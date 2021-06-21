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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 чер, 2021 23:15
andrijk777 написав:
Ось наші зіграли слабо. Програли рівному супернику.
Статистика:
Украина нанесла 5 ударов по воротам соперника, Австрия - 18
После первого тайма вообще было 1-13.
В игре равных соперников такого не бывает (не должно быть). У австрияков почти все игроки играют в бундеслиге, какое уж там равенство.
После позорных ничьих с финнами и казахами в отборе ЧМ другого и не ожидал.
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Starikan
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Додано: Пон 21 чер, 2021 23:24
Starikan
Рівному згідно рейтингу ФІФА. Наші - 24 місце. Австрія - 23.
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andrijk777
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Додано: Пон 21 чер, 2021 23:24
С 3 места возможно выйдем на шведов. Не худший вариант. Вот с Италией, если бы выходили со 2-го - точно без шансов. Даже Франция и Германия сейчас предпочтительнее Италии
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Tegularius
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Додано: Пон 21 чер, 2021 23:27
Будівельник
Стоп!
Треба тільки бажання.
Бажання нема, бо наслухались..
Ти так вважаєш.
Але сам же вказуєш, що старший твій зрозумів, що це не його...
Яке ти мені закидаєш про за 30 років не створив на 1 млн. долл. ВВП?
Я що працював в цьому напрямку-галузі?
Хоча до речі, коли навчав туркменів, африканців, в'єтнамців, китайців, то вони платили валютою в казну. Скільки там моєї частини не скажу. Але навчання дороге. І групами.
Коли тебе клинить, точніше коли ти зриваєшся, ти починаєш овсім без усякої логіки генерити маячню...
Потім, якщо не візьмеш себе в руки, перейдеш на звичайні тупенькі образи.
Хоч раз сценарій зміни. Не переходьте далі.
Повертайся на початковий рівень. Пиши єралашики і арифметику. Будемо розбирати їх, цю відсеб'ятіну))
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detroytred
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Додано: Пон 21 чер, 2021 23:44
Tegularius
Можем і на Іспанців вийти. Поляки не слабо грають.
А можемо вийти і на Францію чи Німеччину.
З Італією згідний - проти них шансів рівно 0.
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andrijk777
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:32
Starikan У австрияков почти все игроки играют в бундеслиге, какое уж там равенство.
Не согласен.
Против голландцев, украинцы - показали неплохую игру.
А вот против Австрии, количество ошибок - зашкаливало.
Неточные передачи, просто страх мяч потерять и поэтому, желание от него поскорее избавиться.
Шевченко был Очень недоволен, видно прекрасно.
Австрия - не та команда, которой надо проигрывать!
Скорее всего, Ответственность в этой игре, стала тяжким грузом для футболистов.
Поддержка трибун?
Я не знаю, но имею право на личное мнение(по Конституции)!
Бой в барабаны - Занадто. Наоборот давит на мозги, страх нагоняет!
Я к тому, что вот такая Сверхактивная поддержка болельщиков, с другой стороны, Требует Ответственности от Игроков!
Но, если Игрок не будет Рисковать, он не сможет Победить!"Кто не Рискует - тот не пьёт шампанское!"
А как тут рисковать, если такой "Бой барабанный"! Промахнёшься, ещё после матча забьют насмерть... Матч Украины против голандцев - очень понравился, хотя и проиграли!
Но Старались и временами, показывали Крутую игру!
Потому.. что матч был Первый, уже было нечего терять(проигрывали 0-2) стали играть раскованно и быстро сравняли счёт!
Вывод?
Психологи не сработали нормально плюс "чую" давление Сверху(небось из Рады звонили, Перемоги требовали)!
Востаннє редагувалось Replay
в Вів 22 чер, 2021 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 00:42
pesikot В России признали, что Кремль контролирует Донбасс
Вроде бы все об этом знают! Никто и не скрывает.
Байден, не скрывает, что США контроллируют Украину, т.к. все "стандарты НАТО" и "кредиты МВФ" -это оттуда.Тут есть другая проблема, "Минские договорённости" на котрых Байден настаивает и естественно Меркель и компани.
Выполнение "Минска" -для Украины неприемлемо, т.к. уравняются в правах и сепары и Герои.
После визита Зеленского в США, станет ясно, что будет дальше.
