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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7340734173427343 Додано: Сер 23 чер, 2021 18:39 пофантазуємо, про зустріч з Бальцеровичем detroytred написав: Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.

І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо. Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо. Будівельник - Пане професор, чи правильно я зрозумів Ваші тези про розвиток ринку ?

Бальцерович - Уважно слухаю ,але хочеться взнати чого ти досяг...

Будівельник - за 30 років створив доданої вартості на 1 млн доларів + створив десяток робочих місць ,де люди під моїм керівництвом створили ще на 0,5 млн доларів доданої вартості

Бальцерович - і як ти це зробив

Будівельник - пару разів банкрутував, створив будівельну фірму,працював в державній будівельній,створив пару магазинчиків...

Бальцерович - а як це виглядає в порівнянні з середньостатистичними українцями

Будівельник- в мене ефективність приблизно в 15 разів краща, в моїх працівників на 20%...

Бальцерович - молодець ,але тут і там я б тобі запропонував змінити те на це і так далі...

Будівельник- тут є ще один, він за 50 років отримав 70000 доларів зарплати.але перечитав всі Ваші книжки і дає мені поради..

Бальцерович - не слухай того мудельмана,людина яка не вміє дбати про себе - ніколи не порадить нічого розумного іншим... - Пане професор, чи правильно я зрозумів Ваші тези про розвиток ринку ?- Уважно слухаю ,але хочеться взнати чого ти досяг...- за 30 років створив доданої вартості на 1 млн доларів + створив десяток робочих місць ,де люди під моїм керівництвом створили ще на 0,5 млн доларів доданої вартості- і як ти це зробив- пару разів банкрутував, створив будівельну фірму,працював в державній будівельній,створив пару магазинчиків...- а як це виглядає в порівнянні з середньостатистичними українцями- в мене ефективність приблизно в 15 разів краща, в моїх працівників на 20%...- молодець ,але тут і там я б тобі запропонував змінити те на це і так далі...- тут є ще один, він за 50 років отримав 70000 доларів зарплати.але перечитав всі Ваші книжки і дає мені поради..- не слухай того мудельмана,людина яка не вміє дбати про себе - ніколи не порадить нічого розумного іншим... budivelnik

Повідомлень: 24571 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 18:44 budivelnik написав: detroytred написав: Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.

І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо. Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо. Прихожу я до Бальцеровича і кажу

Я - Пане професор, чи правильно я зрозумів Ваші тези про розвиток ринку ?

Швидше за все відповідь була б наступною

Бальцерович - Уважно слухаю ,але хочеться взнати чого ти досяг...

Я - за 30 років створив доданої вартості на 1 млн доларів + створив десяток робочих місць ,де люди під моїм керівництвом створили ще на 0,5 млн доларів доданої вартості

Бальцерович - і як ти це зробив

Я - пару разів банкрутував, створив будівельну фірму,працював в державній будівельній,створив пару магазинчиків...

Бальцерович - а як це виглядає в порівнянні з середньостатистичними українцями

Я - в мене ефективність приблизно в 15 разів краща, в моїх працівників на 20%...

Бальцерович - молодець ,але тут і там я б тобі запропонував змінити те на це і так далі...

Я - тут є ще один, він за 50 років отримав 70000 доларів зарплати.але перечитав всі Ваші книжки і дає мені поради..

Бальцерович - не слухай того мудельмана,людина яка не вміє дбати про себе - ніколи не порадить нічого розумного іншим... Прихожу я до Бальцеровича і кажу- Пане професор, чи правильно я зрозумів Ваші тези про розвиток ринку ?Швидше за все відповідь була б наступною- Уважно слухаю ,але хочеться взнати чого ти досяг...- за 30 років створив доданої вартості на 1 млн доларів + створив десяток робочих місць ,де люди під моїм керівництвом створили ще на 0,5 млн доларів доданої вартості- і як ти це зробив- пару разів банкрутував, створив будівельну фірму,працював в державній будівельній,створив пару магазинчиків...- а як це виглядає в порівнянні з середньостатистичними українцями- в мене ефективність приблизно в 15 разів краща, в моїх працівників на 20%...- молодець ,але тут і там я б тобі запропонував змінити те на це і так далі...- тут є ще один, він за 50 років отримав 70000 доларів зарплати.але перечитав всі Ваші книжки і дає мені поради..- не слухай того мудельмана,людина яка не вміє дбати про себе - ніколи не порадить нічого розумного іншим...

Чудний!

Ми ж не шляхи особистого збагачення розглядаємо!

Ти предмет й досі, про який йде мова, второпати не в стані.

Елементарна помилка.



За порадами по особистому збагаченню до Кіосакі і т.д.



Ти приходиш до Бальцеровича з питанням, що треба для розвитку ринку України?

А не тебе, дурня))



До речі, Бальцерович - це отой самий викладач з інституту марксизму-ленінізму.





Так є претензії до Порошенка, який його зробив радником, а не тебе?))

Чи ти тільки в мій бік генериш?

Оце і є злив.

А не те, що ти червоними буквами зманіпулював.

До того ж я ні до влади, ні до викладання марксизму ленінізму ніякого відношення не маю. Чудний!Ми ж не шляхи особистого збагачення розглядаємо!Ти предмет й досі, про який йде мова, второпати не в стані.Елементарна помилка.За порадами по особистому збагаченню до Кіосакі і т.д.Ти приходиш до Бальцеровича з питанням, що треба для розвитку ринку України?А не тебе, дурня))До речі, Бальцерович - це отой самий викладач з інституту марксизму-ленінізму.Так є претензії до Порошенка, який його зробив радником, а не тебе?))Чи ти тільки в мій бік генериш?Оце і є злив.А не те, що ти червоними буквами зманіпулював.До того ж я ні до влади, ні до викладання марксизму ленінізму ніякого відношення не маю. detroytred

Повідомлень: 24363 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 19:23 unicdima написав: А британці кажуть, що русскіє брешуть

https://twitter.com/DefenceHQPress/stat ... 8524413957 А британці кажуть, що русскіє брешуть

А ты на чьей стороне ?

Что тебе пьяные вояки по вечерам рассказывают ? А ты на чьей стороне ?Что тебе пьяные вояки по вечерам рассказывают ? pesikot

Повідомлень: 5927 З нами з: 31.08.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 1147 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 19:25 unicdima написав: Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент

Спалился ты, зелемордый

Транслируя этот российский бред Спалился ты, зелемордыйТранслируя этот российский бред pesikot

Повідомлень: 5927 З нами з: 31.08.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 1147 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7340734173427343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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