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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7333733473357336
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:35

  BIGor написав:
  Kudrjavuy написав:Львов заказал автобусы на ЛАЗе - автобусы поступили - но деньги нет ибо Завод принадлежит россиянам.

Вы переврали ситуацию, российский ЛАЗ брал деньги за транспорт - а троллейбусы и автобусы не поставлял.
https://varianty.lviv.ua/4006-sevastopo ... a-iz-lazom
https://mega-misto.com.ua/me-r-ternopol ... z-v-n/amp/

Это называется "Схемы".
И данная "полемика", по моему глупа, ибо на этом "зарабатывают" как раз те, кто их "создаёт". И физические цены на те же автобусы возрастает в десятки раз.
И называется "Коррупция"
В пример Вам "вагоны метро в Киевском метрополитене".
- Это есть Война против Украины!
И схемы по выводу средств.
То же самое со "строительством дорог в Украине"- китайцами, белорусами, югославами, турками, американцами,.... - Это ни что более, чем вывод средств из Украины "чёрной коррупцией"
То же самое с "американскими паровозами"
То же самое с вертолётами...
То же самое с трамваями...
- Со всем!
С Украиной.

Я забыл упомянуть, как лиц заинтересованных "Белорусов" и торговцев МАЗами в Украине, как лиц заинтересованных в уничтожении ЛАЗа.

Ибо тот же Будивельник или кто-то другой мог купить автобус, тролейбус, трамвай, бричку и...:
1. Сдать его в аренду городу
2. Поставить его на маршрут.
3. Зарабатывать на транспортных услугах.
Именно Коррупция лишила его такого Права, потому, что это "кому-то" выгоднее. Что бы деньги Будивельника не "работали" не приносили деньги.
Что бы он их копил - бумагу.
4. Что бы была уничтожена система общественного транспорта и была финансово недоступна львовянам.
5. Что бы "кто-то", не работая в системе, получал огромные деньги за пределами Украины.

Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции:
Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 21 чер, 2021 10:52, всього редагувалось 13 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:38

  BIGor написав:budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності?

Жирный "+"
Хотя я бы просил модера удалить этот пост Будивельника.
О чём предыдущий пост.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:10

Kudrjavuy Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции:
Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры

Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся?
Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах.
И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле.
И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.

Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.

https://www.youtube.com/watch?v=dtDmIxNNhiM

Так откуда растут ноги у этой самой, "Коррупции"? :D


Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие:
"Когда кто-то говорит о Честности, значит он хочет снять с тебя последние штаны!".
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:30

  Replay написав:
Kudrjavuy Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции:
Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры

Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся?
Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах.
И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле.
И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.

Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.

https://www.youtube.com/watch?v=dtDmIxNNhiM

Так откуда растут ноги у этой самой, "Коррупции"? :D


Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие:
"Когда кто-то говорит о Честности, значит он хочет снять с тебя последние штаны!".

:lol: :lol: :lol:
Только бизес - ничего личного.
Вы правы.
УВЫ!
Но кино - это "кино", а я о клоунаде в живую, и это уже не "Кино".

Поэтому с безграмотными клоунами, в Украине никто общаться не хочет.
А за пределами, так вообще.
Противно смотреть порой, как малограмотныя, но являющиеся официальными Представителями Высших эшелонов Власти несут такую ересь, словно с рождения "Букваря" не видели. А о экономике, о "олихархах", о Промышленности .......
- Многострадальная и бедная Украина.
- Такой доли мы не заслуживаем.
Да, но за такой пост со ссылками и вступившими в силу "Законами" Украины - меня забанили!
Hotab так, тот и голову себе сорвал, о чём столько выложено.

Когда Велика Палата Верховного Суду выносит решение: - Это тогда мы были "такие", а теперь по Закону.
Дно уже не светит - мы упёрлись.
Вы простите меня, за прямой текст, чего-то сегодня, до обеда регулярно приходы тяжелого(не слышно исходящего) под Пески - Красногоровка. При чём, как в тире одиночными. На душе тоскливо...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:46

  Kudrjavuy написав:
  BIGor написав:budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності?

Жирный "+"
Хотя я бы просил модера удалить этот пост Будивельника.
О чём предыдущий пост.

Я би всю писанину цієї парочки видалив, вже котрий місяць засмічують гілку своїми розборками.
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  #<1 ... 7333733473357336
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