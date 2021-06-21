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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7334733573367337 Додано: Пон 21 чер, 2021 22:04 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Якщо мені буде потрібно вивчити кафе, магазинчик, мікробудівництво і тещо, то от тоді прислухаюсь саме!!! до тебе!!! Якщо мені буде потрібно вивчити кафе, магазинчик, мікробудівництво і тещо, то от тоді прислухаюсь саме!!! до тебе!!!

1 Ти здурі думаєш що прочитавши когось -став розумнішим?

Так це не вірно

Ті хто повинні приймати рішення будуть слухати

а - таких як я,які створили ВВП на 30 млн грн за 30 років

б - першоджерела

А перекази пенсіонера з оповіданнями що він знає макроекономіку - їм до пятої точки

2 Ти коли останній раз був в кафе чи ресторані? ще за совка і на халяву?

З точки зору совка - сфера обслуговування у нас зашкалює

З точки зору ЄС у нас в 10 разів менше кафешок і в 5 разів менше автосервісів

Тому розширюватись ще є куди

3 Скільки там ВВП було створено в Україні за 30 років?

рік_________млрд доларів

1995 _____ 48,20

1996 _____ 44,50

1997 _____ 50,20

1998 _____ 41,90

1999 _____ 31,60

2000 _____ 31,30

2001 _____ 38,00

2002 _____ 42,40

2003 _____ 50,10

2004 _____ 64,90

2005 _____ 86,10

2006 _____ 107,80

2007 _____ 142,70

2008 _____ 179,90

2009 _____ 117,20

2010 _____ 136,00

2011 _____ 163,20

2012 _____ 175,80

2013 _____ 183,30

2014 _____ 133,50

2015 _____ 91,00

2016 _____ 93,30

2017 _____ 112,20

2018 _____ 130,80

2019 _____ 167,80

Всього _____ 2463,70

Так от,коли взяти тих хто багатший від мене( а таких я вважаю 5% ) і припустити що вони точно так само як і я створили за час діяльності по 1 млн доларів , то вийде

2 млн * 1 млн = 2000 млрд доларів

Порівняй це з ВВП - і йди куди подалі з своїми надутимо щоками. 1 Ти здурі думаєш що прочитавши когось -став розумнішим?Так це не вірноТі хто повинні приймати рішення будуть слухатиа - таких як я,які створили ВВП на 30 млн грн за 30 роківб - першоджерелаА перекази пенсіонера з оповіданнями що він знає макроекономіку - їм до пятої точки2 Ти коли останній раз був в кафе чи ресторані? ще за совка і на халяву?З точки зору совка - сфера обслуговування у нас зашкалюєЗ точки зору ЄС у нас в 10 разів менше кафешок і в 5 разів менше автосервісівТому розширюватись ще є куди3 Скільки там ВВП було створено в Україні за 30 років?рік_________млрд доларів1995 _____ 48,201996 _____ 44,501997 _____ 50,201998 _____ 41,901999 _____ 31,602000 _____ 31,302001 _____ 38,002002 _____ 42,402003 _____ 50,102004 _____ 64,902005 _____ 86,102006 _____ 107,802007 _____ 142,702008 _____ 179,902009 _____ 117,202010 _____ 136,002011 _____ 163,202012 _____ 175,802013 _____ 183,302014 _____ 133,502015 _____ 91,002016 _____ 93,302017 _____ 112,202018 _____ 130,802019 _____ 167,80Так от,коли взяти тих хто багатший від мене( а таких я вважаю 5% ) і припустити що вони точно так само як і я створили за час діяльності по 1 млн доларів , то вийде2 млн * 1 млн = 2000 млрд доларівПорівняй це з ВВП - і йди куди подалі з своїми надутимо щоками. budivelnik

Повідомлень: 24559 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 22:21 Успіх написав: Ну от ви одне одному хочете втлумачити "своє"))

А от просто - що можна зробити, щоб змінити ситуацію на краще?(мається на увазі в масштабах всієї країни)

- підприємці щось можуть зробити? - що саме?

