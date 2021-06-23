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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7340734173427343
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:39

пофантазуємо, про зустріч з Бальцеровичем

  detroytred написав:Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.
І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо.
Будівельник - Пане професор, чи правильно я зрозумів Ваші тези про розвиток ринку ?
Бальцерович - Уважно слухаю ,але хочеться взнати чого ти досяг...
Будівельник - за 30 років створив доданої вартості на 1 млн доларів + створив десяток робочих місць ,де люди під моїм керівництвом створили ще на 0,5 млн доларів доданої вартості
Бальцерович - і як ти це зробив
Будівельник - пару разів банкрутував, створив будівельну фірму,працював в державній будівельній,створив пару магазинчиків...
Бальцерович - а як це виглядає в порівнянні з середньостатистичними українцями
Будівельник- в мене ефективність приблизно в 15 разів краща, в моїх працівників на 20%...
Бальцерович - молодець ,але тут і там я б тобі запропонував змінити те на це і так далі...
Будівельник- тут є ще один, він за 50 років отримав 70000 доларів зарплати.але перечитав всі Ваші книжки і дає мені поради..
Бальцерович - не слухай того мудельмана,людина яка не вміє дбати про себе - ніколи не порадить нічого розумного іншим...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:44

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.
І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо.
Прихожу я до Бальцеровича і кажу
Я - Пане професор, чи правильно я зрозумів Ваші тези про розвиток ринку ?
Швидше за все відповідь була б наступною
Бальцерович - Уважно слухаю ,але хочеться взнати чого ти досяг...
Я - за 30 років створив доданої вартості на 1 млн доларів + створив десяток робочих місць ,де люди під моїм керівництвом створили ще на 0,5 млн доларів доданої вартості
Бальцерович - і як ти це зробив
Я - пару разів банкрутував, створив будівельну фірму,працював в державній будівельній,створив пару магазинчиків...
Бальцерович - а як це виглядає в порівнянні з середньостатистичними українцями
Я - в мене ефективність приблизно в 15 разів краща, в моїх працівників на 20%...
Бальцерович - молодець ,але тут і там я б тобі запропонував змінити те на це і так далі...
Я - тут є ще один, він за 50 років отримав 70000 доларів зарплати.але перечитав всі Ваші книжки і дає мені поради..
Бальцерович - не слухай того мудельмана,людина яка не вміє дбати про себе - ніколи не порадить нічого розумного іншим...

Чудний!
Ми ж не шляхи особистого збагачення розглядаємо!
Ти предмет й досі, про який йде мова, второпати не в стані.
Елементарна помилка.

За порадами по особистому збагаченню до Кіосакі і т.д.

Ти приходиш до Бальцеровича з питанням, що треба для розвитку ринку України?
А не тебе, дурня))

До речі, Бальцерович - це отой самий викладач з інституту марксизму-ленінізму.


Так є претензії до Порошенка, який його зробив радником, а не тебе?))
Чи ти тільки в мій бік генериш?
Оце і є злив.
А не те, що ти червоними буквами зманіпулював.
До того ж я ні до влади, ні до викладання марксизму ленінізму ніякого відношення не маю.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:23

  unicdima написав:А британці кажуть, що русскіє брешуть
https://twitter.com/DefenceHQPress/stat ... 8524413957

А ты на чьей стороне ?
Что тебе пьяные вояки по вечерам рассказывают ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:25

  unicdima написав:Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент

Спалился ты, зелемордый
Транслируя этот российский бред
pesikot
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  #<1 ... 7340734173427343
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