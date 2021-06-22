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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7338733973407341
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:00

Будівельник
Дурко, питання про продавців (чому вони не пішли в підприжмці), я тобі задав, щоб ТОБІ показати ТВОЮ безглузду попередню думку.
Навіть дві бузглузді твої попердні думки:
1. Що ще й досі в підприємці не йдуть, бо совки.
2. Що твій відсебний варіант змін -- кожен змінить своє оточення.

І це я тобі вище сьогодні розжував.
Ти навіть прочитати не в змозі.
Генериш своє...

Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.
Бо в тебе все підпорядковано одній меті: виставити себе, облити брудом опонента.

Спробуй про предмет, який розглядається, вести мову.
Бо дійсно потік дурні...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:06

  detroytred написав:Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.
І ця людина щось белькоче про мої комплекси?
Бездар.яка 20 років протирала штани,заробила за 20 років - 50 000 доларів зарплати і за 10 років пенсії ще 20 000 доларів пенсії...
і це мілке невідомо що буде розжовувати?
В тебе хоч зубки то свої?
Ти бабу собі знайди , сина хоч усинови..а потім вже когось вчи..
Бездарь у всьому -а апломбу....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.

Не лечится это. Благородство вовсе не обязательно приходит с ростом финансового состояния. Должны быть хотя бы ростки, которые в силу временной бедности персонажа могут быть задавлены, но когда человек вылазит из бедности, у него эти качества дают рост. Это все не о вашем оппоненте. Там огромные проблемы и это неисправимо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:16

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку.
А давай опиши ці сприятливі умови(ти ж читав Бальцеровича) і намалюй звідки гроші для цих умов,чому вони спрацюють,скільки часу займе..
А я тебе покритикую...
Хоча на 99,9% впевнений, що крім надування щок і фрази це все написано я не буду повторювати
ми від тебе не дочекаємось

Для спростовування тебе мені достатньо вказати тобі, що Бальцерович для подальшого розвитку ринку України радить реформи, а не твоє -- про появу бажання і т.д.

Хочеш критикувати конкретні поради Бальцеровича?
Да будь-ласка. Уперед.
Але я тут до чого.

З двох варіантів напрямку вирішення питання я притримуюсь варіанту Бальцеровича.
Звиняй, але на Шевченка ти не тягнеш.

Вас там уже декілька очікує від мене?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.
І ця людина щось белькоче про мої комплекси?
Бездар.яка 20 років протирала штани,заробила за 20 років - 50 000 доларів зарплати і за 10 років пенсії ще 20 000 доларів пенсії...
і це мілке невідомо що буде розжовувати?
В тебе хоч зубки то свої?
Ти бабу собі знайди , сина хоч усинови..а потім вже когось вчи..
Бездарь у всьому -а апломбу....

А в чому комплекси-то в мене? Апломб?
Наче це ти тут увесь у досягненнях - від спортивних і до мільйонів.

І навіщо ти оці тупі поради генерувати почав?
Поради від мільйонера)) на форумі.
За кошти чи безкоштовно?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:29

"Кто-то" уже посадил деревья, вырастил, отопил жилище, .. и решил их продать:
"Зеленые ликвидаторы" Украины в работе: В Кабмине предлагают отказаться от моратория на экспорт леса
https://ua24ua.net/v-kabmine-predlagayu ... port-lesa/
Законопроект предлагает отменить запрет на вывоз леса-кругляка и расширить список древесины, требующей сертификат о происхождении

Минэкономики подготовило законопроект, которым предлагает отменить мораторий на экспорт необработанной древесины. Текст законопроекта опубликован для обсуждения во вторник, 22 июня.

В министерстве напомнили, что временное ограничение экспорта необработанной древесины, которое действует с 2015 года, нарушает условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Вследствие этого Арбитражная группа рекомендовала Украине принять соответствующие меры.

При этом Минэкономики отмечает, что отдельные субъекты ВЭД уклоняются от установленных ограничений, экспортируя продукцию под видом той, которая не требует сертификации.

"Отсутствие проверки происхождения древесины во время экспорта отдельных товарных позиций дает возможность легализации древесины незаконного происхождения", – указано в сопроводительных материалах к законопроекту.

Для борьбы с такими уклонениями министерство предлагает дополнить товарными позициями перечень лесоматериалов и изделий из древесины, экспорт которых требует сертификации о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, свидетельствует текст законопроекта.

Отметим, В Кабмине еще зимой заговорили об отмене моратория на экспорт леса. Тогда глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство сделало это стратегической целью.

Светит... не только Карпатам, но и "желтому лесу".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 22 чер, 2021 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:35

Re: Політичні дискусії

Германия, Нидерланды, Швеция, Франция и Ирландия осудили Венгрию за принятый закон, который ущемляет права ЛГБТ-сообществ.
Об этом сообщает Reuters.
Закон запрещает "демонстрацию и пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет. А это нарушает ценности Европейского Союза, заявил министр по делам Европы Германии перед переговорами со своими коллегами по поводу нарушений прав ЛГБТ в Польше и Венгрии.
Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали совместное заявление, в котором осуждают последние правовые изменения, внесенные премьером Виктором Орбаном, как нарушение прав и свободы выражения мнения и "вопиющую форму дискриминации по признаку сексуальной ориентации".
---------------------------------------------------------
виявляється пропаганда підерастії серед неповнолітніх це європейські цінності.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 22:53

  unicdima написав:виявляється пропаганда підерастії серед неповнолітніх це європейські цінності.

https://gordonua.com/news/worldnews/vat ... 59210.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:42

Не прокатило :)

Украинские суды отказываются принимать в качестве доказательств публикации скандального сайта «Миротворец».

Соответсвующее решение принял Херсонский апелляционный суд.

Сам предмет иска совершено дикий. Отец хотел выписать сына из квартиры, в доказательство не проживания привел скрин с "Миротворца" о том, что сын якобы участвует в «незаконных вооружённых формированиях».

Но суд отказался это принимать.

«Этот интернет-сайт не является официальным интернет-ресурсом уполномоченных правоохранительных органов, где размещена проверенная информация в отношении конкретных лиц, а потому не может быть признана надлежащим и допустимым доказательством по делу», - говорится в решении суда.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:14

  Hotab написав:
  detroytred написав:Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.
Не лечится это. Благородство вовсе не обязательно приходит с ростом финансового состояния. Должны быть хотя бы ростки, которые в силу временной бедности персонажа могут быть задавлены, но когда человек вылазит из бедности, у него эти качества дают рост. Это все не о вашем оппоненте. Там огромные проблемы и это неисправимо.

Не согласен. Как правило, бедность накладывает неизгладимый отпечаток на менталитете.
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