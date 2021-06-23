Starikan
"+"
Что в последствии ментально неисправимо.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:19
Re: Політичні дискусії
Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент.
По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.
В 12:23 британский корабль покинул российские воды.
Додано: Сер 23 чер, 2021 14:29
Re: Політичні дискусії
А британці кажуть, що русскіє брешуть
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:19
Re: Політичні дискусії
А той хто не знає що у нього в хаті відбувається - не господар ...
Де такі цифри взяв ?
за данними самого ГазПрому ціна була і буде ~ [2,6-2,7]$ за 1000м3/100км,
тобто (в середньому ціна/курс $ ) ~2,7$*27,5грн./1000м3= 0,07425 грн./м3/100км
це і є приблизно ~8коп/м3 ! і це ціна за прокачку по трубопроводу високого тиску, а це на порядок дорожче ніж доставляти побутовому споживачу, якому постачають газ власного видобутку з Полтавщини та інших місцевих джерел (200-300 км) !
Між іншим Україна вже 3-тя країна Євпропи по видобутку газу, і наш видобуток перекриває всі внутрішні потреби
навіть якщо ви відноситесь до електорату Зе і вважаєте що варто ще помножити на 10 (бо довжина трубопроводу нашої ГТС ~ 1000 км) вийде лише 74 коп./м3 !
Востаннє редагувалось pavilion_dv в Сер 23 чер, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:44
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:18
Украинские территориальные воды в зоне оккупации РФ.
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:33
Спокійно, не профільно і без хамства
1 Всі з роком народження старше 1970 - були однаково бідні(чи однаково багаті) на момент виходу в самостійне життя.
Пояснення просте
В совку всі були однакові(був звичайно якийсь +/- але однакові)
2 З іншого боку , я виріс в сімї старшого інженера і заступника начальника цеху спочатку Конвеєрного(цех на 2000 осіб) а потім Електрону (цех на 500 осіб) - тому виходячи з цього не був найбіднішим.
Плюс,нормально займався спортом тому мав спортивну стипендію у ВУЗі в 120 грн(1982-1985 рік).
Звідси висновок
В мене якщо і є комплекси бідності - то вони точно не вищі від середньостатистичного мого віку, при чому я настільки не хотів щоб мої діти стартували так як я...що зміг заробити в 15 разів більше від дейтройта...
Тому ще раз
В кого комплекси..а в кого досягнення?
Хто кого повинен вчити,як пристосовуватись до ринкових реалій?
Той хто забезпечив і себе і дітей...чи той хто живе по правилу - у бідних своя гордість?
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:48
Ну що - злився мій опонент.
Я так розумію що його розуміння реформ є наступним...
1 Визначити форму плаката
2 Провести консультації з Бальцеровичем і прийняти рішення
На прямокутному плакаті розміром ікс на їгрек, жовтого кольору,написати синіму буквами слово РЕФОРМИ, при чому додатково узгодити з вищестоячим керівництвом який шрифт при цьому використовувати
РЕ - готикою
ФОРМИ - кирилицею чи навпаки.
3 Всім написати пояснення з відкритою датою -чому плакати не розповсюджені.
4 Жорстко пресікати зміну кольорової гами( не дай бог плакат синьою,букви жовтою і РЕ кирилицею а ФОРМИ готикою)....
Тому коли я починаю писати
1 Всі були без первинного капіталу
2 Підприємницька жилка винищувалась совком, а тому на старті трансформації з совка у капкраїну -дуже мала кількість населення вирішила ризикнути по крупному
3 З 1990 по 2000 рік, правил(ринкових) як такових не було, а тому премія за ризик (тобто різниця між доходом підприємця і середньостатистичного найнятого) могла коливатись в 50-100 разів
4 Активно заробляючи гроші, перше покоління не маючи можливостей вкладання в інструменти(фінансові) як то акції підприємств - бо були відсутні правила гри - прийняли рішення привести життя своїх сімей до рівня середньостатистичного Європейця..що потягнуло за собою витрати на купівля 2-4 квартир, 3-5 машин, оплату освіти,субсидування власних батьків, а тому навіть заробивши по 1 млн доларів і більше - вони так і не накопичили первинний капітал
5 Діти першого покоління, починаючи з 2005-2010 років змогли працювати спокійніше( бо правила почали зявлятись), але при цьому порядок на ринку - зменшив ПРЕМІЮ за РИЗИК з 50-100 разів до 15-50 разів....Але враховуючи те що цьому другому поколінню не потрібно вже забезпечувати нормальними умовами для життя ні своїх батьків, ні себе + в них вже є працюючі бізнеси які залишились від батьків - то в цієї другої( в рази більшої по кількості хвилі) є всі шанси до 2030-2050 накопичити необхідний капітал,який дозволить перейти до створення лобіських груп і висування своїх політичних сил( при чому ці сили не будуть популістичними. а навпаки,будуть всіма способами боротись з популізмом,як з смертельною небезпекою для Держави, бо ми не в ваккумі, інші Держави( як мінімум 30-50 штук) обігнали нас на десяток років, а тому топтання в популістичному болоті може дорого коштувати нашим внукам
То показую на прикладі тих хто чогось досяг - чим конкретно і з яким труднощами прийдеться зіткнутись...
А слухати помилку природи яка заробила 70000 доларів за 50 років свого існування....
