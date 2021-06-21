Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:2021 році в мене 400 000 грн під 0%
А як таке може бути в Україні? Ні, ну я розумію, що можуть дати вам трохи нижчий %, ніж "загальний" - але щоб під нуль? Чи це не в банку, а в "приватних організаціях"? - і все одно - який їм з цього зиск?
budivelnik написав:2021 році в мене 400 000 грн під 0%
А як таке може бути в Україні? Ні, ну я розумію, що можуть дати вам трохи нижчий %, ніж "загальний" - але щоб під нуль? Чи це не в банку, а в "приватних організаціях"? - і все одно - який їм з цього зиск?
Replay Проти Нідерландів грали непогано, але голи - це чисте везіння. Обидва голи - повезло. За 90 хвилин, крім голів вони нічого серйозного не створили. Якби таке ж везіння було з Австрією, рахунок був би 2-1 на нашу користь. А взагалі, ми дещо переоцінюємо нашу збірну(як і Україну в цілому). Аршавін сказав просто геніальну фразу: "Ваші очікування - це ваші проблеми". Достатньо коректним є порівняння з Росією в цьому питанні. Те що ми виступили краще - чим не досягнення?
В связи с последним в 1942 году возник даже скандал. На оккупированной украинской территории кто-то из немецких чиновников начал блокировать поставки противозачаточных средств - под предлогом, что "недочеловекам" не нужны медикаменты.
Об этом стало известно Гитлеру, и он сильно рассердился. Итогом стало письмо его соратника Мартина Бормана в адрес Розенберга. В нем говорится, что славянам нужно давать сколько угодно противозачаточных средств. А также изложены взгляды фюрера в целом на будущее Украины.
Зацитируем этот небольшой, но очень показательный документ из восьми пунктов. Украинцы в нем определяются эпитетом "так называемые".
"Многоуважаемый партейгеноссе Розенберг!
По поручению фюрера я довожу до Вашего сведения его пожелание, чтобы Вы соблюдали и проводили в жизнь в политике на оккупированных восточных территориях следующие принципы.
1. Мы можем быть только заинтересованы в том, чтобы сокращать прирост населения оккупированных восточных областей путем абортов. Немецкие юристы ни в коем случае не должны препятствовать этому. По мнению фюрера, следует разрешить на оккупированных восточных территориях широкую торговлю предохранительными средствами. Ибо мы нисколько не заинтересованы в том, чтобы ненемецкое население размножалось.
2. Опасность, что население оккупированных восточных областей будет размножаться сильнее, чем раньше, очень велика, ибо само собою понятно, его благоустроенность пока намного лучше. Именно поэтому мы должны принять необходимые меры против размножения ненемецкого населения.
3. Поэтому ни в коем случае не следует вводить немецкое обслуживание для местного населения оккупированных восточных областей. Например, ни при каких условиях не должны производиться прививки и другие оздоровительные мероприятия для ненемецкого населения.
4. Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать местное население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму.
5. Ни в коем случае мы не должны какими бы то ни было мероприятиями развивать у местного населения чувства превосходства! Необходимо делать как раз обратное!
6. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести для обучения латинский шрифт.
7. Немцы должны быть обязательно удалены из украинских городов. Даже размещение их в бараках вне городов лучше, чем поселение внутри городов! Ни в коем случае не следует строить русские (украинские) города или благоустраивать их, ибо местное население не должно иметь более высокого жизненного уровня.
Немцы будут жить в заново построенных городах и деревнях, строго изолированных от русского (украинского) населения. Поэтому дома, строящиеся для немцев, не должны быть похожи на русские (украинские). Мазанки, соломенные крыши и т.д. для немцев исключаются.
8. На коренной территории империи, подчеркнул фюрер, слишком многие вещи регламентированы законом. Этого мы ни в коем случае не должны практиковать в оккупированных восточных областях. Для местного населения не следует издавать слишком много законов: здесь надо обязательно ограничиться самым необходимым. Немецкая администрация должна быть поэтому небольшой. Областному комиссару надлежит работать с местными старостами. Ни в коем случае не следует создавать единого украинского правления на уровне генерального комиссариата или даже рейхскомиссариата".
