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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7333733473357336
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:10

Kudrjavuy Как другой пример в отношении сказанного в этом посте о Коррупции:
Именно по этой причине такие плохие дороги в Украине - это сверх выгодно нашей коррупции - на этом они зарабатывают. Именно с этой целью уничтожены автодоры

Коррупция, вот что это такое? Откуда она берётся?
Коррупция -как и Разруха "Булгаковская", она в головах.
И средств борьбы с ней, не так и много, на самом деле.
И корни коррупции, вот на самом нижнем уровне находятся.

Если Вы смотрели фильм "Слуга народа"(я не о партии), там была интересная сценка с Автодором.

https://www.youtube.com/watch?v=dtDmIxNNhiM

Так откуда растут ноги у этой самой, "Коррупции"? :D


Кстати, сам фильм -Прекрасен! Цитаты хорошие:
"Когда кто-то говорит о Честности, значит он хочет снять с тебя последние штаны!".
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:42

  BIGor написав:budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності?
Де ви побачили комплекси неповноцінності?
Легше вже звинувачувати в нарцисизмі.
А по суті
Для того щоб щось зробити - треба розібратись в питаннях
а - що робимо
б - хто за що відповідає
Те що робимо ринок - тут якби розбіжностей немає
А от як і хто що - робить - тут прірва...
Як виглядає ринок з точки зору людини яка не продала навіть пачки насіння на ринку(тобто взагалі не приймала ніколи жодних дій в ринкових умовах) і що це таке читає з гугля...
Прийшов електрик Валенса, вигнав поганого можновладця генерала Ярузельського ,запросив хорошого можновладця професора Бальцеровича,який написав хороші закони, після чого умови створились самостійно( у нас умови не люди створюють, у нас умови вміють читати і як тільки хороший можновладець пише хорошими буквами - відразу створюються ринкові умови...)

Як все відбувалось насправді
Україна,1991, відділилась і вся промисловість в колапсі,звязки розірвані, умови ринково-капіталістичні,закони соціалістичні,світові ціни.....
Зібрались три куми Іван,Петро і Микола і зрозумівши що спасіння утопаючих,справа рук самих потопельників - почали себе спасати
Іван вирощує бульбу
Микола -свиней
Петро - рис
Років за 2-5 , навчились вони це робити настільки добре , що в них зявились залишки+кожному вже в горлі сидить його продукція.
Вирішили куми між собою поділитись..і тут бах
Якість життя виросла в три рази,адже кожен їв те що вирощував..а воно приїлось.
А тепер віддав трохи бульби за рис і ще трохи за мясо..і замість бульби вареної/пареної/смаженої/тушеної - отримав ще й плов, гуляш,і так далі...
Аж тут Держава зирк - куми щось добре живуть..подумала держава і видала закон
Те що самі зробили і самі зїли - мене не цікавить
А от те чим між собою ділитесь - давайте мені(Державі)30%...
Кумам робити нічого,а до різноманітності раціону вони вже звикли, прийшлось їм віддати 30% від того що обмінюють.
Держава в свою чергу під ці отримані 30% товарів-надрукувала грошенят..З одного боку інфляція, а з другого - ні,адже надурковані гроші забезпечені( та й в США роблять так само,друкують гроші,щоб Іран з Педерацією мав як свою нафту продавати)
Отже
Набили куми шлунки ,давай думати що ще покращити, і тут до них доходить а давай ще сильніше собі життя покращимо і створимо ще парочку закладів в яких ми собі будемо надавати послуги, і через ще 3-5 років...
Жінка Івана створила - кафешку
Жінка Петра створила - Перукарню
Жінка Миколи створла - стоматологічний кабінет...
Тепер куми їдять в ресторані( а не дома),стрижуться в перукарні( а не під горщик) , зуби лікують в стоматологічному кабінеті(а не привязують шнурочком до дверей щоб виравати)
Але ж і Держава не спить...на отримані послуги вимагає свої 30%..Покряхтіли куми і вирішили що треба щось робити,бо жити добре вже можна, але грошей не вистарчає...
Приймають рішення купити мотоплуги(трактори,комбайни)
Тут відразу й діти в пригоді стали
Діти Івана -завозять техніку з закордону
Діти Петра -створили сервісний центр по обслуговуванню
Діти Миколи виявились розумнішими,пішли з матеріального виробництва у віртуальне - тепер прродають страховки на урожай,техніку і так далі....
Держава ж плескає в долоні від щастя
З одного боку вона не напрягалась
З другого
Було три ефективних працівника і 9 нахлєбніків(три дружини і шестеро дітей)
А стало 9 тих хто платить податки....

