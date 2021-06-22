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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7339734073417342
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:45

Starikan
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Что в последствии ментально неисправимо.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:19

Re: Політичні дискусії

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент.
По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул российские воды.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:29

Re: Політичні дискусії

А британці кажуть, що русскіє брешуть
https://twitter.com/DefenceHQPress/stat ... 8524413957
unicdima
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  #<1 ... 7339734073417342
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