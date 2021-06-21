Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Якщо мені буде потрібно вивчити кафе, магазинчик, мікробудівництво і тещо, то от тоді прислухаюсь саме!!! до тебе!!!
1 Ти здурі думаєш що прочитавши когось -став розумнішим? Так це не вірно Ті хто повинні приймати рішення будуть слухати а - таких як я,які створили ВВП на 30 млн грн за 30 років б - першоджерела А перекази пенсіонера з оповіданнями що він знає макроекономіку - їм до пятої точки 2 Ти коли останній раз був в кафе чи ресторані? ще за совка і на халяву? З точки зору совка - сфера обслуговування у нас зашкалює З точки зору ЄС у нас в 10 разів менше кафешок і в 5 разів менше автосервісів Тому розширюватись ще є куди 3 Скільки там ВВП було створено в Україні за 30 років? рік_________млрд доларів 1995 _____ 48,20 1996 _____ 44,50 1997 _____ 50,20 1998 _____ 41,90 1999 _____ 31,60 2000 _____ 31,30 2001 _____ 38,00 2002 _____ 42,40 2003 _____ 50,10 2004 _____ 64,90 2005 _____ 86,10 2006 _____ 107,80 2007 _____ 142,70 2008 _____ 179,90 2009 _____ 117,20 2010 _____ 136,00 2011 _____ 163,20 2012 _____ 175,80 2013 _____ 183,30 2014 _____ 133,50 2015 _____ 91,00 2016 _____ 93,30 2017 _____ 112,20 2018 _____ 130,80 2019 _____ 167,80 Всього _____ 2463,70 Так от,коли взяти тих хто багатший від мене( а таких я вважаю 5% ) і припустити що вони точно так само як і я створили за час діяльності по 1 млн доларів , то вийде 2 млн * 1 млн = 2000 млрд доларів Порівняй це з ВВП - і йди куди подалі з своїми надутимо щоками.
Успіх написав:Ну от ви одне одному хочете втлумачити "своє")) А от просто - що можна зробити, щоб змінити ситуацію на краще?(мається на увазі в масштабах всієї країни) - підприємці щось можуть зробити? - що саме? - а пересічні? - що саме? - чи тільки політики можуть щось зробити/змінити, але вони прогнили настільки, що від них змін на краще не дочекаємось? То ж - що можна зробити/вдіяти?
1 Розподіл на підприємці/політики/пересічні - відсутній Є громадяни України,кожен з яких повинен в першу чергу дбати про себе і свою сімю Якщо таких буде 2 млн з 40млн -то виграють усі 2 Надути щоки і розказати про масло маслянисте - може будь-який дурень,навіть військовий пенсіонер. Зрозуміти що багатство держави це багатство кожного окремого громадянина-цей пенсіонер зрозуміти не в стані 3 Думати якщо в СРСР який добре випускав танки і погано ковбасу - сфера обслуговування була розвинута - це треба бути повним ідіотом В розвинутих країнах матеріальне виробництво становить 30% від ВВП а сфера обслуговування 70% від ВВП Сказати що наш двірник потребує грантів від МВФ чи кредитів світового Банку для покращення якості надання послуг - це навіть психу в голову не прийде Але нашому аполегету відповідальності можновладців - це в голову приходить і він вважає що погане підмітання чи якість страви в кафе чи ще щось - потребує спеціального законодавства 4 Те що він потрапив в класичну пропогандиську пастку(або сам є гвинтиком цієї машини) до нього не доходить..він просто закостенів...
Ще раз У нас настільки не розвинута сфера послуг,що ми сьогодні нижче від Британії чи Франції зразка 1900 року.І для розвитку цієї сфери потрібно бажання нас самих...бо ми будемо свої примітивні послуги надавати своїм же громадянам,для яких навіть цей примітивізм є досягненням. 5 Держава не має ресурсів(власних) Вона може тільки зібрати з нас Тому коли я зробив на 1 млн доларів - то держава змогла з мене взяти на 0,1 млн... А якщо дейтройт зробив за 30 років на 60 000 доларів? (стандартне подушове ВВП в Україні) - то з нього можна взяти тільки аналізи,та й то не якісні. І хто винуватий що він такий бідний? Я,який віддав Державі більше ніж Дейтройт створив? І для кого треба створювати умови? Забрати в мене і віддати Дейтройту? Так він як просрав 60000, так і просре те додаткове що заберуть в мене, але я на кожну забрану в мене гривню - створю на 10 менше..і тому пересічні дейтройти програють. Бо в мене заберуть 1 грн,їм віддадуть 1 грн, а на ринку стане на 10 гривень товарів менше...Тобто вони стануть ще біднішими,інфляція ще більша...зате справедливо і по Бальцеровичу І останнє
МВФ , Світовий Банк і так далі не роздають мікрокредитів, тому їх не цікавить де харчується пересічний військовий пенсіонер, так само їх не хвилює ходить він в кіно чи збирає мукалатуру на пляшку...Вони дають кредити в мільярдах корпораціям, а для корпорацій потрібні інші закони ніж для мікропідприємців... Але мікропідприєці створюють послуги для 99% населенні і складаються з цього населення І якість/рівень послуг буде відповідати середньому рівню/якості потреб цього населення Але ще класики на яких вчився наш замполіт казали Від кожного по можливостям - кожному по потребам Тобто класики думали що рівень можливостей відповідає рівню потреб На жаль наші дурні,наслухавшись популістів вирішили розповісти що їх потреби повинні бути забезпечені так як в Європі..а те що їх можливості на рівні бантустану чи гондурасу - вони вирішили не згадувати.
