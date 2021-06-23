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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:39
Будівельник - Пане професор, чи правильно я зрозумів Ваші тези про розвиток ринку ?Бальцерович
detroytred написав:
Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.
І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо.
- Уважно слухаю ,але хочеться взнати чого ти досяг...Будівельник
- за 30 років створив доданої вартості на 1 млн доларів + створив десяток робочих місць ,де люди під моїм керівництвом створили ще на 0,5 млн доларів доданої вартостіБальцерович
- і як ти це зробивБудівельник
- пару разів банкрутував, створив будівельну фірму,працював в державній будівельній,створив пару магазинчиків...Бальцерович
- а як це виглядає в порівнянні з середньостатистичними українцямиБудівельник
- в мене ефективність приблизно в 15 разів краща, в моїх працівників на 20%...Бальцерович
- молодець ,але тут і там я б тобі запропонував змінити те на це і так далі...Будівельник
- тут є ще один, він за 50 років отримав 70000 доларів зарплати.але перечитав всі Ваші книжки і дає мені поради..Бальцерович
- не слухай того мудельмана,людина яка не вміє дбати про себе - ніколи не порадить нічого розумного іншим..
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budivelnik
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Додано: Сер 23 чер, 2021 18:44
budivelnik написав: detroytred написав:
Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.
І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо.
Прихожу я до Бальцеровича і кажуЯ - Пане професор, чи правильно я зрозумів Ваші тези про розвиток ринку ?
Швидше за все відповідь була б наступноюБальцерович
- Уважно слухаю ,але хочеться взнати чого ти досяг...Я
- за 30 років створив доданої вартості на 1 млн доларів + створив десяток робочих місць ,де люди під моїм керівництвом створили ще на 0,5 млн доларів доданої вартостіБальцерович
- і як ти це зробивЯ
- пару разів банкрутував, створив будівельну фірму,працював в державній будівельній,створив пару магазинчиків...Бальцерович
- а як це виглядає в порівнянні з середньостатистичними українцямиЯ
- в мене ефективність приблизно в 15 разів краща, в моїх працівників на 20%...Бальцерович
- молодець ,але тут і там я б тобі запропонував змінити те на це і так далі...Я
- тут є ще один, він за 50 років отримав 70000 доларів зарплати.але перечитав всі Ваші книжки і дає мені поради..Бальцерович
- не слухай того мудельмана,людина яка не вміє дбати про себе - ніколи не порадить нічого розумного іншим..
.
Чудний!
Ми ж не шляхи особистого збагачення розглядаємо!
Ти предмет й досі, про який йде мова, второпати не в стані.
Елементарна помилка.
За порадами по особистому збагаченню до Кіосакі і т.д.
Ти приходиш до Бальцеровича з питанням, що треба для розвитку ринку України?
А не тебе, дурня))
До речі, Бальцерович - це отой самий викладач з інституту марксизму-ленінізму.
Так є претензії до Порошенка, який його зробив радником, а не тебе?))
Чи ти тільки в мій бік генериш?
Оце і є злив.
А не те, що ти червоними буквами зманіпулював.
До того ж я ні до влади, ні до викладання марксизму ленінізму ніякого відношення не маю.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:23
А ты на чьей стороне ?
Что тебе пьяные вояки по вечерам рассказывают ?
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pesikot
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Додано: Сер 23 чер, 2021 19:25
unicdima написав:
Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент
Спалился ты, зелемордый
Транслируя этот российский бред
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