- а пересічні? - що саме?

- чи тільки політики можуть щось зробити/змінити, але вони прогнили настільки, що від них змін на краще не дочекаємось?

То ж - що можна зробити/вдіяти? Ну от ви одне одному хочете втлумачити "своє"))А от просто - що можна зробити, щоб змінити ситуацію на краще?(мається на увазі в масштабах всієї країни)- підприємці щось можуть зробити? - що саме?- а пересічні? - що саме?- чи тільки політики можуть щось зробити/змінити, але вони прогнили настільки, що від них змін на краще не дочекаємось?То ж - що можна зробити/вдіяти? 1 Розподіл на підприємці/політики/пересічні - відсутній

Є громадяни України,кожен з яких повинен в першу чергу дбати про себе і свою сімю

Якщо таких буде 2 млн з 40млн -то виграють усі

2 Надути щоки і розказати про масло маслянисте - може будь-який дурень,навіть військовий пенсіонер.

Зрозуміти що багатство держави це багатство кожного окремого громадянина-цей пенсіонер зрозуміти не в стані

3 Думати якщо в СРСР який добре випускав танки і погано ковбасу - сфера обслуговування була розвинута - це треба бути повним ідіотом

В розвинутих країнах матеріальне виробництво становить 30% від ВВП а сфера обслуговування 70% від ВВП

Сказати що наш двірник потребує грантів від МВФ чи кредитів світового Банку для покращення якості надання послуг - це навіть психу в голову не прийде

Але нашому аполегету відповідальності можновладців - це в голову приходить і він вважає що погане підмітання чи якість страви в кафе чи ще щось - потребує спеціального законодавства

4 Те що він потрапив в класичну пропогандиську пастку(або сам є гвинтиком цієї машини) до нього не доходить..він просто закостенів...



Ще раз

У нас настільки не розвинута сфера послуг,що ми сьогодні нижче від Британії чи Франції зразка 1900 року.І для розвитку цієї сфери потрібно бажання нас самих...бо ми будемо свої примітивні послуги надавати своїм же громадянам,для яких навіть цей примітивізм є досягненням.

5 Держава не має ресурсів(власних)

Вона може тільки зібрати з нас

Тому коли я зробив на 1 млн доларів - то держава змогла з мене взяти на 0,1 млн...

А якщо дейтройт зробив за 30 років на 60 000 доларів? (стандартне подушове ВВП в Україні) - то з нього можна взяти тільки аналізи,та й то не якісні.

І хто винуватий що він такий бідний?

Я,який віддав Державі більше ніж Дейтройт створив?

І для кого треба створювати умови?

Забрати в мене і віддати Дейтройту?

Так він як просрав 60000, так і просре те додаткове що заберуть в мене, але я на кожну забрану в мене гривню - створю на 10 менше..і тому пересічні дейтройти програють.

Бо в мене заберуть 1 грн,їм віддадуть 1 грн, а на ринку стане на 10 гривень товарів менше...Тобто вони стануть ще біднішими,інфляція ще більша...зате справедливо і по Бальцеровичу

І останнє



МВФ , Світовий Банк і так далі не роздають мікрокредитів, тому їх не цікавить де харчується пересічний військовий пенсіонер, так само їх не хвилює ходить він в кіно чи збирає мукалатуру на пляшку...Вони дають кредити в мільярдах корпораціям, а для корпорацій потрібні інші закони ніж для мікропідприємців...

