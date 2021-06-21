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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7336733773387339> Додано: Пон 21 чер, 2021 23:15 andrijk777 написав: Ось наші зіграли слабо. Програли рівному супернику. Ось наші зіграли слабо. Програли рівному супернику.

Статистика: Украина нанесла 5 ударов по воротам соперника, Австрия - 18 После первого тайма вообще было 1-13.

В игре равных соперников такого не бывает (не должно быть). У австрияков почти все игроки играют в бундеслиге, какое уж там равенство.

После позорных ничьих с финнами и казахами в отборе ЧМ другого и не ожидал. Статистика:После первого тайма вообще было 1-13.В игре равных соперников такого не бывает (не должно быть). У австрияков почти все игроки играют в бундеслиге, какое уж там равенство.После позорных ничьих с финнами и казахами в отборе ЧМ другого и не ожидал. Starikan 2 Повідомлень: 18181 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 23:24 Starikan

Рівному згідно рейтингу ФІФА. Наші - 24 місце. Австрія - 23. andrijk777

Повідомлень: 3112 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 23:24 С 3 места возможно выйдем на шведов. Не худший вариант. Вот с Италией, если бы выходили со 2-го - точно без шансов. Даже Франция и Германия сейчас предпочтительнее Италии Tegularius Повідомлень: 1563 З нами з: 11.02.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 23:27 Будівельник

Стоп!

Треба тільки бажання.

Бажання нема, бо наслухались..



Ти так вважаєш.

Але сам же вказуєш, що старший твій зрозумів, що це не його...





Яке ти мені закидаєш про за 30 років не створив на 1 млн. долл. ВВП?

Я що працював в цьому напрямку-галузі?

Хоча до речі, коли навчав туркменів, африканців, в'єтнамців, китайців, то вони платили валютою в казну. Скільки там моєї частини не скажу. Але навчання дороге. І групами.



Коли тебе клинить, точніше коли ти зриваєшся, ти починаєш овсім без усякої логіки генерити маячню...



Потім, якщо не візьмеш себе в руки, перейдеш на звичайні тупенькі образи.

Хоч раз сценарій зміни. Не переходьте далі.

Повертайся на початковий рівень. Пиши єралашики і арифметику. Будемо розбирати їх, цю відсеб'ятіну)) detroytred

Повідомлень: 24353 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 23:44 Tegularius

Можем і на Іспанців вийти. Поляки не слабо грають.

А можемо вийти і на Францію чи Німеччину.

З Італією згідний - проти них шансів рівно 0. andrijk777

Повідомлень: 3112 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 00:32 Starikan У австрияков почти все игроки играют в бундеслиге, какое уж там равенство.

Не согласен.

Против голландцев, украинцы - показали неплохую игру.

А вот против Австрии, количество ошибок - зашкаливало.

Неточные передачи, просто страх мяч потерять и поэтому, желание от него поскорее избавиться.

Шевченко был Очень недоволен, видно прекрасно.

Австрия - не та команда, которой надо проигрывать!



Скорее всего, Ответственность в этой игре, стала тяжким грузом для футболистов.



Поддержка трибун?

Я не знаю, но имею право на личное мнение(по Конституции)!

Бой в барабаны - Занадто. Наоборот давит на мозги, страх нагоняет!



Я к тому, что вот такая Сверхактивная поддержка болельщиков, с другой стороны, Требует Ответственности от Игроков!

Но, если Игрок не будет Рисковать, он не сможет Победить!

"Кто не Рискует - тот не пьёт шампанское!"



А как тут рисковать, если такой "Бой барабанный"! Промахнёшься, ещё после матча забьют насмерть...



Матч Украины против голандцев - очень понравился, хотя и проиграли!

Но Старались и временами, показывали Крутую игру!

Потому.. что матч был Первый, уже было нечего терять(проигрывали 0-2) стали играть раскованно и быстро сравняли счёт!

Вывод?

