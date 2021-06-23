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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7341734273437344 Додано: Сер 23 чер, 2021 21:03

Замість перемоги над Австрією і виходу на Італію(проти неї шансів нуль), наші спеціально програли і вийшли на Швецію. І може хтось тут ще не зрозумів геніального задуму Шевченка?Замість перемоги над Австрією і виходу на Італію(проти неї шансів нуль), наші спеціально програли і вийшли на Швецію. andrijk777

Повідомлень: 3117 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:31 В Верховной Раде появился проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Беларусью.



Авторами «гениального» документа являются депутаты от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, София Федына, Николай Княжицкий, Ирина Фриз. А также примкнувшие к ним представительница «Голоса» Юлия Клименко, член депутатской группы «За будущее» Игорь Гузь и внефракционная Оксана Савчук.



Помимо разрыва дипотношений в постановлении предлагается официально не признавать результаты последних президентских выборов, на которых победил Лукашенко, и предложить белорусам разную политическую, экономическую, финансовую помощь, упрощение визового режима.



Если дело дойдет до голосования в сессионном зале ВР, то для многих депутатов это станет тестом на адекватность. Здравомыслящие люди понимают, что голосовать за такой бред как разрыв дипотношений - нельзя. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14782 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8029 раз. Подякували: 3896 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:50 Вкладчик1234

Напевне розраховують на швидкий крах режиму Лукашенко.

Але по-моєму Луці нічого не загрожує і до 2025 він точно протягне. andrijk777

Повідомлень: 3117 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 22:28 pesikot написав: detroytred

ты сидишь на иждивении у общества, ничего не вкладывая в общество



Какого пениса кому-то интересно твоё мнение ?

Ты даже на Донбассе войну с Россией признать никак не можешь



Всё, что касается РФ, ты всё "допускаешь". С "умным" видом напыщенного индюка с погонами



Зато точно знаешь, что если б дали приказ, то Ходаковский выступил против ДНР

Но реальность была совсем другой. Ходаковский за ДНР, в нарушение присяги



Hotab, тебе будя не нравится, но этот detroytred - тупой ватник в кубе ты сидишь на иждивении у общества, ничего не вкладывая в обществоКакого пениса кому-то интересно твоё мнение ?Ты даже на Донбассе войну с Россией признать никак не можешьВсё, что касается РФ, ты всё "допускаешь". С "умным" видом напыщенного индюка с погонамиЗато точно знаешь, что если б дали приказ, то Ходаковский выступил против ДНРНо реальность была совсем другой. Ходаковский за ДНР, в нарушение присяги, тебе будя не нравится, но этот- тупой ватник в кубе

О ти знов брешеш.

Тупо прямо брешеш.

Про те, що я не визнаю війни з рашкованією, рашкою, Росією.

Тобі десяток цитат надати?

Брехло, це вже який раз ти прямо брешеш...



Що ти за маячню мені приписуєш про наказ Ходаковського?

Ти цитати давай, мої твердження, що я висловлював, а не твоє перекручення зі стелі.



І подивись на звернення генералів на захист Замани. Там підписи Муженко і Забродського. Почитай, шамкая губами, про що там мова.



Зрозумій, ляпати безпідставно зі стелі на мене *ватник* - це твоя тупа хатєлка.

А от я тебе в брехню вже вкотре макаю й макаю. Чітко конкретно взазуючі, що саме ти збрехав.

Ти відмовчуєшся і знов вистрибуєш з новою брехнею.

Ще наявнішою. Як брехло Кисильов і Ко.



Які погони? В пенсіонера. Ти про що мариш?

Які претензії до виплати пенсії? Зформулюй конкретно.

Які конкретно зобов'язання і перед ким я не виконав?

Що я повинен вкладати в суспільство?

І головне -- вкажи підстави. Бо твої хатєлки якось по дитячому.



Як бачиш, по полицям тобі розтулмачив, які всі оці твої закиди дурнуваті й брехливі.

Тобто це ти дурнуватий брехливий ватник у кубі. О ти знов брешеш.Тупо прямо брешеш.Про те, що я не визнаю війни з рашкованією, рашкою, Росією.Тобі десяток цитат надати?Брехло, це вже який раз ти прямо брешеш...Що ти за маячню мені приписуєш про наказ Ходаковського?Ти цитати давай, мої твердження, що я висловлював, а не твоє перекручення зі стелі.І подивись на звернення генералів на захист Замани. Там підписи Муженко і Забродського. Почитай, шамкая губами, про що там мова.Зрозумій, ляпати безпідставно зі стелі на мене *ватник* - це твоя тупа хатєлка.А от я тебе в брехню вже вкотре макаю й макаю. Чітко конкретно взазуючі, що саме ти збрехав.Ти відмовчуєшся і знов вистрибуєш з новою брехнею.Ще наявнішою. Як брехло Кисильов і Ко.Які погони? В пенсіонера. Ти про що мариш?Які претензії до виплати пенсії? Зформулюй конкретно.Які конкретно зобов'язання і перед ким я не виконав?Що я повинен вкладати в суспільство?І головне -- вкажи підстави. Бо твої хатєлки якось по дитячому.Як бачиш, по полицям тобі розтулмачив, які всі оці твої закиди дурнуваті й брехливі.Тобто це ти дурнуватий брехливий ватник у кубі. detroytred

Повідомлень: 24365 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7341734273437344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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