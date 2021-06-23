budivelnik написав:

detroytred написав: Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.

І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо. Не тебе з досягненнями по розвитку пари ларьків.І той же Бальцерович наголошує, що треба квапитися. А не твої -- повільно природньо.

Прихожу я до Бальцеровича і кажу- Пане професор, чи правильно я зрозумів Ваші тези про розвиток ринку ?Швидше за все відповідь була б наступною- Уважно слухаю ,але хочеться взнати чого ти досяг...- за 30 років створив доданої вартості на 1 млн доларів + створив десяток робочих місць ,де люди під моїм керівництвом створили ще на 0,5 млн доларів доданої вартості- і як ти це зробив- пару разів банкрутував, створив будівельну фірму,працював в державній будівельній,створив пару магазинчиків...- а як це виглядає в порівнянні з середньостатистичними українцями- в мене ефективність приблизно в 15 разів краща, в моїх працівників на 20%...- молодець ,але тут і там я б тобі запропонував змінити те на це і так далі...- тут є ще один, він за 50 років отримав 70000 доларів зарплати.але перечитав всі Ваші книжки і дає мені поради..- не слухай того мудельмана,людина яка не вміє дбати про себе - ніколи не порадить нічого розумного іншим...