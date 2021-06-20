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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7333733473357336 Додано: Пон 21 чер, 2021 13:10 Kudrjavuy Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции:

Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры

Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся?

Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах.

И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле.

И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.



Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.



https://www.youtube.com/watch?v=dtDmIxNNhiM



Так откуда растут ноги у этой самой, "Коррупции"?





Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие:

"Когда кто-то говорит о Честности, значит он хочет снять с тебя последние штаны!". Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся?Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах.И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле.И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.Так откуда растут ноги у этой самой, "Коррупции"?Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие:". Replay

Повідомлень: 2285 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 15:42 BIGor написав: budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності? навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності? Де ви побачили комплекси неповноцінності?

Легше вже звинувачувати в нарцисизмі.

А по суті

Для того щоб щось зробити - треба розібратись в питаннях

а - що робимо

б - хто за що відповідає

Те що робимо ринок - тут якби розбіжностей немає

А от як і хто що - робить - тут прірва...

Як виглядає ринок з точки зору людини яка не продала навіть пачки насіння на ринку(тобто взагалі не приймала ніколи жодних дій в ринкових умовах) і що це таке читає з гугля...

Прийшов електрик Валенса, вигнав поганого можновладця генерала Ярузельського ,запросив хорошого можновладця професора Бальцеровича,який написав хороші закони, після чого умови створились самостійно( у нас умови не люди створюють, у нас умови вміють читати і як тільки хороший можновладець пише хорошими буквами - відразу створюються ринкові умови...)



Як все відбувалось насправді

Україна,1991, відділилась і вся промисловість в колапсі,звязки розірвані, умови ринково-капіталістичні,закони соціалістичні,світові ціни.....

Зібрались три куми Іван,Петро і Микола і зрозумівши що спасіння утопаючих,справа рук самих потопельників - почали себе спасати

Іван вирощує бульбу

Микола -свиней

Петро - рис

Років за 2-5 , навчились вони це робити настільки добре , що в них зявились залишки+кожному вже в горлі сидить його продукція.

Вирішили куми між собою поділитись..і тут бах

Якість життя виросла в три рази,адже кожен їв те що вирощував..а воно приїлось.

А тепер віддав трохи бульби за рис і ще трохи за мясо..і замість бульби вареної/пареної/смаженої/тушеної - отримав ще й плов, гуляш,і так далі...

Аж тут Держава зирк - куми щось добре живуть..подумала держава і видала закон

Те що самі зробили і самі зїли - мене не цікавить

А от те чим між собою ділитесь - давайте мені(Державі)30%...

Кумам робити нічого,а до різноманітності раціону вони вже звикли, прийшлось їм віддати 30% від того що обмінюють.

Держава в свою чергу під ці отримані 30% товарів-надрукувала грошенят..З одного боку інфляція, а з другого - ні,адже надурковані гроші забезпечені( та й в США роблять так само,друкують гроші,щоб Іран з Педерацією мав як свою нафту продавати)

Отже

Набили куми шлунки ,давай думати що ще покращити, і тут до них доходить а давай ще сильніше собі життя покращимо і створимо ще парочку закладів в яких ми собі будемо надавати послуги, і через ще 3-5 років...

Жінка Івана створила - кафешку

Жінка Петра створила - Перукарню

Жінка Миколи створла - стоматологічний кабінет...

Тепер куми їдять в ресторані( а не дома),стрижуться в перукарні( а не під горщик) , зуби лікують в стоматологічному кабінеті(а не привязують шнурочком до дверей щоб виравати)

Але ж і Держава не спить...на отримані послуги вимагає свої 30%..Покряхтіли куми і вирішили що треба щось робити,бо жити добре вже можна, але грошей не вистарчає...

Приймають рішення купити мотоплуги(трактори,комбайни)

Тут відразу й діти в пригоді стали

Діти Івана -завозять техніку з закордону

Діти Петра -створили сервісний центр по обслуговуванню

Діти Миколи виявились розумнішими,пішли з матеріального виробництва у віртуальне - тепер прродають страховки на урожай,техніку і так далі....

