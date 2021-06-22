Додано: Вів 22 чер, 2021 19:59

Будівельник

Ти поясни, що просуваєш-то, тугувато-тупуватий кепочевидність (про те, що в порівнянні з отими 90-ми ризики впали. Що розвиток ринку відбувається. Що кредити, кешбеки)

І головне кому просуваєш?



1. От бачиш, для сина свого ти знайшов пояснення, чому він не став підприємцем.

Чого ж ти голосив, що інші повинні в підприємці йти, а не йдуть, бо совки, ліниві і тещо?!

І тому ринок повільно розвивається, бо кількість підприємців мала.

Я ж тебе для цього і запитував, щоб показати твоє дурне обгрунтування наслідками совка, лінью.



2. " Так найтупішому повинно бути ясно

Я виграв економічні змагання у 95% населення України.В цих 95% входять і мої працвники." (С)



Ну ти і тупий. Про яку участь 95% населення в економічних змаганнях ти верзеш?

Твої працівники з тобою не змагалися. Я з тобою не змагався. Лікар з тобою не змагався. І т.д.

Економічно змагалися з тобою тільки твої конкуренти. Все.



Що а маячня? 4 людини, які продавали тобі пиво-жуйки, як приклад?))

Да мова про твоїх працівників, які дуже тісно з тобою співпрацюють...

І твою пісню про алгоритм і змінити оточуючих... і так кожен... і тоді будуть зміни.

Тобто твоє ноу-хау по зміні. Відсеб'ятіна від Будівельника.

А ти, підприємець з величезним досвідом і непаганим результатом, навіть своїх працівників не в змозі в підприємці подати.



Зрозумів тепер, як я тобі доказую помилковість твоїх думок.

Прикладами, як ти їх сам спростовуєш.

Сам.