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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7339734073417342
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:45

Starikan
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Что в последствии ментально неисправимо.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:19

Re: Політичні дискусії

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент.
По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул российские воды.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:29

Re: Політичні дискусії

А британці кажуть, що русскіє брешуть
https://twitter.com/DefenceHQPress/stat ... 8524413957
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:19

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Патріот - це добре
Брехло - це погано
За транспортування 60 млрд м3 - нам платять 3 млрд доларів
3 млрд доларів*27,5 грн/долар/60 млрд м3=1,375 грн/м3


А той хто не знає що у нього в хаті відбувається - не господар ...

Де такі цифри взяв ?

Сайт росіянський rbc.ru - " «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу "

rbc.ru написав:Сколько стоит транзит российского газа через Украину

Согласно проекту пятилетнего договора «Нафтогаза» и «Газпрома»,
стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС)
Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км.

При транзите 225 млрд куб. м за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд.
Аналогичный прогноз в конце 2019 года давал и президент Украины Владимир Зеленский: тогда он заявил,
что украинская сторона получит от нового контракта с «Газпромом» более $7 млрд за пять лет.

Тариф на прокачку российского газа через Украину в 2019 году был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км,
напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В новом контракте предусмотрен рост этой ставки на 1,9%,
указывает она. Это подтверждает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.



за данними самого ГазПрому ціна була і буде ~ [2,6-2,7]$ за 1000м3/100км,
тобто (в середньому ціна/курс $ ) ~2,7$*27,5грн./1000м3= 0,07425 грн./м3/100км

це і є приблизно ~8коп/м3 ! і це ціна за прокачку по трубопроводу високого тиску, а це на порядок дорожче ніж доставляти побутовому споживачу, якому постачають газ власного видобутку з Полтавщини та інших місцевих джерел (200-300 км) !

Між іншим Україна вже 3-тя країна Євпропи по видобутку газу, і наш видобуток перекриває всі внутрішні потреби

навіть якщо ви відноситесь до електорату Зе і вважаєте що варто ще помножити на 10 (бо довжина трубопроводу нашої ГТС ~ 1000 км) вийде лише 74 коп./м3 !
Востаннє редагувалось pavilion_dv в Сер 23 чер, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:44

  Hotab написав:
  detroytred написав:Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.

Не лечится это. Благородство вовсе не обязательно приходит с ростом финансового состояния. Должны быть хотя бы ростки, которые в силу временной бедности персонажа могут быть задавлены, но когда человек вылазит из бедности, у него эти качества дают рост. Это все не о вашем оппоненте. Там огромные проблемы и это неисправимо.

«Можно вывезти человека из деревни, но нельзя вывести деревню из человека» (с)
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:18

  unicdima написав:Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент.
По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул российские воды.

Украинские территориальные воды в зоне оккупации РФ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:33

  Starikan написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.
Не лечится это. Благородство вовсе не обязательно приходит с ростом финансового состояния. Должны быть хотя бы ростки, которые в силу временной бедности персонажа могут быть задавлены, но когда человек вылазит из бедности, у него эти качества дают рост. Это все не о вашем оппоненте. Там огромные проблемы и это неисправимо.
Не согласен. Как правило, бедность накладывает неизгладимый отпечаток на менталитете.
Спокійно, не профільно і без хамства
1 Всі з роком народження старше 1970 - були однаково бідні(чи однаково багаті) на момент виходу в самостійне життя.
Пояснення просте
В совку всі були однакові(був звичайно якийсь +/- але однакові)
2 З іншого боку , я виріс в сімї старшого інженера і заступника начальника цеху спочатку Конвеєрного(цех на 2000 осіб) а потім Електрону (цех на 500 осіб) - тому виходячи з цього не був найбіднішим.
Плюс,нормально займався спортом тому мав спортивну стипендію у ВУЗі в 120 грн(1982-1985 рік).

Звідси висновок
В мене якщо і є комплекси бідності - то вони точно не вищі від середньостатистичного мого віку, при чому я настільки не хотів щоб мої діти стартували так як я...що зміг заробити в 15 разів більше від дейтройта...
Тому ще раз
В кого комплекси..а в кого досягнення?
Хто кого повинен вчити,як пристосовуватись до ринкових реалій?
Той хто забезпечив і себе і дітей...чи той хто живе по правилу - у бідних своя гордість?
budivelnik
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  #<1 ... 7339734073417342
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