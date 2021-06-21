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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7336733773387339
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:19

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2021 році в мене 400 000 грн під 0%

А як таке може бути в Україні?
Ні, ну я розумію, що можуть дати вам трохи нижчий %, ніж "загальний" - але щоб під нуль?
Чи це не в банку, а в "приватних організаціях"?
- і все одно - який їм з цього зиск?
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:57

  Успіх написав:
  budivelnik написав:2021 році в мене 400 000 грн під 0%

А як таке може бути в Україні?
Ні, ну я розумію, що можуть дати вам трохи нижчий %, ніж "загальний" - але щоб під нуль?
Чи це не в банку, а в "приватних організаціях"?
- і все одно - який їм з цього зиск?

Под "реализацию", или официальная обналичка
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