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Что в последствии ментально неисправимо.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:19
Re: Політичні дискусії
Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент.
По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.
В 12:23 британский корабль покинул российские воды.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:29
Re: Політичні дискусії
А британці кажуть, що русскіє брешуть
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