Держава ж плескає в долоні від щастя

З одного боку вона не напрягалась

З другого

Було три ефективних працівника і 9 нахлєбніків(три дружини і шестеро дітей)

А стало 9 тих хто платить податки....



Далі продовжувати пояснювати як все рухалось далі?

Зявився платоспроможний попит на житло - хтось почав більше будувати

Будівельники отримали гроші почали більше їсти....

Збудували м2 - ремонтники квартир бурно аплодують....

І ринок росте сам по собі, а Держава стриже купони у вигляді збору податків і емісії грошей....

І поки у нас ставка кредитна на купівлю житла буде вищою 3-4% - значить ні капіталу на руках,ні готових м2 - не вистарчає

Поки кредит на покупку авто буде 10-15% - значить і машин мало і грошей малувато

Тому розвиватись нам ще і розвиватись...

А Держава ні мікроринку зробила все що могла

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

який вивів тих хто заробляє менше 200 000 доларів в рік з під фіскального,судового, міліцейського тиску...

Це хоч ясно? Де ви побачили комплекси неповноцінності?Легше вже звинувачувати в нарцисизмі.А по сутіДля того щоб щось зробити - треба розібратись в питанняха - що робимоб - хто за що відповідаєТе що робимо ринок - тут якби розбіжностей немаєА от як і хто що - робить - тут прірва...яка не продала навіть пачки насіння на ринку(тобто взагалі) і що це таке читає з гугля...Прийшов електрик Валенса, вигнав поганого можновладця генерала Ярузельського ,запросив хорошого можновладця професора Бальцеровича,який написав хороші закони, після чого умови створились самостійно( у нас умови не люди створюють, у нас умови вміють читати і як тільки хороший можновладець пише хорошими буквами - відразу створюються ринкові умови...)Україна,1991, відділилась і вся промисловість в колапсі,звязки розірвані, умови ринково-капіталістичні,закони соціалістичні,світові ціни.....Зібрались три куми Іван,Петро і Микола і зрозумівши що спасіння утопаючих,справа рук самих потопельників - почали себе спасатиІван вирощує бульбуМикола -свинейПетро - рисРоків за 2-5 , навчились вони це робити настільки добре , що в них зявились залишки+кожному вже в горлі сидить його продукція.Вирішили куми між собою поділитись..і тут бахЯкість життя виросла в три рази,адже кожен їв те що вирощував..а воно приїлось.А тепер віддав трохи бульби за рис і ще трохи за мясо..і замість бульби вареної/пареної/смаженої/тушеної - отримав ще й плов, гуляш,і так далі...Аж тут Держава зирк - куми щось добре живуть..подумала держава і видала законТе що самі зробили і самі зїли - мене не цікавитьА от те чим між собою ділитесь - давайте мені(Державі)30%...Кумам робити нічого,а до різноманітності раціону вони вже звикли, прийшлось їм віддати 30% від того що обмінюють.Держава в свою чергу під ці отримані 30% товарів-надрукувала грошенят..З одного боку інфляція, а з другого - ні,адже надурковані гроші забезпечені( та й в США роблять так само,друкують гроші,щоб Іран з Педерацією мав як свою нафту продавати)ОтжеНабили куми шлунки ,давай думати що ще покращити, і тут до них доходить а давай ще сильніше собі життя покращимо і створимо ще парочку закладів в яких ми собі будемо надавати послуги, і через ще 3-5 років...Жінка Івана створила - кафешкуЖінка Петра створила - ПерукарнюЖінка Миколи створла - стоматологічний кабінет...Тепер куми їдять в ресторані( а не дома),стрижуться в перукарні( а не під горщик) , зуби лікують в стоматологічному кабінеті(а не привязують шнурочком до дверей щоб виравати)Але ж і Держава не спить...на отримані послуги вимагає свої 30%..Покряхтіли куми і вирішили що треба щось робити,бо жити добре вже можна, але грошей не вистарчає...Приймають рішення купити мотоплуги(трактори,комбайни)Тут відразу й діти в пригоді сталиДіти Івана -завозять техніку з закордонуДіти Петра -створили сервісний центр по обслуговуваннюДіти Миколи виявились розумнішими,пішли з матеріального виробництва у віртуальне - тепер прродають страховки на урожай,техніку і так далі....Держава ж плескає в долоні від щастяЗ одного боку вона не напрягаласьЗ другогоБуло три ефективних працівника і 9 нахлєбніків(три дружини і шестеро дітей)А стало 9 тих хто платить податки....Далі продовжувати пояснювати як все рухалось далі?Зявився платоспроможний попит на житло - хтось почав більше будуватиБудівельники отримали гроші почали більше їсти....Збудували м2 - ремонтники квартир бурно аплодують....І ринок росте сам по собі, а Держава стриже купони у вигляді збору податків і емісії грошей....І поки у нас ставка кредитна на купівлю житла буде вищою 3-4% - значить ні капіталу на руках,ні готових м2 - не вистарчаєПоки кредит на покупку авто буде 10-15% - значить і машин мало і грошей малуватоТому розвиватись нам ще і розвиватись...А Держава ні мікроринку зробила все що моглаЄДИНИЙ ПОДАТОКякий вивів тих хто заробляє менше 200 000 доларів в рік з під фіскального,судового, міліцейського тиску...Це хоч ясно? budivelnik

