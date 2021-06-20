RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7333733473357336
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:35

  BIGor написав:
  Kudrjavuy написав:Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам.

Вы переврали ситуацию, российский ЛАЗ брал деньги за транспорт - а троллейбусы и автобусы не поставлял.
https://varianty.lviv.ua/4006-sevastopo ... a-iz-lazom
https://mega-misto.com.ua/me-r-ternopol ... z-v-n/amp/

Это называется "Схемы".
И данная "полемика", по моему глупа, ибо на этом "зарабатывают" как раз те, кто их "создаёт". И физические цены на те же автобусы возрастает в десятки раз.
И называется "Коррупция"
В пример Вам "вагоны метро в Киевском метрополитене".
- Это есть Война против Украины!
И схемы по выводу средств.
То же самое со "строительством дорог в Украине"- китайцами, белорусами, югославами, турками, американцами,.... - Это ни что более, чем вывод средств из Украины "чёрной коррупцией"
То же самое с "американскими паровозами"
То же самое с вертолётами...
То же самое с трамваями...
- Со всем!
С Украиной.

Я забыл упомянуть, как лиц заинтересованных "Белорусов" и торговцев МАЗами в Украине, как лиц заинтересованных в уничтожении ЛАЗа.

Ибо тот же Будивельник или кто-то другой мог купить автобус, тролейбус, трамвай, бричку и...:
1. Сдать его в аренду городу
2. Поставить его на маршрут.
3. Зарабатывать на транспортных услугах.
Именно Коррупция лишила его такого Права, потому, что это "кому-то" выгоднее. Что бы деньги Будивельника не "работали" не приносили деньги.
Что бы он их копил - бумагу.
4. Что бы была уничтожена система общественного транспорта и была финансово недоступна львовянам.
5. Что бы "кто-то", не работая в системе, получал огромные деньги за пределами Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 21 чер, 2021 10:45, всього редагувалось 11 разів.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8820
З нами з: 20.09.12
Подякував: 709 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:38

  BIGor написав:budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності?

Жирный "+"
Хотя я бы просил модера удалить этот пост Будивельника.
О чём предыдущий пост.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8820
З нами з: 20.09.12
Подякував: 709 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7333733473357336
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kudrjavuy і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95530)
21.06.2021 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.