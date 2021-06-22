Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Будівельник Дурко, питання про продавців (чому вони не пішли в підприжмці), я тобі задав, щоб ТОБІ показати ТВОЮ безглузду попередню думку. Навіть дві бузглузді твої попердні думки: 1. Що ще й досі в підприємці не йдуть, бо совки. 2. Що твій відсебний варіант змін -- кожен змінить своє оточення.
І це я тобі вище сьогодні розжував. Ти навіть прочитати не в змозі. Генериш своє...
Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси. Бо в тебе все підпорядковано одній меті: виставити себе, облити брудом опонента.
Спробуй про предмет, який розглядається, вести мову. Бо дійсно потік дурні...
І ця людина щось белькоче про мої комплекси? Бездар.яка 20 років протирала штани,заробила за 20 років - 50 000 доларів зарплати і за 10 років пенсії ще 20 000 доларів пенсії... і це мілке невідомо що буде розжовувати? В тебе хоч зубки то свої? Ти бабу собі знайди , сина хоч усинови..а потім вже когось вчи.. Бездарь у всьому -а апломбу....
Не лечится это. Благородство вовсе не обязательно приходит с ростом финансового состояния. Должны быть хотя бы ростки, которые в силу временной бедности персонажа могут быть задавлены, но когда человек вылазит из бедности, у него эти качества дают рост. Это все не о вашем оппоненте. Там огромные проблемы и это неисправимо.
detroytred написав:Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку.
А давай опиши ці сприятливі умови(ти ж читав Бальцеровича) і намалюй звідки гроші для цих умов,чому вони спрацюють,скільки часу займе.. А я тебе покритикую... Хоча на 99,9% впевнений, що крім надування щок і фрази це все написано я не буду повторювати ми від тебе не дочекаємось
Для спростовування тебе мені достатньо вказати тобі, що Бальцерович для подальшого розвитку ринку України радить реформи, а не твоє -- про появу бажання і т.д.
Хочеш критикувати конкретні поради Бальцеровича? Да будь-ласка. Уперед. Але я тут до чого.
З двох варіантів напрямку вирішення питання я притримуюсь варіанту Бальцеровича. Звиняй, але на Шевченка ти не тягнеш.
І ця людина щось белькоче про мої комплекси? Бездар.яка 20 років протирала штани,заробила за 20 років - 50 000 доларів зарплати і за 10 років пенсії ще 20 000 доларів пенсії... і це мілке невідомо що буде розжовувати? В тебе хоч зубки то свої? Ти бабу собі знайди , сина хоч усинови..а потім вже когось вчи.. Бездарь у всьому -а апломбу....
А в чому комплекси-то в мене? Апломб? Наче це ти тут увесь у досягненнях - від спортивних і до мільйонів.
І навіщо ти оці тупі поради генерувати почав? Поради від мільйонера)) на форумі. За кошти чи безкоштовно?
"Кто-то" уже посадил деревья, вырастил, отопил жилище, .. и решил их продать:
"Зеленые ликвидаторы" Украины в работе: В Кабмине предлагают отказаться от моратория на экспорт леса https://ua24ua.net/v-kabmine-predlagayu ... port-lesa/ Законопроект предлагает отменить запрет на вывоз леса-кругляка и расширить список древесины, требующей сертификат о происхождении
Минэкономики подготовило законопроект, которым предлагает отменить мораторий на экспорт необработанной древесины. Текст законопроекта опубликован для обсуждения во вторник, 22 июня.
В министерстве напомнили, что временное ограничение экспорта необработанной древесины, которое действует с 2015 года, нарушает условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Вследствие этого Арбитражная группа рекомендовала Украине принять соответствующие меры.
При этом Минэкономики отмечает, что отдельные субъекты ВЭД уклоняются от установленных ограничений, экспортируя продукцию под видом той, которая не требует сертификации.
"Отсутствие проверки происхождения древесины во время экспорта отдельных товарных позиций дает возможность легализации древесины незаконного происхождения", – указано в сопроводительных материалах к законопроекту.
Для борьбы с такими уклонениями министерство предлагает дополнить товарными позициями перечень лесоматериалов и изделий из древесины, экспорт которых требует сертификации о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, свидетельствует текст законопроекта.
Отметим, В Кабмине еще зимой заговорили об отмене моратория на экспорт леса. Тогда глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство сделало это стратегической целью.
Светит... не только Карпатам, но и "желтому лесу".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 чер, 2021 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Добром это не кончится! Спасти экономику Украины практически не реально https://ua24ua.net/na-kagdogo-ukraintsa ... -dollarov/ Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил о том, что объем совокупного государственного долга достиг рекордных 2,5 трлн грн или по курсу 92 млрд долл США! Для сравнения: доходы госбюджета-2021 заложены на уровне 1,092 трлн грн (37,53 млрд долл США при расчетном курсе 29,1 гривен за доллар).
Кстати, если исходить из того, что в нашей стране проживает 41,5 млн человек, то сейчас на каждого украинца приходится около 61 тыс грн или 2 245 долл США долга (в прошлом 2020 году каждый украинец из своих налогов уже заплатил 12,3 тыс грн на погашение госдолга).
И спорить тут нечего: практически не реально спасти экономику Украины при быстро нарастающем госдолге в условиях усугубляющейся бедности украинцев.
Германия, Нидерланды, Швеция, Франция и Ирландия осудили Венгрию за принятый закон, который ущемляет права ЛГБТ-сообществ. Об этом сообщает Reuters. Закон запрещает "демонстрацию и пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет. А это нарушает ценности Европейского Союза, заявил министр по делам Европы Германии перед переговорами со своими коллегами по поводу нарушений прав ЛГБТ в Польше и Венгрии. Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали совместное заявление, в котором осуждают последние правовые изменения, внесенные премьером Виктором Орбаном, как нарушение прав и свободы выражения мнения и "вопиющую форму дискриминации по признаку сексуальной ориентации". --------------------------------------------------------- виявляється пропаганда підерастії серед неповнолітніх це європейські цінності.