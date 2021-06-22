detroytred написав:
2. От тільки що було 95% + 5% успішніших у економічному змаганні, а от тепер враз -- і совки не приймають участі.
В тебе продавці, всл, вчителі, і т.д. - совки?
Чи аби приліпити дурню опоненту.
1 Ти професію з світоглядом - не плутай.
2 В економічних перегонах приймають участь усі,навіть бомжі які здають картонні коробки щоб заробити на пляшку
Совки можуть бути навіть фахівцями..але при цьому викладач кафедри марксизму-ленінізму - може бути класним професіоналом..який нафік нікому не потрібен
3 Ти і такі як ти навіть не розуміють сутності капіталізму
І твої питання типу
Чого твої продавці тебе не повторили - яскраве підтвердження твоєї дурості...
На пальцях
Підприємець не школа по створенню підприємців
Підприємець - це машина по зароблянню капіталу
І чим більше цього капіталу зароблено - тим краще підприємець орієнтується в ринкових заворотах..
А якщо цей підприємець,ще й сплачує податків всього на 10% більше ніж його конкуренти - його бізнес можна назвати-соціальноорієнтованим..
І останні цвях в твою пусту голову
Якщо я створив бізнес який
а - ефективний(30 років я заробляю як 10 середньостатистичних)
б - сплачує податки на 10% більше від конкурентів( це тобі в податкову,але вони підтвердять мої слова, хоча й будуть казати що треба щоб я платив ще більше)
в - його працівники мають на 10% більшу зарплату ніж такі ж працівники в конкурентів( і цим я притягую до себе сильніших, а мої слабші йдуть до конкурентів на місце сильніших які від конкурентів йдуть до мене) , більше грн/год праці, більше грн/за обєм роботи(ніж в конкурентів)...і менше грн/обєм продажу( мої алгоритми високоефективні)
То я ще й батько рідний для працівника..
ПС
Я дозволяю людям йти попробувати себе на іншому робочому місці,не звільняючи їх від себе.
В 4 випадках з 5 , людина в мене залишається....