Далі продовжувати пояснювати як все рухалось далі?
Зявився платоспроможний попит на житло - хтось почав більше будувати
Будівельники отримали гроші почали більше їсти....
Збудували м2 - ремонтники квартир бурно аплодують....
І ринок росте сам по собі, а Держава стриже купони у вигляді збору податків і емісії грошей....
І поки у нас ставка кредитна на купівлю житла буде вищою 3-4% - значить ні капіталу на руках,ні готових м2 - не вистарчає
Поки кредит на покупку авто буде 10-15% - значить і машин мало і грошей малувато
Тому розвиватись нам ще і розвиватись...
А Держава ні мікроринку зробила все що могла
ЄДИНИЙ ПОДАТОК
який вивів тих хто заробляє менше 200 000 доларів в рік з під фіскального,судового, міліцейського тиску...
Це хоч ясно?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:16

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Це хоч ясно?

Якусь фантастичну саксесс-сторі наваяли, оце тіки ясно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:22

  BIGor написав:
  budivelnik написав:Це хоч ясно?

Якусь фантастичну саксесс-сторі наваяли, оце тіки ясно.

В Україні немає бідних/не успішних, є ліниві.
Ти в якій категорії ?
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:27

Re: Політичні дискусії

«Беспредел в Луганске покрывает Москва!» В России признали, что Кремль контролирует Донбасс

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:11

  Ukrainian написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Це хоч ясно?

Якусь фантастичну саксесс-сторі наваяли, оце тіки ясно.

В Україні немає бідних/не успішних, є ліниві.
Ти в якій категорії ?

Я виходить попадаю в ліниві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:37

Будівельник
* Не знаю як втовкти в голову пенсіонера.
Підприємців мало - бо в головах пересічного -підприємець це барига і спекулянт,якого треба розкуркулити і який хоч і має багато..але працює ще більше.* (С)

От звідки ти придумав оцю дурню???
От що ти несеш???
Отак всі твої аргументи робляться на отакій дурні.

Підприємця, який нормально працює, надає товар-послугу вже давно сприймають, як підприємця.
Шани нема, але й про розкуркулення не йде мова.
Тільки в маргиналів або в журналістів потролити аля Порошенко.

Люди зараз, якщо і обурються масово, то повному беспределу...

Тебе ж Puente запитував -- куди ти нових підприємців масово втулиш???
Чого не вистачає в попиті на ринку?
Масово.
Ще одного кахфе-магазину-сто-і т.д.?
Ті що є зворачиваються...
Я тобі посилання надав про динаміку кількості підприємців.
Нема значного росту і близько...

Ще раз запитую: ти своїх працівників затягти в підприємці не в змозі?
Син зрозумів, що не його це. Дівчата теж не йдуть цим шляхом.
Навіть в тебе суперпідприємця тільки один. Який тебе замінить.

Коли були 90-ті, то підприємничали майже усі. Навіть я кросівки "Адідас" продав))
Уяви не стакан насіння, а досить коштовні у той час кросівки.
Ти,якщо не знаєш, то не бреши.
Дохтори наук торгували.
Чому звернулися, перестали?
Тому що з розвитком ринку такої кількості нафіг не треба...

В нас мова про якість. Про розвиток.
А ти заладив про кількість.
Не хватає.

Перукарні на кожному кроці, ломбарди, ринки, магазинчики, всякі послуги тисячами...
Ти цифру підприжмців звідки береш?
А оці робітники, які працюють на підприємця,, не потрібні? Можна без них?
Наприклад, твої робітники.
Вони ж працюють в підприємництві!
Не в держакладі, не на держпідприємництві.
detroytred
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