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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:32
Ще більше податків зубожілим лохам від новітніх лібертаріанців.
Мабуть знову десь Порошенко нашкодив.
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:59
Будівельник
Ти поясни, що просуваєш-то, тугувато-тупуватий кепочевидність (про те, що в порівнянні з отими 90-ми ризики впали. Що розвиток ринку відбувається. Що кредити, кешбеки)
І головне кому просуваєш?
1. От бачиш, для сина свого ти знайшов пояснення, чому він не став підприємцем.
Чого ж ти голосив, що інші повинні в підприємці йти, а не йдуть, бо совки, ліниві і тещо?!
І тому ринок повільно розвивається, бо кількість підприємців мала.
Я ж тебе для цього і запитував, щоб показати твоє дурне обгрунтування наслідками совка, лінью.
2. " Так найтупішому повинно бути ясно
Я виграв економічні змагання у 95% населення України.В цих 95% входять і мої працвники." (С)
Ну ти і тупий. Про яку участь 95% населення в економічних змаганнях ти верзеш?
Твої працівники з тобою не змагалися. Я з тобою не змагався. Лікар з тобою не змагався. І т.д.
Економічно змагалися з тобою тільки твої конкуренти. Все.
Що а маячня? 4 людини, які продавали тобі пиво-жуйки, як приклад?))
Да мова про твоїх працівників, які дуже тісно з тобою співпрацюють...
І твою пісню про алгоритм і змінити оточуючих... і так кожен... і тоді будуть зміни.
Тобто твоє ноу-хау по зміні. Відсеб'ятіна від Будівельника.
А ти, підприємець з величезним досвідом і непаганим результатом, навіть своїх працівників не в змозі в підприємці подати.
Зрозумів тепер, як я тобі доказую помилковість твоїх думок.
Прикладами, як ти їх сам спростовуєш.
Сам.
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:20
Вкладчик1234
У меня, "под рукой", Доктор Исторических наук - молодой.
Грамотный и ... (это можно объяснить старым работникам КГБ, лицам ромской национальности, большим мошенникам,) - с "аристократическими замашками" - далёк от реальности общества, в котором он живёт. Вернее разуверился, что что-то реально возможно ИЗМЕНИТЬ.
К педагогике, или историческим наукам, работам по формированию Новейшей Истории, археологии(хотя край более, чем богат, не изученной Историей) - не имеет отношения, при чём не по своей прихоти.
Превратился в обыкновенного коммивояжера, торгующего перспективными, но по сути далёкими от обыденности идеями.
Только бы не "выгореть".
- Хотя бы за гранты.
В прошлом и депутатство, и работа в СМИ, и....
- А Вы о "Математике", и о тех, кто составлял эти тесты.
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:28
Re: Політичні дискусії
И всё же, на сегодня это самая страшная "Новость" большой политики для Украины:
Из разряда от Зе и клоунов на самокатах: "банановой стране" космические технологии не нужны!
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