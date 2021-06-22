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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:32
Ще більше податків зубожілим лохам від новітніх лібертаріанців.
Мабуть знову десь Порошенко нашкодив.
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:59
Будівельник
Ти поясни, що просуваєш-то, тугувато-тупуватий кепочевидність (про те, що в порівнянні з отими 90-ми ризики впали. Що розвиток ринку відбувається. Що кредити, кешбеки)
І головне кому просуваєш?
1. От бачиш, для сина свого ти знайшов пояснення, чому він не став підприємцем.
Чого ж ти голосив, що інші повинні в підприємці йти, а не йдуть, бо совки, ліниві і тещо?!
І тому ринок повільно розвивається, бо кількість підприємців мала.
Я ж тебе для цього і запитував, щоб показати твоє дурне обгрунтування наслідками совка, лінью.
2. " Так найтупішому повинно бути ясно
Я виграв економічні змагання у 95% населення України.В цих 95% входять і мої працвники." (С)
Ну ти і тупий. Про яку участь 95% населення в економічних змаганнях ти верзеш?
Твої працівники з тобою не змагалися. Я з тобою не змагався. Лікар з тобою не змагався. І т.д.
Економічно змагалися з тобою тільки твої конкуренти. Все.
Що а маячня? 4 людини, які продавали тобі пиво-жуйки, як приклад?))
Да мова про твоїх працівників, які дуже тісно з тобою співпрацюють...
І твою пісню про алгоритм і змінити оточуючих... і так кожен... і тоді будуть зміни.
Тобто твоє ноу-хау по зміні. Відсеб'ятіна від Будівельника.
А ти, підприємець з величезним досвідом і непаганим результатом, навіть своїх працівників не в змозі в підприємці подати.
Зрозумів тепер, як я тобі доказую помилковість твоїх думок.
Прикладами, як ти їх сам спростовуєш.
Сам.
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:20
Вкладчик1234
У меня, "под рукой", Доктор Исторических наук - молодой.
Грамотный и ... (это можно объяснить старым работникам КГБ, лицам ромской национальности, большим мошенникам,) - с "аристократическими замашками" - далёк от реальности общества, в котором он живёт. Вернее разуверился, что что-то реально возможно ИЗМЕНИТЬ.
К педагогике, или историческим наукам, работам по формированию Новейшей Истории, археологии(хотя край более, чем богат, не изученной Историей) - не имеет отношения, при чём не по своей прихоти.
Превратился в обыкновенного коммивояжера, торгующего перспективными, но по сути далёкими от обыденности идеями.
Только бы не "выгореть".
- Хотя бы за гранты.
В прошлом и депутатство, и работа в СМИ, и....
- А Вы о "Математике", и о тех, кто составлял эти тесты.
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:28
Re: Політичні дискусії
И всё же, на сегодня это самая страшная "Новость" большой политики для Украины:
Из разряда от Зе и клоунов на самокатах: "банановой стране" космические технологии не нужны!
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:48
Совки по суті не можуть приймати участь в змаганні.
Вони люблять копирсатись в кориті які їм насипали.
1 Я ніде не писав що всі повинні стати підприємцями.
Ті хто можуть ними стати - дай бог щоб 1 з 10
2 При цьому навіть якщо 1 з 10 стане..і розвине свій бізнес хоча б до 5-ти найнятих - це вже буде успіх
3 Ти був в армії, а став не генералом а старшим куди пошлють з зарплатою 50% від зарплати мого простого продавця.
Подумай про свої досягнення,перш ніж досягнення інших критикувати
4 Конкуренція,як ринковий рушій - тільки тоді працює,коли хтось виграє,хтось програє
Всі можуть тільки програти - і совок це наочно показав.
Передові ідеї
Великі мислителі..а 70 років як гімно в ополонці побарахтались - і розвалились, а все тому що хотіли однакових умов для всіх.
5 Про кількість підприємців
Ти досліджував зміни умов праці на Єдиному податку?
Там змінили верхню межу з квітня 2020 року
група_____було______стало
1 гр_____0,3 млн____1 млн
2 гр_____1,5 млн____5 млн
3 гр_____5 млн______7 млн
Для тебе ці цифри - китайська грамота, бо ні в Бендукідзе ні в Бальцеровича ти їх не бачив ...
А для мене,який в цьому вариться це
Кількість підприємців на Єдиному податку в 1-2 групах,які були створенні для відбілювання кешу підприємствами на загальній системі оподаткування- зменшиться в ТРИ рази...
