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Что в последствии ментально неисправимо.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:19
Re: Політичні дискусії
Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент.
По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.
В 12:23 британский корабль покинул российские воды.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:29
Re: Політичні дискусії
А британці кажуть, що русскіє брешуть
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:19
Re: Політичні дискусії
А той хто не знає що у нього в хаті відбувається - не господар ...
Де такі цифри взяв ?
за данними самого ГазПрому ціна була і буде ~ [2,6-2,7]$ за 1000м3/100км,
тобто (в середньому ціна/курс $ ) ~2,7$*27,5грн./1000м3= 0,07425 грн./м3/100км
це і є приблизно ~8коп/м3 ! і це ціна за прокачку по трубопроводу високого тиску, а це на порядок дорожче ніж доставляти побутовому споживачу, якому постачають газ власного видобутку з Полтавщини та інших місцевих джерел (200-300 км) !
Між іншим Україна вже 3-тя країна Євпропи по видобутку газу, і наш видобуток перекриває всі внутрішні потреби
навіть якщо ви відноситесь до електорату Зе і вважаєте що варто ще помножити на 10 (бо довжина трубопроводу нашої ГТС ~ 1000 км) вийде лише 74 коп./м3 !
Востаннє редагувалось pavilion_dv в Сер 23 чер, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:44
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:18
Украинские территориальные воды в зоне оккупации РФ.
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:33
Спокійно, не профільно і без хамства
1 Всі з роком народження старше 1970 - були однаково бідні(чи однаково багаті) на момент виходу в самостійне життя.
Пояснення просте
В совку всі були однакові(був звичайно якийсь +/- але однакові)
2 З іншого боку , я виріс в сімї старшого інженера і заступника начальника цеху спочатку Конвеєрного(цех на 2000 осіб) а потім Електрону (цех на 500 осіб) - тому виходячи з цього не був найбіднішим.
Плюс,нормально займався спортом тому мав спортивну стипендію у ВУЗі в 120 грн(1982-1985 рік).
Звідси висновок
В мене якщо і є комплекси бідності - то вони точно не вищі від середньостатистичного мого віку, при чому я настільки не хотів щоб мої діти стартували так як я...що зміг заробити в 15 разів більше від дейтройта...
Тому ще раз
В кого комплекси..а в кого досягнення?
Хто кого повинен вчити,як пристосовуватись до ринкових реалій?
Той хто забезпечив і себе і дітей...чи той хто живе по правилу - у бідних своя гордість?
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:39
Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його!
От Луки 10:38-42
«В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
Марфа была деятельной женщиной: она готовила, шила, убирала. В Слове сказано, что когда Иисус пришел в ее дом, Марфа заботилась о том, как лучше принять его. Однако она настолько была поглощена этими заботами, что не осознавала главного – Сам Господь посетил ее дом. В своих хлопотах она уже не замечала Его присутствия, и ей было некогда сидеть у Его ног и внимать Его Слову – забота об угощении была для нее важнее. Она сверх меры загрузила себя делами и начала жаловаться Господу: «Почему никто не поможет мне?... Скажи Марии, чтобы она оставила все беседы и помогла мне с приготовлениями». Есть братья и сестры, похожие на Марфу. Великие труженики, не знающие покоя – им просто некогда сидеть у ног Господа. Нет, вы только представьте себе: вы наедине с Господом. Никаких мобильных телефонов, никакого шума и никакой деятельности, даже если речь идет о служении Ему. Только вы и Он. Выключите компьютер и мобильный телефон, закройте дверь, отложите даже статью, которую вы сейчас читаете, и уделите Ему время. Излейте Ему свою душу, как лучшему другу. Господь, находясь на земле, поступал именно так: проводил время наедине с Отцом. Труд не должен быть первым в списке наших приоритетов, даже если это труд на ниве Господа. Господь сказал: «А ОДНО только нужно...». Мария, сидевшая у ног Иисуса, в отличие от Марфы, «заботившейся о большом угощении», избрала благую часть. Сидеть у ног Иисуса – вот что должно быть для вас делом первостепенной важности. Нет ничего важнее, чем проводить время с Отцом. Иногда ранним утром (От Марка 1:35-37), а иногда – поздним вечером (От Матфея 14:22-23) Господь проводил время наедине с Отцом. Об этом написано в Евангелии от Матфея 14:22-23:
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:48
Ну що - злився мій опонент.
Я так розумію що його розуміння реформ є наступним...
1 Визначити форму плаката
2 Провести консультації з Бальцеровичем і прийняти рішення
На прямокутному плакаті розміром ікс на їгрек, жовтого кольору,написати синіму буквами слово РЕФОРМИ, при чому додатково узгодити з вищестоячим керівництвом який шрифт при цьому використовувати
РЕ - готикою
ФОРМИ - кирилицею чи навпаки.
3 Всім написати пояснення з відкритою датою -чому плакати не розповсюджені.
4 Жорстко пресікати зміну кольорової гами( не дай бог плакат синьою,букви жовтою і РЕ кирилицею а ФОРМИ готикою)....
Тому коли я починаю писати
1 Всі були без первинного капіталу
2 Підприємницька жилка винищувалась совком, а тому на старті трансформації з совка у капкраїну -дуже мала кількість населення вирішила ризикнути по крупному
3 З 1990 по 2000 рік, правил(ринкових) як такових не було, а тому премія за ризик (тобто різниця між доходом підприємця і середньостатистичного найнятого) могла коливатись в 50-100 разів
4 Активно заробляючи гроші, перше покоління не маючи можливостей вкладання в інструменти(фінансові) як то акції підприємств - бо були відсутні правила гри - прийняли рішення привести життя своїх сімей до рівня середньостатистичного Європейця..що потягнуло за собою витрати на купівля 2-4 квартир, 3-5 машин, оплату освіти,субсидування власних батьків, а тому навіть заробивши по 1 млн доларів і більше - вони так і не накопичили первинний капітал
5 Діти першого покоління, починаючи з 2005-2010 років змогли працювати спокійніше( бо правила почали зявлятись), але при цьому порядок на ринку - зменшив ПРЕМІЮ за РИЗИК з 50-100 разів до 15-50 разів....Але враховуючи те що цьому другому поколінню не потрібно вже забезпечувати нормальними умовами для життя ні своїх батьків, ні себе + в них вже є працюючі бізнеси які залишились від батьків - то в цієї другої( в рази більшої по кількості хвилі) є всі шанси до 2030-2050 накопичити необхідний капітал,який дозволить перейти до створення лобіських груп і висування своїх політичних сил( при чому ці сили не будуть популістичними. а навпаки,будуть всіма способами боротись з популізмом,як з смертельною небезпекою для Держави, бо ми не в ваккумі, інші Держави( як мінімум 30-50 штук) обігнали нас на десяток років, а тому топтання в популістичному болоті може дорого коштувати нашим внукам
То показую на прикладі тих хто чогось досяг - чим конкретно і з яким труднощами прийдеться зіткнутись...
А слухати помилку природи яка заробила 70000 доларів за 50 років свого існування....
При чому це непорозуміння спробує підтягнути в свій захист 90% населення України (яке також за своє життя заробило приблизно такі ж суми)...і в цьому є його маніпуляційність
Адже мій тато і мама не мали варіантів...і жили так як всі...
При цьому вони хотіли щоб я жив краще....
Розумієте?
Не страшно жити в бідноті...
Страшно коли люмпен вчить успішного як жити, при цьому залишаючись люмпеном з точки зору своїх досягнень.
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