Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это называется "Схемы". И данная "полемика", по моему глупа, ибо на этом "зарабатывают" как раз те, кто их "создаёт".И физические цены на те же автобусы возрастает в десятки раз. И называется "Коррупция" В пример Вам "вагоны метро в Киевском метрополитене". - Это есть Война против Украины! И схемы по выводу средств. То же самое со "строительством дорог в Украине"- китайцами, белорусами, югославами, турками, американцами,.... - Это ни что более, чем вывод средств из Украины "чёрной коррупцией" То же самое с "американскими паровозами" То же самое с вертолётами... То же самое с трамваями... - Со всем! С Украиной.
Я забыл упомянуть, как лиц заинтересованных "Белорусов" и торговцев МАЗами в Украине, как лиц заинтересованных в уничтожении ЛАЗа.
Ибо тот же Будивельник или кто-то другой мог купить автобус, тролейбус, трамвай, бричку и...: 1. Сдать его в аренду городу 2. Поставить его на маршрут. 3. Зарабатывать на транспортных услугах. Именно Коррупция лишила его такого Права, потому, что это "кому-то" выгоднее. Что бы деньги Будивельника не "работали" не приносили деньги. Что бы он их копил - бумагу. 4. Что бы была уничтожена система общественного транспорта и была финансово недоступна львовянам. 5. Что бы "кто-то", не работая в системе, получал огромные деньги за пределами Украины.
Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции: Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 21 чер, 2021 10:52, всього редагувалось 13 разів.
Kudrjavuy Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции: Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры
Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся? Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах. И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле. И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.
Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.
Kudrjavuy Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции: Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры
Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся? Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах. И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле. И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.
Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.
Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие: "Когда кто-то говорит о Честности, значит он хочет снять с тебя последние штаны!".
Только бизес - ничего личного. Вы правы. УВЫ! Но кино - это "кино", а я о клоунаде в живую, и это уже не "Кино".
Поэтому с безграмотными клоунами, в Украине никто общаться не хочет. А за пределами, так вообще. Противно смотреть порой, как малограмотныя, но являющиеся официальными Представителями Высших эшелонов Власти несут такую ересь, словно с рождения "Букваря" не видели. А о экономике, о "олихархах", о Промышленности ....... - Многострадальная и бедная Украина. - Такой доли мы не заслуживаем. Да, но за такой пост со ссылками и вступившими в силу "Законами" Украины - меня забанили! Hotab так, тот и голову себе сорвал, о чём столько выложено.
Когда Велика Палата Верховного Суду выносит решение: - Это тогда мы были "такие", а теперь по Закону. Дно уже не светит - мы упёрлись. Вы простите меня, за прямой текст, чего-то сегодня, до обеда регулярно приходы тяжелого(не слышно исходящего) под Пески - Красногоровка. При чём, как в тире одиночными. На душе тоскливо...