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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7338733973407341 Додано: Вів 22 чер, 2021 21:33 Будівельник

* От і виходить, куди не піди..а всюди в кінці впираємось в особисте бажання людини над собою працювати..* (с)



))))

Да кепочевидність. Да.

Але мова про трішки далі, про те, як умови сприяють появі бажання або закріплені малого.



Неграмотний...

Ринкові методи -- це сприяння появі цього бажання у вільної людини.

Бажання піти в підприємці, спробувати, а не на діван або за кордон.

Бажання розширення-розвитку існуючого бізнесу, створення нових.



Як?

Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку.



Це навіть не школа, а дітсадок.

Умови-бажання-дія.



Зи. Ти визначення змагання-то зрозумій.

Комплекси лікуй, переможець))

Що ніхто не визнає тебе-победітеля?))



Замінив червоний соціалістичний прапорець переможцю на гроші.

І ще другим, що совки закидаєш, натурсовок. Смішно. Як той вор, що кричить...



Зрозумій, що неможа тулити що завгодно до чого завгодно.

Бо схотілося. detroytred

Повідомлень: 24358 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 21:47 Re: Політичні дискусії detroytred написав: 2. От тільки що було 95% + 5% успішніших у економічному змаганні, а от тепер враз -- і совки не приймають участі.

В тебе продавці, всл, вчителі, і т.д. - совки?

Чи аби приліпити дурню опоненту. 2. От тільки що було 95% + 5% успішніших у економічному змаганні, а от тепер враз -- і совки не приймають участі.В тебе продавці, всл, вчителі, і т.д. - совки?Чи аби приліпити дурню опоненту. 1 Ти професію з світоглядом - не плутай.

2 В економічних перегонах приймають участь усі,навіть бомжі які здають картонні коробки щоб заробити на пляшку

Совки можуть бути навіть фахівцями..але при цьому викладач кафедри марксизму-ленінізму - може бути класним професіоналом..який нафік нікому не потрібен

3 Ти і такі як ти навіть не розуміють сутності капіталізму

І твої питання типу

Чого твої продавці тебе не повторили - яскраве підтвердження твоєї дурості...



На пальцях

Підприємець не школа по створенню підприємців

Підприємець - це машина по зароблянню капіталу

І чим більше цього капіталу зароблено - тим краще підприємець орієнтується в ринкових заворотах..

А якщо цей підприємець,ще й сплачує податків всього на 10% більше ніж його конкуренти - його бізнес можна назвати-соціальноорієнтованим..

І останні цвях в твою пусту голову

Якщо я створив бізнес який

а - ефективний(30 років я заробляю як 10 середньостатистичних)

б - сплачує податки на 10% більше від конкурентів( це тобі в податкову,але вони підтвердять мої слова, хоча й будуть казати що треба щоб я платив ще більше)

в - його працівники мають на 10% більшу зарплату ніж такі ж працівники в конкурентів( і цим я притягую до себе сильніших, а мої слабші йдуть до конкурентів на місце сильніших які від конкурентів йдуть до мене) , більше грн/год праці, більше грн/за обєм роботи(ніж в конкурентів)...і менше грн/обєм продажу( мої алгоритми високоефективні)

То я ще й батько рідний для працівника..

ПС

Я дозволяю людям йти попробувати себе на іншому робочому місці,не звільняючи їх від себе.

В 4 випадках з 5 , людина в мене залишається.... 1 Ти професію з світоглядом - не плутай.2 В економічних перегонах приймають участь усі,навіть бомжі які здають картонні коробки щоб заробити на пляшкуСовки можуть бути навіть фахівцями..але при цьому викладач кафедри марксизму-ленінізму - може бути класним професіоналом..який нафік нікому не потрібен3 Ти і такі як ти навіть не розуміють сутності капіталізмуІ твої питання типуЧого твої продавці тебе не повторили - яскраве підтвердження твоєї дурості...На пальцяхПідприємець не школа по створенню підприємцівПідприємець - це машина по зароблянню капіталуІ чим більше цього капіталу зароблено - тим краще підприємець орієнтується в ринкових заворотах..А якщо цей підприємець,ще й сплачує податків всього на 10% більше ніж його конкуренти - його бізнес можна назвати-соціальноорієнтованим..І останні цвях в твою пусту головуЯкщо я створив бізнес якийа - ефективний(30 років я заробляю як 10 середньостатистичних)б - сплачує податки на 10% більше від конкурентів( це тобі в податкову,але вони підтвердять мої слова, хоча й будуть казати що треба щоб я платив ще більше)в - його працівники мають на 10% більшу зарплату ніж такі ж працівники в конкурентів( і цим я притягую до себе сильніших, а мої слабші йдуть до конкурентів на місце сильніших які від конкурентів йдуть до мене) , більше грн/год праці, більше грн/за обєм роботи(ніж в конкурентів)...і менше грн/обєм продажу( мої алгоритми високоефективні)То я ще й батько рідний для працівника..ПСЯ дозволяю людям йти попробувати себе на іншому робочому місці,не звільняючи їх від себе.В 4 випадках з 5 , людина в мене залишається.... budivelnik

Повідомлень: 24566 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 21:50 detroytred написав: Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку. Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку. А давай опиши ці сприятливі умови(ти ж читав Бальцеровича) і намалюй звідки гроші для цих умов,чому вони спрацюють,скільки часу займе..

А я тебе покритикую...

Хоча на 99,9% впевнений, що крім надування щок і фрази це все написано я не буду повторювати

ми від тебе не дочекаємось А давай опиши ці сприятливі умови(ти ж читав Бальцеровича) і намалюй звідки гроші для цих умов,чому вони спрацюють,скільки часу займе..А я тебе покритикую...Хоча на 99,9% впевнений, що крім надування щок і фрази це все написано я не буду повторюватими від тебе не дочекаємось budivelnik

Повідомлень: 24566 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 22:00 Будівельник

Дурко, питання про продавців (чому вони не пішли в підприжмці), я тобі задав, щоб ТОБІ показати ТВОЮ безглузду попередню думку.

Навіть дві бузглузді твої попердні думки:

1. Що ще й досі в підприємці не йдуть, бо совки.

2. Що твій відсебний варіант змін -- кожен змінить своє оточення.



І це я тобі вище сьогодні розжував.

Ти навіть прочитати не в змозі.

Генериш своє...



Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.

Бо в тебе все підпорядковано одній меті: виставити себе, облити брудом опонента.



Спробуй про предмет, який розглядається, вести мову.

Бо дійсно потік дурні... detroytred

Повідомлень: 24358 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7338733973407341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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