Психологи не сработали нормально плюс "чую" давление Сверху(небось из Рады звонили, Перемоги требовали)! Не согласен.Против голландцев, украинцы - показали неплохую игру.А вот против Австрии, количество ошибок - зашкаливало.Неточные передачи, просто страх мяч потерять и поэтому, желание от него поскорее избавиться.Шевченко был Очень недоволен, видно прекрасно.Австрия - не та команда, которой надо проигрывать!Скорее всего, Ответственность в этой игре, стала тяжким грузом для футболистов.Поддержка трибун?Я не знаю, но имею право на личное мнение(по Конституции)!Бой в барабаны - Занадто. Наоборот давит на мозги, страх нагоняет!Я к тому, что вот такая Сверхактивная поддержка болельщиков, с другой стороны, Требует Ответственности от Игроков!Но, если Игрок не будет Рисковать, он не сможет Победить!А как тут рисковать, если такой "Бой барабанный"! Промахнёшься, ещё после матча забьют насмерть...Потому.. что матч был Первый, уже было нечего терять(проигрывали 0-2) стали играть раскованно и быстро сравняли счёт!Вывод? Востаннє редагувалось Replay в Вів 22 чер, 2021 00:44, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2288 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 00:42 pesikot В России признали, что Кремль контролирует Донбасс

Вроде бы все об этом знают! Никто и не скрывает.

Байден, не скрывает, что США контроллируют Украину, т.к. все "стандарты НАТО" и "кредиты МВФ" -это оттуда.

Тут есть другая проблема, "Минские договорённости" на котрых Байден настаивает и естественно Меркель и компани.

Выполнение "Минска" -для Украины неприемлемо, т.к. уравняются в правах и сепары и Герои.

После визита Зеленского в США, станет ясно, что будет дальше.

То, что США не собирается воевать с Россией, уже всем понятно.

У америкосов - основная проблема - Китай! Рост Китая, если честно - потрясает, они реально становятся Экономикой номер один в мире!

Притом, коммунистической экономикой, а это уже опасно.



Место Украины в этом "переделе мира" - непонятно.

Намудрили. Меня не спросили. Вроде бы все об этом знают! Никто и не скрывает.Байден, не скрывает, что США контроллируют Украину, т.к. все "стандарты НАТО" и "кредиты МВФ" -это оттуда.Выполнение "Минска" -для Украины неприемлемо, т.к. уравняются в правах и сепары и Герои.После визита Зеленского в США, станет ясно, что будет дальше.То, что США не собирается воевать с Россией, уже всем понятно.У америкосов - основная проблема - Китай! Рост Китая, если честно - потрясает, они реально становятся Экономикой номер один в мире!Притом, коммунистической экономикой, а это уже опасно.Место Украины в этом "переделе мира" - непонятно.Намудрили. Меня не спросили. Replay

Повідомлень: 2288 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 07:38 Replay

Більш іформативним є не офіційні інтерв'ю гравців, тренерів і т.д.

А оті рідкісні, відверті.



Так от, коли ти граєш і граєш, і в тебе це ... гра, контракт з клубом, то оці всі тиск стадіону, керівництва, відповідальність до лампочки.

Як роботи майже, професійно, механічно.



Да і взагалі спортсмени ... постійні фізнавантаження, інтерес - спорт і загальні спокуси.

Які там хвилювання, відповідальність і тещо.



Вдалося -- добре. Оди собі про ось такі ми.

Не вдалося -- ну що ж, так сталося, причин море.



Звісно ІМХО. Але коли в деяких передачах промайнують відвертості, то ... безбашенні прості хлопці.

В принципі такими й треба бути, щоб постійно тримати фізичні наднавантеження.



Ну може новачки переживають, да й то виключення. detroytred

Повідомлень: 24353 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 09:46 політекономія підроиємництва detroytred написав: Пиши єралашики і арифметику. Будемо розбирати їх, цю відсеб'ятіну)) Пиши єралашики і арифметику. Будемо розбирати їх, цю відсеб'ятіну)) Я використовую твою тупість для просування реальних данних

Тобі цього зрозуміти не дано..тому ти мені цікавий.

Отже ще раз табличка

1995 - 100 разів * 10 доларів = 1000

2000 - 80 разів * 30 доларів = 2400

2005 - 50 разів *

2010 - 25 разів * 200 доларів = 5000

2015 - 10 разів

2020 - 7 разів * 400 доларів = 2800



В 1990 зарплата становила 2-3 долара ______в розвинутих країнах 600____300разів

В 2000 платив продавцям 20-30 доларів ____в розвинутих країнах 1000___50 разів

В 2010 платив продавцям 200 доларів ______в розвинутих країнах 2000___10разів

В 2021 плачу продавцям 400 доларів _______в розвинутих країнах 3000___7разів Ці данні чітко показують такий критерій як

Премія за ризик....

