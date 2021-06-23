Додано: Сер 23 чер, 2021 16:48

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку. Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку. А давай опиши ці сприятливі умови(ти ж читав Бальцеровича) і намалюй звідки гроші для цих умов,чому вони спрацюють,скільки часу займе..

А я тебе покритикую...

Хоча на 99,9% впевнений, що крім надування щок і фрази це все написано я не буду повторювати

ми від тебе не дочекаємось А давай опиши ці сприятливі умови(ти ж читав Бальцеровича) і намалюй звідки гроші для цих умов,чому вони спрацюють,скільки часу займе..А я тебе покритикую...Хочами від тебе не дочекаємось Для спростовування тебе мені достатньо вказати тобі, що Бальцерович для подальшого розвитку ринку України радить реформи, а не твоє -- про появу бажання і т.д.



Хочеш критикувати конкретні поради Бальцеровича?

Да будь-ласка. Уперед.

Але я тут до чого.

З двох варіантів напрямку вирішення питання я притримуюсь варіанту Бальцеровича.

Звиняй, але на Шевченка ти не тягнеш.

Вас там уже декілька очікує від мене? Для спростовування тебе мені достатньо вказати тобі, що Бальцерович для подальшого розвитку ринку України радить реформи, а не твоє -- про появу бажання і т.д.З двох варіантів напрямку вирішення питання я притримуюсь варіанту Бальцеровича.Звиняй, але на Шевченка ти не тягнеш.Вас там уже декілька очікує від мене?

його розуміння

Тому коли я починаю писати



То показую на прикладі тих хто чогось досяг - чим конкретно і з яким труднощами прийдеться зіткнутись...

Ну що - злився мій опонент.Я так розумію що...1 Визначити форму плаката2 Провести консультації з Бальцеровичем і прийняти рішенняНа прямокутному плакаті розміром ікс на їгрек, жовтого кольору,написати синіму буквами слово РЕФОРМИ, при чому додатково узгодити з вищестоячим керівництвом який шрифт при цьому використовуватиРЕ - готикоюФОРМИ - кирилицею чи навпаки.3 Всім написати пояснення з відкритою датою -чому плакати не розповсюджені.4 Жорстко пресікати зміну кольорової гами( не дай бог плакат синьою,букви жовтою і РЕ кирилицею а ФОРМИ готикою)....1 Всі були без первинного капіталу2 Підприємницька жилка винищувалась совком, а тому на старті трансформації з совка у капкраїну -дуже мала кількість населення вирішила ризикнути по крупному3 З 1990 по 2000 рік, правил(ринкових) як такових не було, а тому премія за ризик (тобто різниця між доходом підприємця і середньостатистичного найнятого) могла коливатись в 50-100 разів4 Активно заробляючи гроші, перше покоління не маючи можливостей вкладання в інструменти(фінансові) як то акції підприємств - бо були відсутні правила гри - прийняли рішення привести життя своїх сімей до рівня середньостатистичного Європейця..що потягнуло за собою витрати на купівля 2-4 квартир, 3-5 машин, оплату освіти,субсидування власних батьків, а тому навіть заробивши по 1 млн доларів і більше - вони так і не накопичили первинний капітал5 Діти першого покоління, починаючи з 2005-2010 років змогли працювати спокійніше( бо правила почали зявлятись), але при цьому порядок на ринку - зменшив ПРЕМІЮ за РИЗИК з 50-100 разів до 15-50 разів....Але враховуючи те що цьому другому поколінню не потрібно вже забезпечувати нормальними умовами для життя ні своїх батьків, ні себе + в них вже є працюючі бізнеси які залишились від батьків - то в цієї другої( в рази більшої по кількості хвилі) є всі шанси до 2030-2050 накопичити необхідний капітал,який дозволить перейти до створення лобіських груп і висування своїх політичних сил( при чому ці сили не будуть популістичними. а навпаки,будуть всіма способами боротись з популізмом,як з смертельною небезпекою для Держави, бо ми не в ваккумі, інші Держави( як мінімум 30-50 штук) обігнали нас на десяток років, а тому топтання в популістичному болоті може дорого коштувати нашим внукамА слухати помилку природи яка заробила 70000 доларів за 50 років свого існування....При чому це непорозуміння спробує підтягнути в свій захист 90% населення України (яке також за своє життя заробило приблизно такі ж суми)...і в цьому є його маніпуляційністьАдже мій тато і мама не мали варіантів...і жили так як всі...При цьому вони хотіли щоб я жив краще....Розумієте?Не страшно жити в бідноті...Страшно коли люмпен вчить успішного як жити, при цьому залишаючись люмпеном з точки зору своїх досягнень.