Сам зрозумієш чому, чи праведний гнів мозок затуманить?
І останнє
Багато людей читали Біблію..
Але тільки приблизно кожен 1000 ( священник) ризикує її трактувати, при цьому трактування Біблії для священника це основна суть життя...
Ти прочитав Економічну Біблію( при чому 3 економіста мають 5 різних бачень) ,ні хвилини не працював в ринкових умовах і пробуєш довести мені,який в ринку 27 років що я не правий?
Ти хоч уявляєш як смішно виглядаєш.
Це те саме що ти прочитав Буквар і вирішив Тарасу Шевченку розповісти що він погано вірші пише , бо ти читав Ломоносова і там чітко описано як це треба робити....
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:53
Будівельник
"Офіційно в жодній книжці Бендукідзе чи Бальцеровича - таких варіантів не має.
Реально , працюючі в реальному ринку і тримаючи руку на пульсі - таке можна отримати." (С)
Не можна бути таким безнадійним.
Ти предмет, про який йде мова розумієш-відрізняєш?
Бендукідзе-бальцеровічі будуть показувати підриємцю, що можна користуватися банківськими грошами безкоштовно ?
Мова про макроекономіку держави, про розвиток ринку. Проблеми темпів розвитку ринку.
До речі, ти ж учора співав:
"Як я вже показав на прикладі 2 млн - в них забирати нічого
В сотні найбагатших - також не дуже то вже щось забереш.
То за чий рахунок банкет
В кого візьмемо гроші на дешеві кредити?" (С)
А сьогодні вказуєш про користування банківськими коштами безкоштовно, *В 2021 році в мене 400 000 грн під 0% річних*.
З.и.
І ось з таких єралашиків в тебе все складається. Від економіки до Ковіду.
Що захочеш, те й співаєш.
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:03
про суть і критерії економічних перегонів
На цих сторінках присутній махровий совок,якому кіл на голові теши ,а він буде впиратись що правий в питаннях якими ніколи реально не займався.
Тому я хочу трошки прояснити ситуацію
1 Ми всі,не залежно від нашого бажання і наших заяв, приймаємо участь в економічних перегонах, з допомогою яких покращуємо як своє становище( в першу чергу економічне, але не тільки) так і становище нашої Держави.
2 Критерієм цих перегонів є той дохід чи зарплата(+податки не залежно від того хто їх сплачує, той хто отримав на руки кошти чи податковий агент(підприємство) нараховані на цей дохід/зарплату)
3 Саме розмір цих сум( тільки тих які реально отримані а не нараховані або запрошені) є потрібність людини, яка визначається не тим хто надає послугу(товар, і не тим хто отримає послугу(товар) а ринком і суспільством.
Тому як би не розповідав совковий двірник що він пуп землі і без нього ЖЕК впаде - але Голова ЖЕКу з зарплатою в 15000 грн/місяць в 2 рази більш потрібний ніж двірник з зарплатою в 7500
4 Тому знаючи розмір ВВП ( всього створеного в Державі) і своїх дохід/зарплата+податки - ми знаємо яке місце в табелі про ранги займаємо серед усіх мешканців України, які приймали участь в створенні цього ВВП.
5 Таким чином ,явочним порядком , як аксіома яка не потребує доведення - той хто більше створив і отримав, той
а - краще розбирається в питаннях економіки
б - у випадку кого слухати а кого ігнорувати - розмір доходів є визначним в суперечках про правила економічного розвитку...при умові що ми хочемо потрапити в Швецію а не в Північну Корею.
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:14
budivelnik
за Вас!
И хто самый большой плательщик налогов в бюджет?
https://news.finance.ua/ru/news/-/49208 ... -3-gosstat
Реально составляющий добавленную стоимость товара в Украине?
И сам "товар"?
И хто опустил самые прибыльные "базовые предприятия"?
Вы, вообще из Украины?
"Или с гор не видать далеко?"
Вы, вроде не один год здесь общаетесь во всей Украиной.
И всё равно "люминий"?
Батенька, Вы, - не правы!
Хотя в одном, с Вами согласен на половину:
"Государство" было при Совке.
Но я не был бы украинцем, если бы не Верил в Украину.
Но не в клоунов на самокатах, и еже с ними.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 чер, 2021 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:17
Мені тебе шкода
Букви вивчив, читати вивчив - дурним залишився.
