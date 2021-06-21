Додано: Пон 21 чер, 2021 15:42

BIGor написав: budivelnik навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності? навіщо Ви це все сюди викладуєте? Комплекси неповноцінності?

Де ви побачили комплекси неповноцінності?Легше вже звинувачувати в нарцисизмі.А по сутіДля того щоб щось зробити - треба розібратись в питанняха - що робимоб - хто за що відповідаєТе що робимо ринок - тут якби розбіжностей немаєА от як і хто що - робить - тут прірва...яка не продала навіть пачки насіння на ринку(тобто взагалі) і що це таке читає з гугля...Прийшов електрик Валенса, вигнав поганого можновладця генерала Ярузельського ,запросив хорошого можновладця професора Бальцеровича,який написав хороші закони, після чого умови створились самостійно( у нас умови не люди створюють, у нас умови вміють читати і як тільки хороший можновладець пише хорошими буквами - відразу створюються ринкові умови...)Україна,1991, відділилась і вся промисловість в колапсі,звязки розірвані, умови ринково-капіталістичні,закони соціалістичні,світові ціни.....Зібрались три куми Іван,Петро і Микола і зрозумівши що спасіння утопаючих,справа рук самих потопельників - почали себе спасатиІван вирощує бульбуМикола -свинейПетро - рисРоків за 2-5 , навчились вони це робити настільки добре , що в них зявились залишки+кожному вже в горлі сидить його продукція.Вирішили куми між собою поділитись..і тут бахЯкість життя виросла в три рази,адже кожен їв те що вирощував..а воно приїлось.А тепер віддав трохи бульби за рис і ще трохи за мясо..і замість бульби вареної/пареної/смаженої/тушеної - отримав ще й плов, гуляш,і так далі...Аж тут Держава зирк - куми щось добре живуть..подумала держава і видала законТе що самі зробили і самі зїли - мене не цікавитьА от те чим між собою ділитесь - давайте мені(Державі)30%...Кумам робити нічого,а до різноманітності раціону вони вже звикли, прийшлось їм віддати 30% від того що обмінюють.Держава в свою чергу під ці отримані 30% товарів-надрукувала грошенят..З одного боку інфляція, а з другого - ні,адже надурковані гроші забезпечені( та й в США роблять так само,друкують гроші,щоб Іран з Педерацією мав як свою нафту продавати)ОтжеНабили куми шлунки ,давай думати що ще покращити, і тут до них доходить а давай ще сильніше собі життя покращимо і створимо ще парочку закладів в яких ми собі будемо надавати послуги, і через ще 3-5 років...Жінка Івана створила - кафешкуЖінка Петра створила - ПерукарнюЖінка Миколи створла - стоматологічний кабінет...Тепер куми їдять в ресторані( а не дома),стрижуться в перукарні( а не під горщик) , зуби лікують в стоматологічному кабінеті(а не привязують шнурочком до дверей щоб виравати)Але ж і Держава не спить...на отримані послуги вимагає свої 30%..Покряхтіли куми і вирішили що треба щось робити,бо жити добре вже можна, але грошей не вистарчає...Приймають рішення купити мотоплуги(трактори,комбайни)Тут відразу й діти в пригоді сталиДіти Івана -завозять техніку з закордонуДіти Петра -створили сервісний центр по обслуговуваннюДіти Миколи виявились розумнішими,пішли з матеріального виробництва у віртуальне - тепер прродають страховки на урожай,техніку і так далі....Держава ж плескає в долоні від щастяЗ одного боку вона не напрягаласьЗ другогоБуло три ефективних працівника і 9 нахлєбніків(три дружини і шестеро дітей)А стало 9 тих хто платить податки....Далі продовжувати пояснювати як все рухалось далі?Зявився платоспроможний попит на житло - хтось почав більше будуватиБудівельники отримали гроші почали більше їсти....Збудували м2 - ремонтники квартир бурно аплодують....І ринок росте сам по собі, а Держава стриже купони у вигляді збору податків і емісії грошей....І поки у нас ставка кредитна на купівлю житла буде вищою 3-4% - значить ні капіталу на руках,ні готових м2 - не вистарчаєПоки кредит на покупку авто буде 10-15% - значить і машин мало і грошей малуватоТому розвиватись нам ще і розвиватись...А Держава ні мікроринку зробила все що моглаЄДИНИЙ ПОДАТОКякий вивів тих хто заробляє менше 200 000 доларів в рік з під фіскального,судового, міліцейського тиску...Це хоч ясно?