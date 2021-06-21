А як таке може бути в Україні?
Ні, ну я розумію, що можуть дати вам трохи нижчий %, ніж "загальний" - але щоб під нуль?
Чи це не в банку, а в "приватних організаціях"?
- і все одно - який їм з цього зиск?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:19
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 22 чер, 2021 10:57
Под "реализацию", или официальная обналичка
Додано: Вів 22 чер, 2021 11:34
Replay Проти Нідерландів грали непогано, але голи - це чисте везіння.
Обидва голи - повезло. За 90 хвилин, крім голів вони нічого серйозного не створили.
Якби таке ж везіння було з Австрією, рахунок був би 2-1 на нашу користь.
А взагалі, ми дещо переоцінюємо нашу збірну(як і Україну в цілому). Аршавін сказав просто геніальну фразу: "Ваші очікування - це ваші проблеми".
Достатньо коректним є порівняння з Росією в цьому питанні. Те що ми виступили краще - чим не досягнення?
Додано: Вів 22 чер, 2021 11:43
Красиво жить не запретишь.
А можно и с Маями.
Главное, что бы по понятиям колядовали.
Додано: Вів 22 чер, 2021 12:05
Хорошая цитата:
По факту, на сегодня, выгодополучателей искать не долго, того, что этот "План" навязан в Украине. И если раньше, по факту "проблем не было"(на бытовом уровне это не то), то теперь трудно представить, что нас ожидает:
Этих, клоунов необходимо убирать срочно от Органов Государственной Власти Украины и стирать память о из злодеяниях.
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