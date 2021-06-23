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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7340734173427343>
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:45

Starikan
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Что в последствии ментально неисправимо.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:19

Re: Політичні дискусії

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент.
По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул российские воды.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:29

Re: Політичні дискусії

А британці кажуть, що русскіє брешуть
https://twitter.com/DefenceHQPress/stat ... 8524413957
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:19

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Патріот - це добре
Брехло - це погано
За транспортування 60 млрд м3 - нам платять 3 млрд доларів
3 млрд доларів*27,5 грн/долар/60 млрд м3=1,375 грн/м3


А той хто не знає що у нього в хаті відбувається - не господар ...

Де такі цифри взяв ?

Сайт росіянський rbc.ru - " «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу "

rbc.ru написав:Сколько стоит транзит российского газа через Украину

Согласно проекту пятилетнего договора «Нафтогаза» и «Газпрома»,
стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС)
Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности ГТС 1192,48 км.

При транзите 225 млрд куб. м за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд.
Аналогичный прогноз в конце 2019 года давал и президент Украины Владимир Зеленский: тогда он заявил,
что украинская сторона получит от нового контракта с «Газпромом» более $7 млрд за пять лет.

Тариф на прокачку российского газа через Украину в 2019 году был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км,
напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В новом контракте предусмотрен рост этой ставки на 1,9%,
указывает она. Это подтверждает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.



за данними самого ГазПрому ціна була і буде ~ [2,6-2,7]$ за 1000м3/100км,
тобто (в середньому ціна/курс $ ) ~2,7$*27,5грн./1000м3= 0,07425 грн./м3/100км

це і є приблизно ~8коп/м3 ! і це ціна за прокачку по трубопроводу високого тиску, а це на порядок дорожче ніж доставляти побутовому споживачу, якому постачають газ власного видобутку з Полтавщини та інших місцевих джерел (200-300 км) !

Між іншим Україна вже 3-тя країна Євпропи по видобутку газу, і наш видобуток перекриває всі внутрішні потреби

навіть якщо ви відноситесь до електорату Зе і вважаєте що варто ще помножити на 10 (бо довжина трубопроводу нашої ГТС ~ 1000 км) вийде лише 74 коп./м3 !
Востаннє редагувалось pavilion_dv в Сер 23 чер, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:44

  Hotab написав:
  detroytred написав:Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.

Не лечится это. Благородство вовсе не обязательно приходит с ростом финансового состояния. Должны быть хотя бы ростки, которые в силу временной бедности персонажа могут быть задавлены, но когда человек вылазит из бедности, у него эти качества дают рост. Это все не о вашем оппоненте. Там огромные проблемы и это неисправимо.

«Можно вывезти человека из деревни, но нельзя вывести деревню из человека» (с)
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:18

  unicdima написав:Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент.
По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул российские воды.

Украинские территориальные воды в зоне оккупации РФ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:33

  Starikan написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:Будівельник -- серйозно, лікуй комплекси.
Не лечится это. Благородство вовсе не обязательно приходит с ростом финансового состояния. Должны быть хотя бы ростки, которые в силу временной бедности персонажа могут быть задавлены, но когда человек вылазит из бедности, у него эти качества дают рост. Это все не о вашем оппоненте. Там огромные проблемы и это неисправимо.
Не согласен. Как правило, бедность накладывает неизгладимый отпечаток на менталитете.
Спокійно, не профільно і без хамства
1 Всі з роком народження старше 1970 - були однаково бідні(чи однаково багаті) на момент виходу в самостійне життя.
Пояснення просте
В совку всі були однакові(був звичайно якийсь +/- але однакові)
2 З іншого боку , я виріс в сімї старшого інженера і заступника начальника цеху спочатку Конвеєрного(цех на 2000 осіб) а потім Електрону (цех на 500 осіб) - тому виходячи з цього не був найбіднішим.
Плюс,нормально займався спортом тому мав спортивну стипендію у ВУЗі в 120 грн(1982-1985 рік).