Чим більша різниця між середньостатистичним і підприємцем, тим гірші умови для підприємця....

І це так, адже в

1995 році я брав кредити під 10%...в місяць у валюті(бо в гривнях взагалі не кредитували)

В 2021 році в мене 400 000 грн під 0% річних

До 2000 року я платив податків в рази менше ніж різним там охоронним організаціям...

Зараз не офіційні платежі становлять менше 10% від офіційних.

Отже умови для зайняття підприємництвом кардинально покращились в кращу сторону, але з іншого боку зменшилась премія за ризик(бо ризик впав)



По тому чого мене не повторюють працівники чи старший син

З старшим все просто

Він високооплачуваний найманий працівник, хоча я вважаю що як підприємець він міг би заробляти більше..але в нього інша думка і він свій час цінує вище ніж недоотримані кошти.

Тому він заробляючи менше від мене - зараз дивиться Євро на трибунах Європейських стадіонів..а я по телевізору.Хто правий - покаже час, хоча співвідношення затрати праці до отриманного результату - у нас однакові.

Я просто маю більше відповідальності.

Може він і правий і тоді коли його не буде цікавити вільний час він може більше цього часу почне приділяти роботі?

А зараз може робити те на що заробив.

По моїм працівникам

Так найтупішому повинно бути ясно

Я виграв економічні змагання у 95% населення України.В цих 95% входять і мої працвники.

Але і заявляти що мій приклад нічого не навчив - це кривити душею

Я знаю як мінімум 4 осіб,які працюючи 15-20 років тому різними найнятими торговими агентами,які продавали мені пиво/жувачки...які зараз мають свої бізнеси

Двоє мають в оренді по кілька торгових точок

Один має свою гуртівню

Ще один співорганізатор компанії з статутним капіталом в 50 млн+легальним оборотом в 50 млн грн в рік ( скільки там з цих 50 млн - його, я не цікавився) , але враховуючи що

а - не менше 10-20%

б - він молодший від мене на 20 років

Значить він виграв в мене економічні змагання. Я використовую твою тупість для просування реальних даннихТобі цього зрозуміти не дано..тому ти мені цікавий.Отже ще раз табличкаЦі данні чітко показують такий критерій якЧим більша різниця між середньостатистичним і підприємцем, тим гірші умови для підприємця....І це так, адже в1995 році я брав кредити під 10%...в місяць у валюті(бо в гривнях взагалі не кредитували)В 2021 році в мене 400 000 грн підДо 2000 року я платив податків в рази менше ніж різним там охоронним організаціям...Зараз не офіційні платежі становлять менше 10% від офіційних.Отже умови для зайняття підприємництвом кардинально покращились в кращу сторону, але з іншого боку зменшилась премія за ризик(бо ризик впав)З старшим все простоВін високооплачуваний найманий працівник, хоча я вважаю що як підприємець він міг би заробляти більше..але в нього інша думка і він свій час цінує вище ніж недоотримані кошти.Тому він заробляючи менше від мене - зараз дивиться Євро на трибунах Європейських стадіонів..а я по телевізору.Хто правий - покаже час, хоча співвідношення затрати праці до отриманного результату - у нас однакові.Я просто маю більше відповідальності.Може він і правий і тоді коли його не буде цікавити вільний час він може більше цього часу почне приділяти роботі?А зараз може робити те на що заробив.По моїм працівникамТак найтупішому повинно бути ясноЯ виграв економічні змагання у 95% населення України.В цих 95% входять і мої працвники.Але і заявляти що мій приклад нічого не навчив - це кривити душеюЯ знаю як мінімум 4 осіб,які працюючи 15-20 років тому різними найнятими торговими агентами,які продавали мені пиво/жувачки...які зараз мають свої бізнесиДвоє мають в оренді по кілька торгових точокОдин має свою гуртівнюЩе один співорганізатор компанії з статутним капіталом в 50 млн+легальним оборотом в 50 млн грн в рік ( скільки там з цих 50 млн - його, я не цікавився) , але враховуючи щоа - не менше 10-20%б - він молодший від мене на 20 роківЗначить він виграв в мене економічні змагання. budivelnik

Повідомлень: 24560 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 09:57 Re: Політичні дискусії

В Ольгино наконец-то научились правильно писать "в Украине". Даже вывели это в топ твитера vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4518 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1022 раз. Подякували: 613 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7336733773387339> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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