При чому це непорозуміння спробує підтягнути в свій захист 90% населення України (яке також за своє життя заробило приблизно такі ж суми)...і в цьому є його маніпуляційність
Адже мій тато і мама не мали варіантів...і жили так як всі...
При цьому вони хотіли щоб я жив краще....
Розумієте?
Не страшно жити в бідноті...
Страшно коли люмпен вчить успішного як жити, при цьому залишаючись люмпеном з точки зору своїх досягнень.
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:06
Будівельник
Коли в тебе чергові червоні букви, то це гарантія прояви чергової твоєї дурні.
Замість того, щоб зрозуміти, що тобі я сказав, ти вважаєш, що отримав підставу прифантазувати (прибрезати) про плакати і тещо.
Там по буквах перечитай про предмет дискусії.
Предмет вибір методу-шляху-напрямку по розвитку ринку.
Через умови в ринку (а умови цілком в руках регуляторів ринку, можновладців) чи через твою відсеб'ятіну кожен зміне себе сам, схоче, напружиться.
Першого методу притримуються від бальцеровичей-каладз-кейнсів-фрідменів і до МВФ.
НАВІЩО МЕНІ ДИСКУТУВАТИ З ТОБОЮ ПО КОНКРЕТНИМ ЗАХОДАМ від Бальцеровича і т.д., якщо ти категорично не згодин апріорі з цим підходом?
Мені не проблема назвати заходи, починаючи з демонопозації в ринку і т.д.
Не згоден з ними - добре.
Спростовуй Бальцеровича...
Того, хто реалізував такі реформи.
Реформування ринок. Досяг результату саме по реформування РИНКУ ДЕРЖАВИ, по розвитку ринку.
А ти досяг у чому????
В розвитку ларьків...
І на підставі цих досягнень)), наголошуєш на своїй правоті????
Ну це маячня повна.
Знов запитую:
1. Хто такий люмпен? Подивись.
2. Кому ТИ ПРОПОНУЄШ ОЦЮ СВОЮ ВІДСЕБ'ЯТІНУ по розвитку ринку ДЕРЖАВИ УКРАЇНА?
3. Навіщо оця твоя несінитниця - *це непорозуміння спробує підтягнути в свій захист 90% населення України*?
Кого куди я підтягую?
Ці поради надавав Бальцерович ПОРОШЕНКОВІ. ПОРОШЕНКО зробив його радником.
Не я. А Порошенко. Президент.
4. Де і як я вчу кого жити, заробляти?
Предмет дискусії в мене інший.
Не аля Кіосакі...
Свої оці поради про змагання заробляти, працювати на себе, щоб не залежати на пенсії від чужих рішень --- йди та донеси у 80-ту бригаду.
Бо вони не стануть мільйонерами, програють твоїм діточкам в змаганні, будуть залежати від чужих рішень.
Але ти замість чомусь генериш і генериш єралашики. Просуваєш їх комусь.
Хоча чудово бачиш, що твій метод-підхід не в стані змінити навіть особистих твоїх продавців.
Які і совка не бачили, та й не ліниві. Не люмпени.
В тебе наявно проблеми з логікою і головне -- з знаннями.
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:19
Будівельник
Спеціально ще раз окремо для тебе.
Бо ти згенериш черговий потік..., замулючи головне.
На твойому рівні (вимірювань у грошах) пояснюю -- Порошенко, як бізнесмен, досяг набагато більш тебе, але для розгляду проблеми розвитку ринку покликав радником Бальцеровича.
* Так или иначе, но польского реформатора все же связали с Украиной. Это сделал Петр Порошенко, который предложил Бальцеровичу стать представителем президента в Кабмине весной 2016 года. *
Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.
І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо.
* Я уверен, что 2016 год — последний год для ускорения реформ в Украине перед выборами 2019 года. Чем дольше затягивать, тем труднее с экономической и политической точек зрения.*
Что это за пакет реформ?
— Он состоит из тринадцати частей. Пять из них касаются структуры и процедур государства: децентрализация, электронное администрирование, реформа прокуратуры и судебной системы, антикоррупция.
Этот пакет готов и был передан политическим лидерам Украины. Теперь началась самая главная фаза — внедрение. Программ в Украине было много, но с их внедрением всегда не очень хорошо.
З дипломатичної мови зробиш переклад сам.
З.и.
Тому я читаю дійсно Шевченків, а не твій саміздат.
Єдино чому я звертаю на тебе увагу, бо такого пришлепкуватого ларьочника я не зустрічав.
Ну не нема в них таких комплексів і амбіцій...
Вони просто кують бабло.
Без привлечения уваги читачів, населення, місії))))
І на останок. Я чудово розумію, що знань винайти щось своє (наприклад, в вирішенні питання розвитку ринку держави) в мене не вистачає, але досить, щоб вивчити та зрозуміти фахівців з цього питання.
Або побачити грубі помилки або маячню ... в нефахівців. Наприклад, в тебе.
Ти ж з легкістю генериш нове. Своє. Використовуючи якісь єралашні аргументи.
Хоч по економіці, хоч по Ковіду і т.д.
Для спростовування тебе не треба бути фахівцем, достатньо вчасно розгледіти суть єралашику, не пропустити елементарну помилку.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 23 чер, 2021 18:39, всього редагувалось 1 раз.
|