Звідси висновок
В мене якщо і є комплекси бідності - то вони точно не вищі від середньостатистичного мого віку, при чому я настільки не хотів щоб мої діти стартували так як я...що зміг заробити в 15 разів більше від дейтройта...
Тому ще раз
В кого комплекси..а в кого досягнення?
Хто кого повинен вчити,як пристосовуватись до ринкових реалій?
Той хто забезпечив і себе і дітей...чи той хто живе по правилу - у бідних своя гордість?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:48

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Через побудову сприятливих умов в ринку. Для розвитку.
А давай опиши ці сприятливі умови(ти ж читав Бальцеровича) і намалюй звідки гроші для цих умов,чому вони спрацюють,скільки часу займе..
А я тебе покритикую...
Хоча на 99,9% впевнений, що крім надування щок і фрази це все написано я не буду повторювати
ми від тебе не дочекаємось
Для спростовування тебе мені достатньо вказати тобі, що Бальцерович для подальшого розвитку ринку України радить реформи, а не твоє -- про появу бажання і т.д.

Хочеш критикувати конкретні поради Бальцеровича?
Да будь-ласка. Уперед.
Але я тут до чого.
З двох варіантів напрямку вирішення питання я притримуюсь варіанту Бальцеровича.
Звиняй, але на Шевченка ти не тягнеш.
Вас там уже декілька очікує від мене?
Ну що - злився мій опонент.
Я так розумію що його розуміння реформ є наступним...
1 Визначити форму плаката
2 Провести консультації з Бальцеровичем і прийняти рішення
На прямокутному плакаті розміром ікс на їгрек, жовтого кольору,написати синіму буквами слово РЕФОРМИ, при чому додатково узгодити з вищестоячим керівництвом який шрифт при цьому використовувати
РЕ - готикою
ФОРМИ - кирилицею чи навпаки.
3 Всім написати пояснення з відкритою датою -чому плакати не розповсюджені.
4 Жорстко пресікати зміну кольорової гами( не дай бог плакат синьою,букви жовтою і РЕ кирилицею а ФОРМИ готикою)....


Тому коли я починаю писати
1 Всі були без первинного капіталу
2 Підприємницька жилка винищувалась совком, а тому на старті трансформації з совка у капкраїну -дуже мала кількість населення вирішила ризикнути по крупному
3 З 1990 по 2000 рік, правил(ринкових) як такових не було, а тому премія за ризик (тобто різниця між доходом підприємця і середньостатистичного найнятого) могла коливатись в 50-100 разів
4 Активно заробляючи гроші, перше покоління не маючи можливостей вкладання в інструменти(фінансові) як то акції підприємств - бо були відсутні правила гри - прийняли рішення привести життя своїх сімей до рівня середньостатистичного Європейця..що потягнуло за собою витрати на купівля 2-4 квартир, 3-5 машин, оплату освіти,субсидування власних батьків, а тому навіть заробивши по 1 млн доларів і більше - вони так і не накопичили первинний капітал
5 Діти першого покоління, починаючи з 2005-2010 років змогли працювати спокійніше( бо правила почали зявлятись), але при цьому порядок на ринку - зменшив ПРЕМІЮ за РИЗИК з 50-100 разів до 15-50 разів....Але враховуючи те що цьому другому поколінню не потрібно вже забезпечувати нормальними умовами для життя ні своїх батьків, ні себе + в них вже є працюючі бізнеси які залишились від батьків - то в цієї другої( в рази більшої по кількості хвилі) є всі шанси до 2030-2050 накопичити необхідний капітал,який дозволить перейти до створення лобіських груп і висування своїх політичних сил( при чому ці сили не будуть популістичними. а навпаки,будуть всіма способами боротись з популізмом,як з смертельною небезпекою для Держави, бо ми не в ваккумі, інші Держави( як мінімум 30-50 штук) обігнали нас на десяток років, а тому топтання в популістичному болоті може дорого коштувати нашим внукам

То показую на прикладі тих хто чогось досяг - чим конкретно і з яким труднощами прийдеться зіткнутись...

А слухати помилку природи яка заробила 70000 доларів за 50 років свого існування....
При чому це непорозуміння спробує підтягнути в свій захист 90% населення України (яке також за своє життя заробило приблизно такі ж суми)...і в цьому є його маніпуляційність
Адже мій тато і мама не мали варіантів...і жили так як всі...
При цьому вони хотіли щоб я жив краще....

Розумієте?
Не страшно жити в бідноті...
Страшно коли люмпен вчить успішного як жити, при цьому залишаючись люмпеном з точки зору своїх досягнень.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:06

Будівельник
Коли в тебе чергові червоні букви, то це гарантія прояви чергової твоєї дурні.
Замість того, щоб зрозуміти, що тобі я сказав, ти вважаєш, що отримав підставу прифантазувати (прибрезати) про плакати і тещо.

