Додано: Вів 22 чер, 2021 21:23

Будівельник

1. Так кому ти просуваєш-то свої)) думки?))

2. От тільки що було 95% + 5% успішніших у економічному змаганні, а от тепер враз -- і совки не приймають участі.

В тебе продавці, всл, вчителі, і т.д. - совки?

Чи аби приліпити дурню опоненту.



3. Так я тобі, тугому, одразу ж вказав, що ті, хто головне - можуть стати підприємцями, ті й ними стають. В залежності від умов в ринку.

Краще умови - більше лине, гірші - менше.

А ти учора яку поему на це співав? Негадати-макнути?

Про бажання. Кепочвидість))



4. Ти хоч знаєш скільки отримує на моїй посаді?

Тоді чого зі стелі впевнено тулиш про 50% від зп твого простого продавця?

І до чого твій тупий вимір досягнень в моїй галузі з продавцями?!

Я тебе скільки про це запитую, а ти знов і знов вимірюєш в грошах і підприємця і службовця.



5. Ти зовсім неграмотний?

Я тобі кажу про сприятливі для розвитку ринку умови, а ти - про однакові умови для всіх.

Ти слова і суть розумієш?

Якщо навіть для несильного будуть сприятливі умови, то для сильного вони будуть ще сприятливішими.



6. Кепочвидість - про оформлення для відбілювання кешу.

Мова була про дійсно підприємців.



7. Ти тупий? Я вже разів 5 тобі пояснював, що макає тебе в твої помилки наявні. Елементарні, наявні. Навіть з підручників.



І якщо я наголошую думку, яка заперечує твою, то беру цю думку від дійсно шевченків в економіці.



А ти мало того, що ніяк на Шевченка не тягнеш, то ще наважуєшся з ларька спокійно нести свою н

глупу відсеб'ятіну по більш-менш глибоким питанням.

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Зи. По буквах поясню: я з шевченками не спорю, а вивчаю, що вони кажуть.

Але якщо спорив би, то аргументував думками інших шевченків.

Тобто можу спростовувати думки Фридмана думками Кейнса.



А твої єралашики і відсеб'ятіну спростовую навіть підручниками

Ну і також думками визнаних економістів.