Але мікропідприєці створюють послуги для 99% населенні і складаються з цього населення

І якість/рівень послуг буде відповідати середньому рівню/якості потреб цього населення

Але ще класики на яких вчився наш замполіт казали

Від кожного по можливостям - кожному по потребам

Тобто класики думали що рівень можливостей відповідає рівню потреб

На жаль наші дурні,наслухавшись популістів вирішили розповісти що їх потреби повинні бути забезпечені так як в Європі..а те що їх можливості на рівні бантустану чи гондурасу - вони вирішили не згадувати. 1 Розподіл на підприємці/політики/пересічні - відсутнійЄ громадяни України,кожен з яких повинен в першу чергу дбати про себе і свою сімюЯкщо таких буде 2 млн з 40млн -то виграють усі2 Надути щоки і розказати про масло маслянисте - може будь-який дурень,навіть військовий пенсіонер.Зрозуміти що багатство держави це багатство кожного окремого громадянина-цей пенсіонер зрозуміти не в стані3 Думати якщо в СРСР який добре випускав танки і погано ковбасу - сфера обслуговування була розвинута - це треба бути повним ідіотомВ розвинутих країнах матеріальне виробництво становить 30% від ВВП а сфера обслуговування 70% від ВВПСказати що наш двірник потребує грантів від МВФ чи кредитів світового Банку для покращення якості надання послуг - це навіть психу в голову не прийдеАле нашому аполегету відповідальності можновладців - це в голову приходить і він вважає що погане підмітання чи якість страви в кафе чи ще щось - потребує спеціального законодавства4 Те що він потрапив в класичну пропогандиську пастку(або сам є гвинтиком цієї машини) до нього не доходить..він просто закостенів...Ще разУ нас настільки не розвинута сфера послуг,що ми сьогодні нижче від Британії чи Франції зразка 1900 року.І для розвитку цієї сфери потрібно бажання нас самих...бо ми будемо свої примітивні послуги надавати своїм же громадянам,для яких навіть цей примітивізм є досягненням.5 Держава не має ресурсів(власних)Вона може тільки зібрати з насТому коли я зробив на 1 млн доларів - то держава змогла з мене взяти на 0,1 млн...А якщо дейтройт зробив за 30 років на 60 000 доларів? (стандартне подушове ВВП в Україні) - то з нього можна взяти тільки аналізи,та й то не якісні.І хто винуватий що він такий бідний?Я,який віддав Державі більше ніж Дейтройт створив?І для кого треба створювати умови?Забрати в мене і віддати Дейтройту?Так він як просрав 60000, так і просре те додаткове що заберуть в мене, але я на кожну забрану в мене гривню - створю на 10 менше..і тому пересічні дейтройти програють.Бо в мене заберуть 1 грн,їм віддадуть 1 грн, а на ринку стане на 10 гривень товарів менше...Тобто вони стануть ще біднішими,інфляція ще більша...зате справедливо і по БальцеровичуІ останнєМВФ , Світовий Банк і так далі не роздають мікрокредитів, тому їх не цікавить де харчується пересічний військовий пенсіонер, так само їх не хвилює ходить він в кіно чи збирає мукалатуру на пляшку...Вони дають кредити в мільярдах корпораціям, а для корпорацій потрібні інші закони ніж для мікропідприємців...Але мікропідприєці створюють послуги для 99% населенні і складаються з цього населенняІ якість/рівень послуг буде відповідати середньому рівню/якості потреб цього населенняАле ще класики на яких вчився наш замполіт казалиВід кожного по можливостям - кожному по потребамТобто класики думали що рівень можливостей відповідає рівню потребНа жаль наші дурні,наслухавшись популістів вирішили розповісти що їх потреби повинні бути забезпечені так як в Європі..а те що їх можливості на рівні бантустану чи гондурасу - вони вирішили не згадувати. budivelnik

Повідомлень: 24559 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 22:31 Будівельник

Ти, що здурів?

Які мої перекази тим, хто приймає рішення?!



Я тобі переказує те, що вони говорять, пишуть. Ті, хто приймає рішення, ті, хто робив реформи.

Тобі. Бо ти їх не слухаєш. Ти генериш свою відсеб'ятіну з "з ларька".



Ну як там можна-то перекручувати?!

Розжовувую тобі вкотре: ти спростовуєш не мене, а от тих, на кого я посилаюся.

