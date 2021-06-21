А як таке може бути в Україні?
Ні, ну я розумію, що можуть дати вам трохи нижчий %, ніж "загальний" - але щоб під нуль?
Чи це не в банку, а в "приватних організаціях"?
- і все одно - який їм з цього зиск?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:19
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:57
Под "реализацию", или официальная обналичка
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