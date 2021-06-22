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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7338733973407341
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:33

Будівельник
* От і виходить, куди не піди..а всюди в кінці впираємось в особисте бажання людини над собою працювати..* (с)

))))
Да кепочевидність. Да.
Але мова про трішки далі, про те, як умови сприяють появі бажання або закріплені малого.

Неграмотний...
Ринкові методи -- це сприяння появі цього бажання у вільної людини.
Бажання піти в підприємці, спробувати, а не на діван або за кордон.
Бажання розширення-розвитку існуючого бізнесу, створення нових.

Як?
Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку.

Це навіть не школа, а дітсадок.
Умови-бажання-дія.

Зи. Ти визначення змагання-то зрозумій.
Комплекси лікуй, переможець))
Що ніхто не визнає тебе-победітеля?))

Замінив червоний соціалістичний прапорець переможцю на гроші.
І ще другим, що совки закидаєш, натурсовок. Смішно. Як той вор, що кричить...

Зрозумій, що неможа тулити що завгодно до чого завгодно.
Бо схотілося.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:47

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:2. От тільки що було 95% + 5% успішніших у економічному змаганні, а от тепер враз -- і совки не приймають участі.
В тебе продавці, всл, вчителі, і т.д. - совки?
Чи аби приліпити дурню опоненту.
1 Ти професію з світоглядом - не плутай.
2 В економічних перегонах приймають участь усі,навіть бомжі які здають картонні коробки щоб заробити на пляшку
Совки можуть бути навіть фахівцями..але при цьому викладач кафедри марксизму-ленінізму - може бути класним професіоналом..який нафік нікому не потрібен
3 Ти і такі як ти навіть не розуміють сутності капіталізму
І твої питання типу
Чого твої продавці тебе не повторили - яскраве підтвердження твоєї дурості...

На пальцях
Підприємець не школа по створенню підприємців
Підприємець - це машина по зароблянню капіталу
І чим більше цього капіталу зароблено - тим краще підприємець орієнтується в ринкових заворотах..
А якщо цей підприємець,ще й сплачує податків всього на 10% більше ніж його конкуренти - його бізнес можна назвати-соціальноорієнтованим..
І останні цвях в твою пусту голову
Якщо я створив бізнес який
а - ефективний(30 років я заробляю як 10 середньостатистичних)
б - сплачує податки на 10% більше від конкурентів( це тобі в податкову,але вони підтвердять мої слова, хоча й будуть казати що треба щоб я платив ще більше)
в - його працівники мають на 10% більшу зарплату ніж такі ж працівники в конкурентів( і цим я притягую до себе сильніших, а мої слабші йдуть до конкурентів на місце сильніших які від конкурентів йдуть до мене) , більше грн/год праці, більше грн/за обєм роботи(ніж в конкурентів)...і менше грн/обєм продажу( мої алгоритми високоефективні)
То я ще й батько рідний для працівника..
ПС
Я дозволяю людям йти попробувати себе на іншому робочому місці,не звільняючи їх від себе.
В 4 випадках з 5 , людина в мене залишається....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:50

  detroytred написав:Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку.
А давай опиши ці сприятливі умови(ти ж читав Бальцеровича) і намалюй звідки гроші для цих умов,чому вони спрацюють,скільки часу займе..
А я тебе покритикую...
Хоча на 99,9% впевнений, що крім надування щок і фрази це все написано я не буду повторювати
ми від тебе не дочекаємось
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:00

Будівельник
Дурко, питання про продавців (чому вони не пішли в підприжмці), я тобі задав, щоб ТОБІ показати ТВОЮ безглузду попередню думку.
Навіть дві бузглузді твої попердні думки:
1. Що ще й досі в підприємці не йдуть, бо совки.
2. Що твій відсебний варіант змін -- кожен змінить своє оточення.

І це я тобі вище сьогодні розжував.
Ти навіть прочитати не в змозі.
Генериш своє...

Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.
Бо в тебе все підпорядковано одній меті: виставити себе, облити брудом опонента.

Спробуй про предмет, який розглядається, вести мову.
Бо дійсно потік дурні...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:06

  detroytred написав:Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.
І ця людина щось белькоче про мої комплекси?
Бездар.яка 20 років протирала штани,заробила за 20 років - 50 000 доларів зарплати і за 10 років пенсії ще 20 000 доларів пенсії...
і це мілке невідомо що буде розжовувати?
В тебе хоч зубки то свої?
Ти бабу собі знайди , сина хоч усинови..а потім вже когось вчи..
Бездарь у всьому -а апломбу....
budivelnik
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