАЗами в Украине, как лиц заинтересованных в уничтожении ЛАЗа.Ибо тот же Будивельник или кто-то другой мог купить автобус, тролейбус, трамвай, бричку и...:1. Сдать его в аренду городу2. Поставить его на маршрут.3. Зарабатывать на транспортных услугах.Именно Коррупция лишила его такого Права, потому, что этовыгоднее. Что бы деньги Будивельника не "работали" не приносили деньги.Что бы он их копил -4. Что бы была уничтожена система общественного транспорта и была финансово недоступна львовянам.5. Что бы "кто-то", не работая в системе, получал огромные деньги за пределами Украины.