Там по буквах перечитай про предмет дискусії.
Предмет вибір методу-шляху-напрямку по розвитку ринку.
Через умови в ринку (а умови цілком в руках регуляторів ринку, можновладців) чи через твою відсеб'ятіну кожен зміне себе сам, схоче, напружиться.

Першого методу притримуються від бальцеровичей-каладз-кейнсів-фрідменів і до МВФ.

НАВІЩО МЕНІ ДИСКУТУВАТИ З ТОБОЮ ПО КОНКРЕТНИМ ЗАХОДАМ від Бальцеровича і т.д., якщо ти категорично не згодин апріорі з цим підходом?

Мені не проблема назвати заходи, починаючи з демонопозації в ринку і т.д.
Не згоден з ними - добре.
Спростовуй Бальцеровича...
Того, хто реалізував такі реформи.
Реформування ринок. Досяг результату саме по реформування РИНКУ ДЕРЖАВИ, по розвитку ринку.

А ти досяг у чому????
В розвитку ларьків...
І на підставі цих досягнень)), наголошуєш на своїй правоті????
Ну це маячня повна.

Знов запитую:
1. Хто такий люмпен? Подивись.
2. Кому ТИ ПРОПОНУЄШ ОЦЮ СВОЮ ВІДСЕБ'ЯТІНУ по розвитку ринку ДЕРЖАВИ УКРАЇНА?
3. Навіщо оця твоя несінитниця - *це непорозуміння спробує підтягнути в свій захист 90% населення України*?
Кого куди я підтягую?
Ці поради надавав Бальцерович ПОРОШЕНКОВІ. ПОРОШЕНКО зробив його радником.
Не я. А Порошенко. Президент.
4. Де і як я вчу кого жити, заробляти?
Предмет дискусії в мене інший.
Не аля Кіосакі...

Свої оці поради про змагання заробляти, працювати на себе, щоб не залежати на пенсії від чужих рішень --- йди та донеси у 80-ту бригаду.
Бо вони не стануть мільйонерами, програють твоїм діточкам в змаганні, будуть залежати від чужих рішень.


Але ти замість чомусь генериш і генериш єралашики. Просуваєш їх комусь.
Хоча чудово бачиш, що твій метод-підхід не в стані змінити навіть особистих твоїх продавців.
Які і совка не бачили, та й не ліниві. Не люмпени.

В тебе наявно проблеми з логікою і головне -- з знаннями.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:19

Будівельник
Спеціально ще раз окремо для тебе.
Бо ти згенериш черговий потік..., замулючи головне.

На твойому рівні (вимірювань у грошах) пояснюю -- Порошенко, як бізнесмен, досяг набагато більш тебе, але для розгляду проблеми розвитку ринку покликав радником Бальцеровича.

* Так или иначе, но польского реформатора все же связали с Украиной. Это сделал Петр Порошенко, который предложил Бальцеровичу стать представителем президента в Кабмине весной 2016 года. *
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 26/606651/

Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.

І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо.
* Я уверен, что 2016 год — последний год для ускорения реформ в Украине перед выборами 2019 года. Чем дольше затягивать, тем труднее с экономической и политической точек зрения.*

Что это за пакет реформ?

— Он состоит из тринадцати частей. Пять из них касаются структуры и процедур государства: децентрализация, электронное администрирование, реформа прокуратуры и судебной системы, антикоррупция.

Этот пакет готов и был передан политическим лидерам Украины. Теперь началась самая главная фаза — внедрение. Программ в Украине было много, но с их внедрением всегда не очень хорошо.

З дипломатичної мови зробиш переклад сам.
З.и.
Тому я читаю дійсно Шевченків, а не твій саміздат.
Єдино чому я звертаю на тебе увагу, бо такого пришлепкуватого ларьочника я не зустрічав.
Ну не нема в них таких комплексів і амбіцій...
Вони просто кують бабло.
Без привлечения уваги читачів, населення, місії))))

І на останок. Я чудово розумію, що знань винайти щось своє (наприклад, в вирішенні питання розвитку ринку держави) в мене не вистачає, але досить, щоб вивчити та зрозуміти фахівців з цього питання.
Або побачити грубі помилки або маячню ... в нефахівців. Наприклад, в тебе.

Ти ж з легкістю генериш нове. Своє. Використовуючи якісь єралашні аргументи.
Хоч по економіці, хоч по Ковіду і т.д.
Для спростовування тебе не треба бути фахівцем, достатньо вчасно розгледіти суть єралашику, не пропустити елементарну помилку.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 23 чер, 2021 18:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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