Повідомлень: 24556 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 16:16 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Це хоч ясно? Це хоч ясно?

Якусь фантастичну саксесс-сторі наваяли, оце тіки ясно. Якусь фантастичну саксесс-сторі наваяли, оце тіки ясно. BIGor

Повідомлень: 4971 З нами з: 19.09.10 Подякував: 836 раз. Подякували: 1090 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 16:22 BIGor написав: budivelnik написав: Це хоч ясно? Це хоч ясно?

Якусь фантастичну саксесс-сторі наваяли, оце тіки ясно. Якусь фантастичну саксесс-сторі наваяли, оце тіки ясно.

В Україні немає бідних/не успішних, є ліниві.

Ти в якій категорії ? В Україні немає бідних/не успішних, є ліниві.Ти в якій категорії ? Ukrainian

Повідомлень: 9902 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 16:42 Ukrainian написав: В Україні немає бідних/не успішних, є ліниві.

Ти в якій категорії ? В Україні немає бідних/не успішних, є ліниві.Ти в якій категорії ?

Ошибаетесь.

Глубоко ошибаетесь, батенька!

В Украине существует узаконенная Сегрегация.

При чём именно на судебном уровне охраняется это "Право".

Именно тех баранов, что работают на Государство.

Т.Е лишение всех Прав Человека.

Права на жизнь.

Права на здоровье.

Права на жизнь в Правовом обществе.

И т.д. согласно статей Конституции Украины.

В том числе на оплату своего труда, что вынужждает такое количество соотечественников бежать из Украины даже в РФ, в Белоруссию официально за последние шесть лет сбежало более 200 000 Граждан Украины.

http://www.t.ks.ua/lukashenko-vydal-fey ... chernozema

"Миллионы украинцев стоят на западной границе, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем", – заявил нелегитимный глава соседней страны.

Увы, но это факт, хотя и утрированный - землю, торговцы чужими собаками продают оптом. Ошибаетесь.Глубоко ошибаетесь, батенька!В Украине существует узаконенная Сегрегация.При чём именно на судебном уровне охраняется это "Право".Именно тех баранов, что работают на Государство.Т.Е лишение всех Прав Человека.Права на жизнь.Права на здоровье.Права на жизнь в Правовом обществе.И т.д. согласно статей Конституции Украины.В том числе на оплату своего труда, что вынужждает такое количество соотечественников бежать из Украины даже в РФ, в Белоруссию официально за последние шесть лет сбежало более 200 000 Граждан Украины.Увы, но это факт, хотя и утрированный - землю, торговцы чужими собаками продают оптом. Kudrjavuy

Повідомлень: 8820 З нами з: 20.09.12 Подякував: 709 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7333733473357336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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