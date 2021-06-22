rbc.ru написав: Сколько стоит транзит российского газа через Украину



Согласно проекту пятилетнего договора «Нафтогаза» и «Газпрома»,

стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС)

Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км.



При транзите 225 млрд куб. м за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд.

Аналогичный прогноз в конце 2019 года давал и президент Украины Владимир Зеленский: тогда он заявил,

что украинская сторона получит от нового контракта с «Газпромом» более $7 млрд за пять лет.



Тариф на прокачку российского газа через Украину в 2019 году был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км,

напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В новом контракте предусмотрен рост этой ставки на 1,9%,

указывает она. Это подтверждает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.