Будівельник Ти, що здурів? Які мої перекази тим, хто приймає рішення?!
Я тобі переказує те, що вони говорять, пишуть. Ті, хто приймає рішення, ті, хто робив реформи. Тобі. Бо ти їх не слухаєш. Ти генериш свою відсеб'ятіну з "з ларька".
Ну як там можна-то перекручувати?! Розжовувую тобі вкотре: ти спростовуєш не мене, а от тих, на кого я посилаюся. Починаючи з підручника по стосовно ВВП - сума цін не товарів, а доданих вартостей, і закінчуючи впливом умов в ринку на розвиток цього ринку.
Зрозумій, ти це. А не перекручуй. В тебе ж єдиним аргументом для твоєї відсеб'ятини є -- я підприємець, я мільйонер, а ти ні.
Знов тебе запитую: чого твої! працівники, на яких ти маєш величезний вплив через постійні контакти і власний приклад, не йдуть в підприємці? Совки і тещо? З дітей чотирьох став тільки один. А ти несеш відсеб'ятіну про зросте кількість підприжмців, тому що діти підприємців..., тому що совки...
Абетку економіки вивчи. Кількість кафешок така, тому що попит на їх послугу такий. А не тому що нікому їх збільшувати, розширювати. Абетку. Підручник.
Твої мільйони лише свідчать, що навіть такий, як ти, може (має шанс!!! Ти тричі чи скільки банкротів?) заробити мільйони в бізнесі)) В принципі - це теж саме, що й ... стають генералами. Звісно, що виключення. І там, і там))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 чер, 2021 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Будівельник * Але ще класики на яких вчився наш замполіт казали Від кожного по можливостям - кожному по потребам Тобто класики думали що рівень можливостей відповідає рівню потреб* (с) __________________________________ Не неси маячню, відсеб'ятіну. Класики казали про можливості-потреби для розвитку рівня капіталізму? Ні. Так чого ти це сюди тулиш? Горбатого.
Розберись. Бо ти не розумієш можливості, здатність, по труду, по потребі. Що коли кому. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/От_каждого_по_способностям,_каждому_по_потребностям
А потім нервуєш, коли тебе в абетку, в підручники, в елементарщину макають.
Зи. Знов за замполіта брехати почав. Тобто підсилювати аргументацію своєї маячні вже наявною прямою брехнею на особисту адресу. 5 куе і вчу тебе не брехати отак. Це ж копійки для мільйонера. За навчання. Не бути брехуном.
Якщо ж не збрехав про замполіта, то я тобі 5 куе., тобто ти мене вчиш не брехати отак.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 чер, 2021 22:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Знов тебе запитую: чого твої! працівники, на яких ти маєш величезний вплив через постійні контакти і власний приклад, не йдуть в підприємці?
Я пропливу 50 м за 35-38 секунд Ти ні - чому? Ти ліворукий? чи неадекват? чи може просто ти коли я вчився плавати горілку глушив під парканом? Чи ти думаєш що для того щоб навчитись так плисти потрібні якісь спеціальні закони/тренери? Я за 6 місяців , витрачаючи по 2 години в день,навчу твого сина(якщо він в тебе є і має середньостатистичне здоровя) і якщо в нього буде бажання - випливати з 1 хвилини,за рік з 50 секунд,за два з 40 секунд Тобто єдине що потрібно це його бажання. А якщо в нього ( чи моїх працівників) такого бажання нема? Чому ти за свої 30 років праці не створив на 1 млн доларів ВВП? Ти в 20 разів дурніший? Чи в 20 разів ліворукіший від мене ? Чи ти світило,яке хоче розібратись в макроекономіці потребував спеціальних законів і стимулів для дого щоб досягнути мого рівня? То чому не досяг - висновок - не хотів..бо тобі і так було добре Тому й моїм продавцям, які працюють по часу так само як і я, по ефективності в 5 разів гірше від мене...добре отримувати 10000 грн/місяць..і в пятій точці вони бачили самовдосконалення і ризик..їм же такі як ти розсказали що а - в них(продавців)не вийде б - треба чекати поки будуть спеціально для них створені закони в - і взагалі якщо послухати дейтройтів-то мана небесна сама звалиться,головне правильно обрати можновладця..
От вони обирають,живуть в 1,5 рази краще від тебе і в 10 разів бідніше(але не гірше) від мене Чому в 10 разів бідніше - бо я маю в 10 разів більше коштів Чому не в 10 разів гірше - бо 7 разів я вкладаю І саме з таких як я і був створений сьогоднішній ринок Тепер черга за моїми і твоїми дітьми Мої будуть працювати( і вже працюють) і створять по 1 млн доларів ВВП кожен вже не за 30 років як їх тато, а за 15 років.. А твої? й далі будуть створювати середніх 2000 доларів в рік ВВП ?