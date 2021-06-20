BIGor написав:budivelnik
навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності?
Де ви побачили комплекси неповноцінності?
Легше вже звинувачувати в нарцисизмі.
А по суті
Для того щоб щось зробити - треба розібратись в питаннях
а - що робимо
б - хто за що відповідає
Те що робимо ринок - тут якби розбіжностей немає
А от як і хто що - робить - тут прірва...Як виглядає ринок з точки зору людини
яка не продала навіть пачки насіння на ринку(тобто взагалі не приймала ніколи жодних дій в ринкових умовах
) і що це таке читає з гугля...Прийшов електрик Валенса, вигнав поганого можновладця генерала Ярузельського ,запросив хорошого можновладця професора Бальцеровича,який написав хороші закони, після чого умови створились самостійно( у нас умови не люди створюють, у нас умови вміють читати і як тільки хороший можновладець пише хорошими буквами - відразу створюються ринкові умови...)
Як все відбувалось насправді
Україна,1991, відділилась і вся промисловість в колапсі,звязки розірвані, умови ринково-капіталістичні,закони соціалістичні,світові ціни.....
Зібрались три куми Іван,Петро і Микола і зрозумівши що спасіння утопаючих,справа рук самих потопельників - почали себе спасати
Іван вирощує бульбу
Микола -свиней
Петро - рис
Років за 2-5 , навчились вони це робити настільки добре , що в них зявились залишки+кожному вже в горлі сидить його продукція.
Вирішили куми між собою поділитись..і тут бах
Якість життя виросла в три рази,адже кожен їв те що вирощував..а воно приїлось.
А тепер віддав трохи бульби за рис і ще трохи за мясо..і замість бульби вареної/пареної/смаженої/тушеної - отримав ще й плов, гуляш,і так далі...
Аж тут Держава зирк - куми щось добре живуть..подумала держава і видала закон
Те що самі зробили і самі зїли - мене не цікавить
А от те чим між собою ділитесь - давайте мені(Державі)30%...
Кумам робити нічого,а до різноманітності раціону вони вже звикли, прийшлось їм віддати 30% від того що обмінюють.
Держава в свою чергу під ці отримані 30% товарів-надрукувала грошенят..З одного боку інфляція, а з другого - ні,адже надурковані гроші забезпечені( та й в США роблять так само,друкують гроші,щоб Іран з Педерацією мав як свою нафту продавати)
Отже
Набили куми шлунки ,давай думати що ще покращити, і тут до них доходить а давай ще сильніше собі життя покращимо і створимо ще парочку закладів в яких ми собі будемо надавати послуги, і через ще 3-5 років...
Жінка Івана створила - кафешку
Жінка Петра створила - Перукарню
Жінка Миколи створла - стоматологічний кабінет...
Тепер куми їдять в ресторані( а не дома),стрижуться в перукарні( а не під горщик) , зуби лікують в стоматологічному кабінеті(а не привязують шнурочком до дверей щоб виравати)
Але ж і Держава не спить...на отримані послуги вимагає свої 30%..Покряхтіли куми і вирішили що треба щось робити,бо жити добре вже можна, але грошей не вистарчає...
Приймають рішення купити мотоплуги(трактори,комбайни)
Тут відразу й діти в пригоді стали
Діти Івана -завозять техніку з закордону
Діти Петра -створили сервісний центр по обслуговуванню
Діти Миколи виявились розумнішими,пішли з матеріального виробництва у віртуальне - тепер прродають страховки на урожай,техніку і так далі....
Держава ж плескає в долоні від щастя
З одного боку вона не напрягалась
З другого
Було три ефективних працівника і 9 нахлєбніків(три дружини і шестеро дітей)
А стало 9 тих хто платить податки....
Далі продовжувати пояснювати як все рухалось далі?
Зявився платоспроможний попит на житло - хтось почав більше будувати
Будівельники отримали гроші почали більше їсти....
Збудували м2 - ремонтники квартир бурно аплодують....
І ринок росте сам по собі, а Держава стриже купони у вигляді збору податків і емісії грошей....
І поки у нас ставка кредитна на купівлю житла буде вищою 3-4% - значить ні капіталу на руках,ні готових м2 - не вистарчає
Поки кредит на покупку авто буде 10-15% - значить і машин мало і грошей малувато
Тому розвиватись нам ще і розвиватись...
А Держава ні мікроринку зробила все що могла
ЄДИНИЙ ПОДАТОК
який вивів тих хто заробляє менше 200 000 доларів в рік з під фіскального,судового, міліцейського тиску...
Це хоч ясно?