Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это называется "Схемы". И данная "полемика", по моему глупа, ибо на этом "зарабатывают" как раз те, кто их "создаёт".И физические цены на те же автобусы возрастает в десятки раз. И называется "Коррупция" В пример Вам "вагоны метро в Киевском метрополитене". - Это есть Война против Украины! И схемы по выводу средств. То же самое со "строительством дорог в Украине"- китайцами, белорусами, югославами, турками, американцами,.... - Это ни что более, чем вывод средств из Украины "чёрной коррупцией" То же самое с "американскими паровозами" То же самое с вертолётами... То же самое с трамваями... - Со всем! С Украиной.
Я забыл упомянуть, как лиц заинтересованных "Белорусов" и торговцев МАЗами в Украине, как лиц заинтересованных в уничтожении ЛАЗа.
Ибо тот же Будивельник или кто-то другой мог купить автобус, тролейбус, трамвай, бричку и...: 1. Сдать его в аренду городу 2. Поставить его на маршрут. 3. Зарабатывать на транспортных услугах. Именно Коррупция лишила его такого Права, потому, что это "кому-то" выгоднее. Что бы деньги Будивельника не "работали" не приносили деньги. Что бы он их копил - бумагу. 4. Что бы была уничтожена система общественного транспорта и была финансово недоступна львовянам. 5. Что бы "кто-то", не работая в системе, получал огромные деньги за пределами Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 21 чер, 2021 10:45, всього редагувалось 11 разів.