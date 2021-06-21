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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 чер, 2021 23:15
andrijk777 написав:
Ось наші зіграли слабо. Програли рівному супернику.
Статистика:
Украина нанесла 5 ударов по воротам соперника, Австрия - 18
После первого тайма вообще было 1-13.
В игре равных соперников такого не бывает (не должно быть). У австрияков почти все игроки играют в бундеслиге, какое уж там равенство.
После позорных ничьих с финнами и казахами в отборе ЧМ другого и не ожидал.
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Starikan
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Додано: Пон 21 чер, 2021 23:24
Starikan
Рівному згідно рейтингу ФІФА. Наші - 24 місце. Австрія - 23.
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andrijk777
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Додано: Пон 21 чер, 2021 23:24
С 3 места возможно выйдем на шведов. Не худший вариант. Вот с Италией, если бы выходили со 2-го - точно без шансов. Даже Франция и Германия сейчас предпочтительнее Италии
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Tegularius
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Додано: Пон 21 чер, 2021 23:27
Будівельник
Стоп!
Треба тільки бажання.
Бажання нема, бо наслухались..
Ти так вважаєш.
Але сам же вказуєш, що старший твій зрозумів, що це не його...
Яке ти мені закидаєш про за 30 років не створив на 1 млн. долл. ВВП?
Я що працював в цьому напрямку-галузі?
Хоча до речі, коли навчав туркменів, африканців, в'єтнамців, китайців, то вони платили валютою в казну. Скільки там моєї частини не скажу. Але навчання дороге. І групами.
Коли тебе клинить, точніше коли ти зриваєшся, ти починаєш овсім без усякої логіки генерити маячню...
Потім, якщо не візьмеш себе в руки, перейдеш на звичайні тупенькі образи.
Хоч раз сценарій зміни. Не переходьте далі.
Повертайся на початковий рівень. Пиши єралашики і арифметику. Будемо розбирати їх, цю відсеб'ятіну))
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detroytred
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Додано: Пон 21 чер, 2021 23:44
Tegularius
Можем і на Іспанців вийти. Поляки не слабо грають.
А можемо вийти і на Францію чи Німеччину.
З Італією згідний - проти них шансів рівно 0.
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andrijk777
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