То, что США не собирается воевать с Россией, уже всем понятно.
У америкосов - основная проблема - Китай! Рост Китая, если честно - потрясает, они реально становятся Экономикой номер один в мире!
Притом, коммунистической экономикой, а это уже опасно.
Место Украины в этом "переделе мира" - непонятно.
Намудрили. Меня не спросили.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:38
Replay
Більш іформативним є не офіційні інтерв'ю гравців, тренерів і т.д.
А оті рідкісні, відверті.
Так от, коли ти граєш і граєш, і в тебе це ... гра, контракт з клубом, то оці всі тиск стадіону, керівництва, відповідальність до лампочки.
Як роботи майже, професійно, механічно.
Да і взагалі спортсмени ... постійні фізнавантаження, інтерес - спорт і загальні спокуси.
Які там хвилювання, відповідальність і тещо.
Вдалося -- добре. Оди собі про ось такі ми.
Не вдалося -- ну що ж, так сталося, причин море.
Звісно ІМХО. Але коли в деяких передачах промайнують відвертості, то ... безбашенні прості хлопці.
В принципі такими й треба бути, щоб постійно тримати фізичні наднавантеження.
Ну може новачки переживають, да й то виключення.
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detroytred
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Додано: Вів 22 чер, 2021 09:46
detroytred написав:
Пиши єралашики і арифметику. Будемо розбирати їх, цю відсеб'ятіну))
Я використовую твою тупість для просування реальних данних
Тобі цього зрозуміти не дано..тому ти мені цікавий.
Отже ще раз табличка
1995 - 100 разів * 10 доларів = 1000
2000 - 80 разів * 30 доларів=2400
2005 - 50 разів *
2010 - 25 разів * 200 доларів=5000
2015 - 10 разів
2020 - 7 разів * 400 доларів = 2800
В 1990 зарплата становила 2-3 долара______в розвинутих країнах 600____300разів
В 2000 платив продавцям 20-30 доларів____в розвинутих країнах 1000___50 разів
В 2010 платив продавцям 200 доларів______в розвинутих країнах 2000___10разів
В 2021 плачу продавцям 400 доларів_______в розвинутих країнах 3000___7разів
Ці данні чітко показують такий критерій якПремія за ризик....
Чим більша різниця між середньостатистичним і підприємцем, тим гірші умови для підприємця....
І це так, адже в
1995 році я брав кредити під 10%...в місяць у валюті(бо в гривнях взагалі не кредитували)
В 2021 році в мене 400 000 грн під 0% річних
До 2000 року я платив податків в рази менше ніж різним там охоронним організаціям...
Зараз не офіційні платежі становлять менше 10% від офіційних.
Отже умови для зайняття підприємництвом кардинально покращились в кращу сторону, але з іншого боку зменшилась премія за ризик(бо ризик впав)
По тому чого мене не повторюють працівники чи старший син
З старшим все просто
Він високооплачуваний найманий працівник, хоча я вважаю що як підприємець він міг би заробляти більше..але в нього інша думка і він свій час цінує вище ніж недоотримані кошти.
Тому він заробляючи менше від мене - зараз дивиться Євро на трибунах Європейських стадіонів..а я по телевізору.Хто правий - покаже час, хоча співвідношення затрати праці до отриманного результату - у нас однакові.
Я просто маю більше відповідальності.
Може він і правий і тоді коли його не буде цікавити вільний час він може більше цього часу почне приділяти роботі?
А зараз може робити те на що заробив.
По моїм працівникам
Так найтупішому повинно бути ясно
Я виграв економічні змагання у 95% населення України.В цих 95% входять і мої працвники.
Але і заявляти що мій приклад нічого не навчив - це кривити душею
Я знаю як мінімум 4 осіб,які працюючи 15-20 років тому різними найнятими торговими агентами,які продавали мені пиво/жувачки...які зараз мають свої бізнеси
Двоє мають в оренді по кілька торгових точок
Один має свою гуртівню
Ще один співорганізатор компанії з статутним капіталом в 50 млн+легальним оборотом в 50 млн грн в рік ( скільки там з цих 50 млн - його, я не цікавився) , але враховуючи що
а - не менше 10-20%
б - він молодший від мене на 20 років
Значить він виграв в мене економічні змагання.
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