Починаючи з підручника по стосовно ВВП - сума цін не товарів, а доданих вартостей, і закінчуючи впливом умов в ринку на розвиток цього ринку.



Зрозумій, ти це. А не перекручуй.

В тебе ж єдиним аргументом для твоєї відсеб'ятини є -- я підприємець, я мільйонер, а ти ні.



Знов тебе запитую: чого твої! працівники, на яких ти маєш величезний вплив через постійні контакти і власний приклад, не йдуть в підприємці?

Совки і тещо?

З дітей чотирьох став тільки один.

А ти несеш відсеб'ятіну про зросте кількість підприжмців, тому що діти підприємців..., тому що совки...





Абетку економіки вивчи.

Кількість кафешок така, тому що попит на їх послугу такий.

А не тому що нікому їх збільшувати, розширювати.

Абетку. Підручник.



Твої мільйони лише свідчать, що навіть такий, як ти, може (має шанс!!! Ти тричі чи скільки банкротів?) заробити мільйони в бізнесі))

В принципі - це теж саме, що й ... стають генералами.

Звісно, що виключення. І там, і там)) Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 чер, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24350 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 22:41

*

Але ще класики на яких вчився наш замполіт казали

Від кожного по можливостям - кожному по потребам

Тобто класики думали що рівень можливостей відповідає рівню потреб* (с)

__________________________________

Не неси маячню, відсеб'ятіну.

Класики казали про можливості-потреби для розвитку рівня капіталізму?

Ні.

Так чого ти це сюди тулиш? Горбатого.



Розберись. Бо ти не розумієш можливості, здатність, по труду, по потребі.

Що коли кому.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ От_каждого_по_способностям,_каждому_по_потребностям



А потім нервуєш, коли тебе в абетку, в підручники, в елементарщину макають.



Зи. Знов за замполіта брехати почав. Тобто підсилювати аргументацію своєї маячні вже наявною прямою брехнею на особисту адресу.

5 куе і вчу тебе не брехати отак.

Це ж копійки для мільйонера. За навчання. Не бути брехуном.



Якщо ж не збрехав про замполіта, то я тобі 5 куе., тобто ти мене вчиш не брехати отак. БудівельникАле ще класики на яких вчився наш замполіт казалиВід кожного по можливостям - кожному по потребамТобто класики думали що рівень можливостей відповідає рівню потреб* (с)__________________________________Не неси маячню, відсеб'ятіну.Класики казали про можливості-потреби для розвитку рівня капіталізму?Ні.Так чого ти це сюди тулиш? Горбатого.Розберись. Бо ти не розумієш можливості, здатність, по труду, по потребі.Що коли кому.От_каждого_по_способностям,_каждому_по_потребностямА потім нервуєш, коли тебе в абетку, в підручники, в елементарщину макають.Зи. Знов за замполіта брехати почав. Тобто підсилювати аргументацію своєї маячні вже наявною прямою брехнею на особисту адресу.5 куе і вчу тебе не брехати отак.Це ж копійки для мільйонера. За навчання. Не бути брехуном.Якщо ж не збрехав про замполіта, то я тобі 5 куе., тобто ти мене вчиш не брехати отак. Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 чер, 2021 22:49, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24350 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 22:47 Финляндию опережаем, шансы на выход неплохие. Сборная России - стыд и позор так играть. Tegularius Повідомлень: 1558 З нами з: 11.02.14 Подякував: 207 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 22:50 detroytred написав: Знов тебе запитую: чого твої! працівники, на яких ти маєш величезний вплив через постійні контакти і власний приклад, не йдуть в підприємці? Знов тебе запитую: чого твої! працівники, на яких ти маєш величезний вплив через постійні контакти і власний приклад, не йдуть в підприємці? Я пропливу 50 м за 35-38 секунд

Ти ні - чому?

Ти ліворукий? чи неадекват? чи може просто ти коли я вчився плавати горілку глушив під парканом? Чи ти думаєш що для того щоб навчитись так плисти потрібні якісь спеціальні закони/тренери?