По факту, на сегодня, выгодополучателей искать не долго, того, что этот "План" навязан в Украине. И если раньше, по факту "проблем не было"(на бытовом уровне это не то), то теперь трудно представить, что нас ожидает: https://strana.ua/news/339820-vjatrovic ... tizmu.html
budivelnik написав:2021 році в мене 400 000 грн під 0%
А як таке може бути в Україні? Ні, ну я розумію, що можуть дати вам трохи нижчий %, ніж "загальний" - але щоб під нуль? Чи це не в банку, а в "приватних організаціях"? - і все одно - який їм з цього зиск?
Офіційно в жодній книжці Бендукідзе чи Бальцеровича - таких варіантів не має. Реально , працюючі в реальному ринку і тримаючи руку на пульсі - таке можна отримати. При чому банкам це не вигідно..але тільки в порівнянні зі мною(або такими як я - а нас навіть не тисячі), але використовуючи ті самі алгоритми як і зі мною - банки на мільйонах заробляють 50-60% річних.... Все просто Маючи парочку карточок з кешбеками і кредитними лімітами і в 0,3 млн і використовуючи 0,2 млн в місяць на закупку необхідних для роботи товарів, отримуючи чистими 1% кешбеку=0,2 млн під мінус 12% річних І взявши в лізинг авто під 12% річних(все гамузом+бонусом відшкодування ПДВ на всю суму вартості авто) виходить що користуєшся банківськими коштами в розмірі 0,4 млн грн місяць безкоштовно+0,1 млн відшкодування ПДВ.
andrijk777 написав:Replay Проти Нідерландів грали непогано, але голи - це чисте везіння. Обидва голи - повезло. За 90 хвилин, крім голів вони нічого серйозного не створили. Якби таке ж везіння було з Австрією, рахунок був би 2-1 на нашу користь. А взагалі, ми дещо переоцінюємо нашу збірну(як і Україну в цілому). Аршавін сказав просто геніальну фразу: "Ваші очікування - це ваші проблеми". Достатньо коректним є порівняння з Росією в цьому питанні. Те що ми виступили краще - чим не досягнення?
та ладно, Россия вообще стыд-позор, колхозники какие-то, второй гол - не знаю как назвать, один вратарь молодец, но увы, в поле не воин, была бы сборная СНГ - 100% было бы преобладание нащих футболистов
кстати, показатель - Краснодар, за который он играет, деньгами не бедствует, но деньги дают за дело, а не просто от Газпрома, и вот результат
Востаннє редагувалось cohan в Вів 22 чер, 2021 15:42, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:2021 році в мене 400 000 грн під 0%
А як таке може бути в Україні? Ні, ну я розумію, що можуть дати вам трохи нижчий %, ніж "загальний" - але щоб під нуль? Чи це не в банку, а в "приватних організаціях"? - і все одно - який їм з цього зиск?
Офіційно в жодній книжці Бендукідзе чи Бальцеровича - таких варіантів не має. Реально , працюючі в реальному ринку і тримаючи руку на пульсі - таке можна отримати. При чому банкам це не вигідно..але тільки в порівнянні зі мною(або такими як я - а нас навіть не тисячі), але використовуючи ті самі алгоритми як і зі мною - банки на мільйонах заробляють 50-60% річних.... Все просто Маючи парочку карточок з кешбеками і кредитними лімітами і в 0,3 млн і використовуючи 0,2 млн в місяць на закупку необхідних для роботи товарів, отримуючи чистими 1% кешбеку=0,2 млн під мінус 12% річних І взявши в лізинг авто під 12% річних(все гамузом+бонусом відшкодування ПДВ на всю суму вартості авто) виходить що користуєшся банківськими коштами в розмірі 0,4 млн грн місяць безкоштовно+0,1 млн відшкодування ПДВ.
Ну, раз так - тоді і моя тема не повинна виглядати кумедною у ваших очах! Але ви над нею чомусь хі-хікаєте Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! Тим більше, що зараз можна взяти в правексі іпотеку під 10%(ефективна ставка ~11,5%) Але, звичайно що не брати перший-попавший на очі об'єкт! (ну і бажано його розділити на студії)
budivelnik Очень жаль. Но без сути изложенного другим будет невозможно даже переварить "о чём речь". Или зачем такое количество БУКАфф.
................................................................................... В банановом государстве ... Но как ни странно Мы с Вами - Добре друг дружку розуміємо. От ті, хто нами торгує, та розділяє - ні.