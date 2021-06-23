І може хтось тут ще не зрозумів геніального задуму Шевченка?
Замість перемоги над Австрією і виходу на Італію(проти неї шансів нуль), наші спеціально програли і вийшли на Швецію.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:03
І може хтось тут ще не зрозумів геніального задуму Шевченка?
Замість перемоги над Австрією і виходу на Італію(проти неї шансів нуль), наші спеціально програли і вийшли на Швецію.
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:31
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:50
Вкладчик1234
Напевне розраховують на швидкий крах режиму Лукашенко.
Але по-моєму Луці нічого не загрожує і до 2025 він точно протягне.
Додано: Сер 23 чер, 2021 22:28
О ти знов брешеш.
Тупо прямо брешеш.
Про те, що я не визнаю війни з рашкованією, рашкою, Росією.
Тобі десяток цитат надати?
Брехло, це вже який раз ти прямо брешеш...
Що ти за маячню мені приписуєш про наказ Ходаковського?
Ти цитати давай, мої твердження, що я висловлював, а не твоє перекручення зі стелі.
І подивись на звернення генералів на захист Замани. Там підписи Муженко і Забродського. Почитай, шамкая губами, про що там мова.
Зрозумій, ляпати безпідставно зі стелі на мене *ватник* - це твоя тупа хатєлка.
А от я тебе в брехню вже вкотре макаю й макаю. Чітко конкретно взазуючі, що саме ти збрехав.
Ти відмовчуєшся і знов вистрибуєш з новою брехнею.
Ще наявнішою. Як брехло Кисильов і Ко.
Які погони? В пенсіонера. Ти про що мариш?
Які претензії до виплати пенсії? Зформулюй конкретно.
Які конкретно зобов'язання і перед ким я не виконав?
Що я повинен вкладати в суспільство?
І головне -- вкажи підстави. Бо твої хатєлки якось по дитячому.
Як бачиш, по полицям тобі розтулмачив, які всі оці твої закиди дурнуваті й брехливі.
Тобто це ти дурнуватий брехливий ватник у кубі.
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