Я за 6 місяців , витрачаючи по 2 години в день,навчу твого сина(якщо він в тебе є і має середньостатистичне здоровя) і якщо в нього буде бажання - випливати з 1 хвилини,за рік з 50 секунд,за два з 40 секунд

Тобто єдине що потрібно це його бажання.

А якщо в нього ( чи моїх працівників) такого бажання нема?

Чому ти за свої 30 років праці не створив на 1 млн доларів ВВП? Ти в 20 разів дурніший? Чи в 20 разів ліворукіший від мене ? Чи ти світило,яке хоче розібратись в макроекономіці потребував спеціальних законів і стимулів для дого щоб досягнути мого рівня?

То чому не досяг - висновок - не хотів..бо тобі і так було добре

Тому й моїм продавцям, які працюють по часу так само як і я, по ефективності в 5 разів гірше від мене...добре отримувати 10000 грн/місяць..і в пятій точці вони бачили самовдосконалення і ризик..їм же такі як ти розсказали що

а - в них(продавців)не вийде

б - треба чекати поки будуть спеціально для них створені закони

в - і взагалі якщо послухати дейтройтів-то мана небесна сама звалиться,головне правильно обрати можновладця..



От вони обирають,живуть в 1,5 рази краще від тебе і в 10 разів бідніше(але не гірше) від мене

Чому в 10 разів бідніше - бо я маю в 10 разів більше коштів

Чому не в 10 разів гірше - бо 7 разів я вкладаю

І саме з таких як я і був створений сьогоднішній ринок

Тепер черга за моїми і твоїми дітьми

Мої будуть працювати( і вже працюють) і створять по 1 млн доларів ВВП кожен вже не за 30 років як їх тато, а за 15 років..

А твої? й далі будуть створювати середніх 2000 доларів в рік ВВП ? Я пропливу 50 м за 35-38 секундТи ні - чому?Ти ліворукий? чи неадекват? чи може просто ти коли я вчився плавати горілку глушив під парканом? Чи ти думаєш що для того щоб навчитись так плисти потрібні якісь спеціальні закони/тренери?Я за 6 місяців , витрачаючи по 2 години в день,навчу твого сина(якщо він в тебе є і має середньостатистичне здоровя) і якщо в нього буде бажання - випливати з 1 хвилини,за рік з 50 секунд,за два з 40 секундТобто єдине що потрібно це його бажання.А якщо в нього ( чи моїх працівників) такого бажання нема?Чому ти за свої 30 років праці не створив на 1 млн доларів ВВП? Ти в 20 разів дурніший? Чи в 20 разів ліворукіший від мене ? Чи ти світило,яке хоче розібратись в макроекономіці потребував спеціальних законів і стимулів для дого щоб досягнути мого рівня?То чому не досяг - висновок - не хотів..бо тобі і так було добреТому й моїм продавцям, які працюють по часу так само як і я, по ефективності в 5 разів гірше від мене...добре отримувати 10000 грн/місяць..і в пятій точці вони бачили самовдосконалення і ризик..їм же такі як ти розсказали щоа - в них(продавців)не вийдеб - треба чекати поки будуть спеціально для них створені законив - і взагалі якщо послухати дейтройтів-то мана небесна сама звалиться,головне правильно обрати можновладця..От вони обирають,живуть в 1,5 рази краще від тебе і в 10 разів бідніше(але не гірше) від менеЧому в 10 разів бідніше - бо я маю в 10 разів більше коштівЧому не в 10 разів гірше - бо 7 разів я вкладаюІ саме з таких як я і був створений сьогоднішній ринокТепер черга за моїми і твоїми дітьмиМої будуть працювати( і вже працюють) і створять по 1 млн доларів ВВП кожен вже не за 30 років як їх тато, а за 15 років..А твої? й далі будуть створювати середніх 2000 доларів в рік ВВП ? budivelnik

Повідомлень: 24559 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7334733573367337 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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