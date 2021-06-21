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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7335733673377338 Додано: Пон 21 чер, 2021 23:15 andrijk777 написав: Ось наші зіграли слабо. Програли рівному супернику. Ось наші зіграли слабо. Програли рівному супернику.

Статистика: Украина нанесла 5 ударов по воротам соперника, Австрия - 18 После первого тайма вообще было 1-13.

В игре равных соперников такого не бывает (не должно быть). У австрияков почти все игроки играют в бундеслиге, какое уж там равенство.

После позорных ничьих с финнами и казахами в отборе ЧМ другого и не ожидал. Статистика:После первого тайма вообще было 1-13.В игре равных соперников такого не бывает (не должно быть). У австрияков почти все игроки играют в бундеслиге, какое уж там равенство.После позорных ничьих с финнами и казахами в отборе ЧМ другого и не ожидал. Starikan 2 Повідомлень: 18181 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 23:24 Starikan

Рівному згідно рейтингу ФІФА. Наші - 24 місце. Австрія - 23. andrijk777

Повідомлень: 3112 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 23:24 С 3 места возможно выйдем на шведов. Не худший вариант. Вот с Италией, если бы выходили со 2-го - точно без шансов. Даже Франция и Германия сейчас предпочтительнее Италии Tegularius Повідомлень: 1563 З нами з: 11.02.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 23:27 Будівельник

Стоп!

Треба тільки бажання.

Бажання нема, бо наслухались..



Ти так вважаєш.

Але сам же вказуєш, що старший твій зрозумів, що це не його...





Яке ти мені закидаєш про за 30 років не створив на 1 млн. долл. ВВП?

Я що працював в цьому напрямку-галузі?

Хоча до речі, коли навчав туркменів, африканців, в'єтнамців, китайців, то вони платили валютою в казну. Скільки там моєї частини не скажу. Але навчання дороге. І групами.



Коли тебе клинить, точніше коли ти зриваєшся, ти починаєш овсім без усякої логіки генерити маячню...



Потім, якщо не візьмеш себе в руки, перейдеш на звичайні тупенькі образи.

Хоч раз сценарій зміни. Не переходьте далі.

Повертайся на початковий рівень. Пиши єралашики і арифметику. Будемо розбирати їх, цю відсеб'ятіну)) detroytred

Повідомлень: 24353 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 23:44 Tegularius

Можем і на Іспанців вийти. Поляки не слабо грають.

А можемо вийти і на Францію чи Німеччину.

З Італією згідний - проти них шансів рівно 0. andrijk777

Повідомлень: 3112 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 00:32 Starikan У австрияков почти все игроки играют в бундеслиге, какое уж там равенство.

Не согласен.

Против голландцев, украинцы - показали неплохую игру.

А вот против Австрии, количество ошибок - зашкаливало.

Неточные передачи, просто страх мяч потерять и поэтому, желание от него поскорее избавиться.

Шевченко был Очень недоволен, видно прекрасно.

Австрия - не та команда, которой надо проигрывать!



Скорее всего, Ответственность в этой игре, стала тяжким грузом для футболистов.



Поддержка трибун?

Я не знаю, но имею право на личное мнение(по Конституции)!

Бой в барабаны - Занадто. Наоборот давит на мозги, страх нагоняет!



Я к тому, что вот такая Сверхактивная поддержка болельщиков, с другой стороны, Требует Ответственности от Игроков!

Но, если Игрок не будет Рисковать, он не сможет Победить!

"Кто не Рискует - тот не пьёт шампанское!"



А как тут рисковать, если такой "Бой барабанный"! Промахнёшься, ещё после матча забьют насмерть...



Матч Украины против голандцев - очень понравился, хотя и проиграли!

Но Старались и временами, показывали Крутую игру!

Потому.. что матч был Первый, уже было нечего терять(проигрывали 0-2) стали играть раскованно и быстро сравняли счёт!

Вывод?

Психологи не сработали нормально плюс "чую" давление Сверху(небось из Рады звонили, Перемоги требовали)! Не согласен.Против голландцев, украинцы - показали неплохую игру.А вот против Австрии, количество ошибок - зашкаливало.Неточные передачи, просто страх мяч потерять и поэтому, желание от него поскорее избавиться.Шевченко был Очень недоволен, видно прекрасно.Австрия - не та команда, которой надо проигрывать!Скорее всего, Ответственность в этой игре, стала тяжким грузом для футболистов.Поддержка трибун?Я не знаю, но имею право на личное мнение(по Конституции)!Бой в барабаны - Занадто. Наоборот давит на мозги, страх нагоняет!Я к тому, что вот такая Сверхактивная поддержка болельщиков, с другой стороны, Требует Ответственности от Игроков!Но, если Игрок не будет Рисковать, он не сможет Победить!А как тут рисковать, если такой "Бой барабанный"! Промахнёшься, ещё после матча забьют насмерть...Потому.. что матч был Первый, уже было нечего терять(проигрывали 0-2) стали играть раскованно и быстро сравняли счёт!Вывод? Востаннє редагувалось Replay в Вів 22 чер, 2021 00:44, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2288 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 00:42 pesikot В России признали, что Кремль контролирует Донбасс

Вроде бы все об этом знают! Никто и не скрывает.

Байден, не скрывает, что США контроллируют Украину, т.к. все "стандарты НАТО" и "кредиты МВФ" -это оттуда.

Тут есть другая проблема, "Минские договорённости" на котрых Байден настаивает и естественно Меркель и компани.

Выполнение "Минска" -для Украины неприемлемо, т.к. уравняются в правах и сепары и Герои.

После визита Зеленского в США, станет ясно, что будет дальше.

То, что США не собирается воевать с Россией, уже всем понятно.

У америкосов - основная проблема - Китай! Рост Китая, если честно - потрясает, они реально становятся Экономикой номер один в мире!

Притом, коммунистической экономикой, а это уже опасно.



Место Украины в этом "переделе мира" - непонятно.

Намудрили. Меня не спросили. Вроде бы все об этом знают! Никто и не скрывает.Байден, не скрывает, что США контроллируют Украину, т.к. все "стандарты НАТО" и "кредиты МВФ" -это оттуда.Выполнение "Минска" -для Украины неприемлемо, т.к. уравняются в правах и сепары и Герои.После визита Зеленского в США, станет ясно, что будет дальше.То, что США не собирается воевать с Россией, уже всем понятно.У америкосов - основная проблема - Китай! Рост Китая, если честно - потрясает, они реально становятся Экономикой номер один в мире!Притом, коммунистической экономикой, а это уже опасно.Место Украины в этом "переделе мира" - непонятно.Намудрили. Меня не спросили. Replay

Повідомлень: 2288 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 07:38 Replay

Більш іформативним є не офіційні інтерв'ю гравців, тренерів і т.д.

А оті рідкісні, відверті.



Так от, коли ти граєш і граєш, і в тебе це ... гра, контракт з клубом, то оці всі тиск стадіону, керівництва, відповідальність до лампочки.

Як роботи майже, професійно, механічно.



Да і взагалі спортсмени ... постійні фізнавантаження, інтерес - спорт і загальні спокуси.

Які там хвилювання, відповідальність і тещо.



Вдалося -- добре. Оди собі про ось такі ми.

Не вдалося -- ну що ж, так сталося, причин море.



Звісно ІМХО. Але коли в деяких передачах промайнують відвертості, то ... безбашенні прості хлопці.

В принципі такими й треба бути, щоб постійно тримати фізичні наднавантеження.



Ну може новачки переживають, да й то виключення. detroytred

Повідомлень: 24353 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7335733673377338 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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