Адже для того щоб щось белькотіти - треба на практиці перевірити
Експеримент - критерій істини
А теорій любий дурень наплодить стільки...ленін в приклад з сталіном і мао з полпотом
і НЕП вводили, і горобців ганяли,і сталь плавили в селах, і з міст на перевиховання виганяли..і де тепер прихильники подібного маразму..
Тому коли ти вякаєш про макроекономіку чи...будівництво хмарочоса
То щоб зрозуміти, треба вивчити
для макроекономіки - економіку мікропідприємства
для будівництва хмарочоса - розмір цегли,або чому будівельний модуль кратний 60 см...
Ти як думаєш..спрощено, бо я не в стані на такий примітивний рівень падати
1 Прийде хороший можновладець і створить хороші умови на ринку шляхом написання хороших законів...
Масло-маслянисте
Відразу треба розшифровувати а що таке хороший?
для ринку добре дешеві гроші...якщо вони йдуть у виробництво
а у виробництво вони підуть тоді .....коли прибуток від виробництва буде вищим від прибутку від фінансових шахермахерів
а прибуток буде вищий тоді.....коли буде платоспроможний попит
а платоспроможний попит зявиться тоді ...коли буде велика кількість кваліфікованих працівників
а кваліфікація працівників підніметься тоді....коли кожен окремий сопляк після школи прийме рішення що треба не пиво пити і в інтернеті зависати а працювати над підвищенням своєї кваліфікації...
От і виходить, куди не піди..а всюди в кінці впираємось в особисте бажання людини над собою працювати..
Це питання вирішувалось по різному в різних суспільствах
комуністи пробували через гулаг і суспільний примус і колективізацію..на виході мінус 50 млн життів тільки в совку за 70 років
Капіталісти пішли тим самим шляхом примусу, але не суспільного і тотального..а кожного окремо
Хочеш краще їсти - виграй конкурентні переваги в такого самого як сам і будеш жити краще від нього.
Все
Тому зараз,якщо лінивому створити умови,по яким він наїсться виготовивши менше того ніж виготовляв раніше(грубо платимо йому більше) - то на виході отримуємо інфляцію..
Товарів менше - наш лінивий зробив 70% того що робив раніше - і пішов
...
Тому в головах лінивих все міняється повільно( а вголовах махрових совків не міняється) вони ране молились на Брєжнєва, зараз на Бальцеровича...але все одно як не працювали так і працювати не збираються.
Додано: Вів 22 чер, 2021 21:23
Будівельник
1. Так кому ти просуваєш-то свої)) думки?))
2. От тільки що було 95% + 5% успішніших у економічному змаганні, а от тепер враз -- і совки не приймають участі.
В тебе продавці, всл, вчителі, і т.д. - совки?
Чи аби приліпити дурню опоненту.
3. Так я тобі, тугому, одразу ж вказав, що ті, хто головне - можуть стати підприємцями, ті й ними стають. В залежності від умов в ринку.
Краще умови - більше лине, гірші - менше.
А ти учора яку поему на це співав? Негадати-макнути?
Про бажання. Кепочвидість))
4. Ти хоч знаєш скільки отримує на моїй посаді?
Тоді чого зі стелі впевнено тулиш про 50% від зп твого простого продавця?
І до чого твій тупий вимір досягнень в моїй галузі з продавцями?!
Я тебе скільки про це запитую, а ти знов і знов вимірюєш в грошах і підприємця і службовця.
5. Ти зовсім неграмотний?
Я тобі кажу про сприятливі для розвитку ринку умови, а ти - про однакові умови для всіх.
Ти слова і суть розумієш?
Якщо навіть для несильного будуть сприятливі умови, то для сильного вони будуть ще сприятливішими.
6. Кепочвидість - про оформлення для відбілювання кешу.
Мова була про дійсно підприємців.
7. Ти тупий? Я вже разів 5 тобі пояснював, що макає тебе в твої помилки наявні. Елементарні, наявні. Навіть з підручників.
І якщо я наголошую думку, яка заперечує твою, то беру цю думку від дійсно шевченків в економіці.
А ти мало того, що ніяк на Шевченка не тягнеш, то ще наважуєшся з ларька спокійно нести свою н
глупу відсеб'ятіну по більш-менш глибоким питанням.
______________________________
Зи. По буквах поясню: я з шевченками не спорю, а вивчаю, що вони кажуть.
Але якщо спорив би, то аргументував думками інших шевченків.
Тобто можу спростовувати думки Фридмана думками Кейнса.
А твої єралашики і відсеб'ятіну спростовую навіть підручниками
Ну і також думками визнаних економістів.
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