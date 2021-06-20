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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7333733473357336 Додано: Пон 21 чер, 2021 09:35 BIGor написав: Kudrjavuy написав: Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам. Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам.

Вы переврали ситуацию, российский ЛАЗ брал деньги за транспорт - а троллейбусы и автобусы не поставлял.

https://varianty.lviv.ua/4006-sevastopo ... a-iz-lazom

https://mega-misto.com.ua/me-r-ternopol ... z-v-n/amp/ Вы переврали ситуацию, российский ЛАЗ брал деньги за транспорт - а троллейбусы и автобусы не поставлял.

Это называется "Схемы".

И данная "полемика", по моему глупа, ибо на этом "зарабатывают" как раз те, кто их "создаёт". И физические цены на те же автобусы возрастает в десятки раз.

И называется "Коррупция"

В пример Вам "вагоны метро в Киевском метрополитене".

- Это есть Война против Украины!

И схемы по выводу средств.

То же самое со "строительством дорог в Украине"- китайцами, белорусами, югославами, турками, американцами,.... - Это ни что более, чем вывод средств из Украины "чёрной коррупцией"

То же самое с "американскими паровозами"

То же самое с вертолётами...

То же самое с трамваями...

- Со всем!

С Украиной.



Я забыл упомянуть, как лиц заинтересованных "Белорусов" и торговцев МАЗами в Украине, как лиц заинтересованных в уничтожении ЛАЗа.



Ибо тот же Будивельник или кто-то другой мог купить автобус, тролейбус, трамвай, бричку и...:

1. Сдать его в аренду городу

2. Поставить его на маршрут.

3. Зарабатывать на транспортных услугах.

Именно Коррупция лишила его такого Права, потому, что это "кому-то" выгоднее. Что бы деньги Будивельника не "работали" не приносили деньги.

Что бы он их копил - бумагу.

4. Что бы была уничтожена система общественного транспорта и была финансово недоступна львовянам.

5. Что бы "кто-то", не работая в системе, получал огромные деньги за пределами Украины.



Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции:

Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры. И называетсяВ пример Вам "".- Это есть Война против Украины!И схемы по выводу средств.То же самое со "строительством дорог в Украине"- китайцами, белорусами, югославами, турками, американцами,.... - Это ни что более, чем вывод средств из Украины "чёрной коррупцией"То же самое с "американскими паровозами"То же самое с вертолётами...То же самое с трамваями...- Со всем!С Украиной.Я забыл упомянуть, как лиц заинтересованных "Белорусов" и торговцев МАЗами в Украине, как лиц заинтересованных в уничтожении ЛАЗа.Ибо тот же Будивельник или кто-то другой мог купить автобус, тролейбус, трамвай, бричку и...:1. Сдать его в аренду городу2. Поставить его на маршрут.3. Зарабатывать на транспортных услугах.Именно Коррупция лишила его такого Права, потому, что этовыгоднее. Что бы деньги Будивельника не "работали" не приносили деньги.Что бы он их копил -4. Что бы была уничтожена система общественного транспорта и была финансово недоступна львовянам.5. Что бы "кто-то", не работая в системе, получал огромные деньги за пределами Украины.Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции:Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 21 чер, 2021 10:52, всього редагувалось 13 разів. Kudrjavuy

Повідомлень: 8821 З нами з: 20.09.12 Подякував: 709 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 09:38 BIGor написав: budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності? навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності?

Жирный "+"

Хотя я бы просил модера удалить этот пост Будивельника.

О чём предыдущий пост. ЖирныйХотя я бы просил модера удалить этот пост Будивельника.О чём предыдущий пост. Kudrjavuy

Повідомлень: 8821 З нами з: 20.09.12 Подякував: 709 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 13:10 Kudrjavuy Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции:

Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры

Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся?

Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах.

И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле.

И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.



Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.



https://www.youtube.com/watch?v=dtDmIxNNhiM



Так откуда растут ноги у этой самой, "Коррупции"?





Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие:

"Когда кто-то говорит о Честности, значит он хочет снять с тебя последние штаны!". Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся?Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах.И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле.И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.Так откуда растут ноги у этой самой, "Коррупции"?Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие:". Replay

Повідомлень: 2285 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 13:30 Replay написав: Kudrjavuy Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции:

Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры

Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся?

Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах.

И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле.

И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.



Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.



https://www.youtube.com/watch?v=dtDmIxNNhiM



Так откуда растут ноги у этой самой, "Коррупции"?





Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие:

"Когда кто-то говорит о Честности, значит он хочет снять с тебя последние штаны!". Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся?Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах.И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле.И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.Так откуда растут ноги у этой самой, "Коррупции"?Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие:".



Только бизес - ничего личного.

Вы правы.

УВЫ!

Но кино - это "кино", а я о клоунаде в живую, и это уже не "Кино".



Поэтому с безграмотными клоунами, в Украине никто общаться не хочет.

А за пределами, так вообще.

Противно смотреть порой, как малограмотныя, но являющиеся официальными Представителями Высших эшелонов Власти несут такую ересь, словно с рождения "Букваря" не видели. А о экономике, о "олихархах", о Промышленности .......

- Многострадальная и бедная Украина.

- Такой доли мы не заслуживаем.

Да, но за такой пост со ссылками и вступившими в силу "Законами" Украины - меня забанили!

Hotab так, тот и голову себе сорвал, о чём столько выложено.



Когда Велика Палата Верховного Суду выносит решение: - Это тогда мы были "такие", а теперь по Закону.

Дно уже не светит - мы упёрлись.

Вы простите меня, за прямой текст, чего-то сегодня, до обеда регулярно приходы тяжелого(не слышно исходящего) под Пески - Красногоровка. При чём, как в тире одиночными. На душе тоскливо... Только бизес - ничего личного.Вы правы.УВЫ!Поэтому с безграмотными клоунами, в Украине никто общаться не хочет.А за пределами, так вообще.Противно смотреть порой, как малограмотныя, но являющиеся официальными Представителями Высших эшелонов Власти несут такую ересь, словно с рождения "Букваря" не видели. А о экономике, о "олихархах", о Промышленности .......- Многострадальная и бедная Украина.- Такой доли мы не заслуживаем.Да, но за такой пост со ссылками и вступившими в силу "Законами" Украины - меня забанили!так, тот и голову себе сорвал, о чём столько выложено.Когда Велика Палата Верховного Суду выносит решение: - Это тогда мы были "такие", а теперь по Закону.Вы простите меня, за прямой текст, чего-то сегодня, до обеда регулярно приходы тяжелого(не слышно исходящего) под Пески - Красногоровка. При чём, как в тире одиночными. На душе тоскливо... Kudrjavuy

Повідомлень: 8821 З нами з: 20.09.12 Подякував: 709 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 13:46 Kudrjavuy написав: BIGor написав: budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності? навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності?

Жирный "+"

Хотя я бы просил модера удалить этот пост Будивельника.

О чём предыдущий пост. ЖирныйХотя я бы просил модера удалить этот пост Будивельника.О чём предыдущий пост.

Я би всю писанину цієї парочки видалив, вже котрий місяць засмічують гілку своїми розборками. Я би всю писанину цієї парочки видалив, вже котрий місяць засмічують гілку своїми розборками. unicdima

Повідомлень: 1586 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7333733473357336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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